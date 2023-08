Wenige Tage nach dem großen Sturm ist noch keine Ruhe eingekehrt. Die Aufräumarbeiten in und um Lindau sind in vollem Gange. Der Regen macht den vielen Helfern die Arbeit schwer. Noch immer sind jede Menge Straßen, Wege und Parks gesperrt.

Baumpfleger Bernd Miller und sein Kollege sitzen am Küchentisch. Lagebesprechung. Auf Bäume zu klettern, ist an diesem verregneten Montagvormittag zu gefährlich.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Aufräumarbeiten nach dem Sturm Aufräumarbeiten nach dem Sturm

Wie viele Bäume der Sturm in der Nacht auf Freitag in Lindau und den umliegenden Gemeinden beschädigt hat, kann Miller noch nicht sagen. Bis zu 100 Stück könnten es aber sein, schätzt er. Darum ist es jetzt nötig, Prioritäten zu setzen. „Wir machen Triage“, sagt er. „Was liegt auf Häusern oder Autos, was liegt auf Straßen, was kann warten.“

Den Campingplatz in Zech hat das Gewitter am schlimmsten erwischt. Dort sind Bäume auf Wohnmobile und Autos gekippt. Rund 800 Urlauber wurden evakuiert und verbrachten die Nacht in der Inselhalle. „Das größte Wunder ist, dass niemand zu Tode gekommen ist“, sagt Miller, der dort am Freitag und Samstag bei dem Aufräumarbeiten geholfen hat.

Helfer kommen mit schwerem Gerät

Am Montagmorgen herrscht auf dem Campingplatz schon wieder Normalbetrieb. Alle Parzellen sind wieder freigegeben, neue Gäste können anreisen. Das ist neben den Baumpflegern, Holzhackern und Angestellten von Stadt und Campingplatz auch unerwarteten Helfern zu verdanken.

Mitarbeiter des Forstbetriebs Schneider aus Weiler hatten im Radio gehört, was der Sturm in Zech angerichtet hat. „Sie haben angerufen und gefragt, ob sie zum Helfen kommen sollen“, erzählt Miller. „Und wir haben sie mit offenen Armen empfangen.“

1 von 15

Die Förster brachten einen Holzrücker mit Hydraulikarm mit. Auch der Wasserburger Bauer Klaus–Jürgen Greising kam mit seinem Rückwagen nach Zech. „Ohne die großen Geräte wäre die Arbeit in anderthalb Tagen niemals zu schaffen gewesen“, ist Miller sicher.

Doch nicht nur in Zech entwurzelte der Sturm, der mit Orkanböen von bis zu 144 Kilometern pro Stunde unterwegs war, Bäume. Auf der Gamswiese neben dem Wasserburger Freibad Aquamarin stapelt sich jede Menge Holz.

„Der Bauhof ist noch immer dabei, umgestürzte Bäume wegzuräumen“, sagt Wasserburgs Bauamtsleiter Jens Müller. Baumpfleger Miller berichtet von einem Silberahorn, der in der Sonnhaldenstraße in ein dreistöckiges Gebäude gefallen ist und dabei auch noch ein Auto erwischt hat.

Ein Boot ist verschwunden

Im Wasserburger Hafen und an der Eschbachmündung kenterten mehrere Boote, ein aufblasbarer Katamaran wurde laut Polizei aus dem Hafen getrieben und ist bisher noch nicht wieder aufgetaucht.

In der Nonnenhorner Pappelallee sind zwei Bäume umgekippt. „Zwei weitere stehen schräg“, erklärt Bauamtsleiter Christian Scheck. Baumpfleger Miller und seine Kollegen hatten noch keine Zeit, sie zu begutachten. So lange bleibt der Weg gesperrt. Ein Auto, auf das ein großer Ast gefallen war, ist zerstört. Vom Dach eines Privathauses hat der Wind Fenster gerissen, die noch geöffnet waren.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Einsatzleiter Michael Jeschke gibt nach dem Unwetter in Lindau einen Überblick Einsatzleiter Michael Jeschke gibt nach dem Unwetter in Lindau einen Überblick

In der Bodolzer Kirchstraße ist ein Baum in die Straße gefallen, deswegen sind dort am Montag noch Parkplätze gesperrt. Auch auf der Tobelbachstraße in Sigmarszell lagen Bäume, sie ist aber bereits wieder frei.

Im Lindauer Stadtgebiet sind am Montag noch jede Menge Wege und Parkanlagen wegen Sturmschäden gesperrt, zum Beispiel in der Ladestraße oder im Wäsen. Aber auch die Gassen am Rathausplatz und der Bereich um den Mangturm dürfen nicht betreten werden. „Hier besteht große Verletzungsgefahr“, schreibt Bettina Wind, Sprecherin der Stadt.

Historische Gebäude sind jetzt undicht

Das Gewitter hat nicht nur Bäume, sondern auch viele historische Gebäude beschädigt. „Der Sturm hat unter anderem zahlreiche Dachziegel abgedeckt am Stadttheater, am Mangturm, am ehemaligen Hautzollamt, an der Luitpold–Kaserne, am Alten Rathaus, am Hoyerbergschlößle und an der Schiffswerfte“, so Wind. Viele Gebäude seien jetzt undicht, es regnet hinein.

Mitarbeiter von Bauamt und Garten– und Tiefbaubetrieben seien das ganze Wochenende im Einsatz gewesen und noch immer damit beschäftigt, öffentliche Wege zu sichern und Gebäude notdürftig zu reparieren. In den kommenden Tagen werde das Bauamt viele städtische Gebäude mit einer Drohne überfliegen, um sich einen Überblick über die Schäden zu verschaffen.

Wie hoch der Sachschaden im Stadtgebiet am Campingplatz ist, können weder Verwaltung noch Polizei am Montag genau sagen. Die Polizei geht beim Campingplatz aber von einem „hohen sechsstelligen Betrag“ aus.

Bis alle Straßen, Wege und Anlagen in Lindau wieder betreten werden dürfen, kann es noch Tage dauern, so Wind. Baumpfleger Bernd Miller rechnet mit Wochen, bis alle Bäume überprüft und gesichert sind.