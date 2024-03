Wo darf der Hund frei laufen?

Seit 2021 gibt es in Lindau eine neue Grünanlagensatzung. Diese regelt unter anderem, wo Hunde frei laufen dürfen und wo es eine Leinenpflicht gibt. Da die Stadt Lindau dazu immer wieder Fragen erreichen, hier ein Überblick.

Zu einem glücklichen Hundeleben gehört es, dass die Vierbeiner auch mal ohne Leine unterwegs sein dürfen. Da es aber Menschen gibt, die vor Hunden Angst haben oder sich gestört fühlen, muss es hier Regeln geben, damit das Miteinander von Mensch und Hund funktioniert. Deshalb gibt es Zonen, in denen freilaufende Hunde nicht geduldet werden.

Die wichtigste Regel ist: Auf Spielplätzen und Spielanlagen gilt ein generelles Verbot zum Mitführen von Hunden. Hier sollen Kinder ungestört spielen können.

In Lindau besteht eine Leinenpflicht an folgenden Orten: direkt an den öffentlichen Seezugängen beziehungsweise den direkten Uferzugängen, in gekennzeichneten Spiel- und Liegewiesen wie zum Beispiel im Lindenhofbad oder im Holdereggenpark, auf der gesamten Hinteren Insel, Schützingerweg, Luitpoldpark, Bürgerpark bis einschließlich Sternenschanze, in Schutzgebieten und in besonders intensiv gepflegten Zierpflanzenbereichen (zum Beispiel Stadtgarten).

Frei herumtoben dürfen Hunde im Toskanapark (außer Seezugang), auf der Spielbankwiese, Oscar Groll Anlage bis Max Kaserne (außer im Pflanzenbereich), im Lotzbeckpark, im Lindenhofpark (außer Liegefläche und Seezugang), im Stadtgarten mit Einschränkung um Pflanzbeete, auf der Festwiese Reutin, bei der Senftenau, im Wäsen (außer Liegebereich / Strand am See entlang) und beim Hafen Zech (außer Liegebereich / Strand am See entlang).

Auch zu den Hundebeutelspendern gibt es öfter Anfragen an die Stadt Lindau. Im gesamten Stadtgebiet stehen insgesamt 69 Stationen bereit. Elf Beutelspender stehen auf der Insel, 15 in Aeschach, 14 in Reutin, sieben in Zech, fünf in Schachen und zehn in Oberreitnau. Die Mitarbeiter der GTL kontrollieren und leeren die Stationen regelmäßig. Auch die Hundetüten füllen sie in festgelegten Zyklen auf. Wem volle Hundestationen oder fehlende Tüten auffallen, kann dies gerne unkompliziert über die Meldoo-App melden, die online heruntergeladen werden kann.