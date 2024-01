Quantenpunkte, Attosekundenphysik, mRNA-Impfstoffe und die Frage, warum Frauen weniger verdienen als Männer: Nach zwei Stunden Wissenschaftsexkurs in der Inselhalle qualmen die Köpfe der meisten Zuhörerinnen und Zuhörer. Doch sie haben ja gewusst, worauf sie sich einlassen - schließlich ist die Matinee der Nobelpreisträgertagungen längst fester Bestandteil im Lindauer Kalender. Die Referenten sollen helfen zu verstehen, welche Ideen und Forschungsergebnisse hinter den aktuellen Nobelpreisen stecken - und was sie mit unserem Alltag zu tun haben.

Nikolaus Turner, Mitglied der Vorstände von Kuratorium und Stiftung der Lindauer Nobelpreisträgertagungen, gibt in seiner Begrüßung schon einmal einen Vorgeschmack auf die kommende Tagung, die vom 30. Juni bis zum 5. Juli stattfinden wird, der Physik gewidmet ist - und zu der 40 Laureaten sowie rund 600 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erwartet werden.

„In diesem Jahr feiern wir auch die 70. Wiederkehr des Besuchs von Albert Schweizer“, sagt Turner und wendet sich dabei an Anneliese Spangehl, die im Publikum sitzt: „Vielleicht erinnern Sie sich daran.“ Lindaus Ehrenbürgerin nickt, selbstverständlich erinnert sie sich.

„Rechtsextremisten hassen die freie Wissenschaft“

Wie gewohnt moderiert Hendrik Groth, früherer Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung, die Veranstaltung. Normalerweise hält er seine Moderation bewusst kurz - doch in diesem Jahr muss er etwas loswerden. „Im Moment gehen fast täglich Zehntausende gegen Rechtsextremisten auf die Straße“, sagt er.

Und auch die Lindauer Nobelpreisträgertagungen trägt seiner Ansicht nach ihren Teil zur Bekämpfung von Rechtsextremismus bei. „Rechtsextremisten hassen die freie Wissenschaft“, so Groth. Denn freies Denken könne deren Gedankengebilde sehr schnell zum Einstürzen bringen. „Ich freue mich extrem, dass es diese Matinee gibt.“

Los geht es mit dem Chemie-Nobelpreis. Professor Heiner Linke, Mitglied im Komitee für die Vergabe des Nobelpreises in Chemie und seit Kurzem auch Vizepräsident des Kuratoriums der Lindauer Nobelpreisträgertagungen, erklärt dem Publikum, was Quantenpunkte ausmacht.

„Quantenpunkte sind eine neue Klasse von Materialien“, erklärt Linke. Anders als zum Beispiel beim Molekül, bei dem die Zusammensetzung der Atome die Eigenschaften bestimmt, hängt bei den Quantenpunkten alles von ihrer Größe ab. Wobei Größe relativ ist, denn Quantenpunkte sind Nanoteilchen, also sehr klein: Das Größenverhältnis eines Quantenpunkts zu einem Fußball entspricht dem Verhältnis eines Fußballs zur Erde.

In solchen Nanodimensionen setzen so genannten Quanteneffekte ein, die der Materie verschiedene Eigenschaften verleihen. Darum können Partikel je nach Größe verschiedene Farben haben, obwohl sie aus dem gleichen Material bestehen. Linke vergleicht sie mit Fingernägeln, die in unterschiedlichen Farben lackiert sind. Dass der Daumen gelb und der kleine Finger blau lackiert ist, liegt daran, dass sie unterschiedlich groß sind.

Quanteneffekte waren in der Physik schon lange bekannt - nur glaubte lange Zeit keiner, dass diese Erkenntnis einen praktischen Nutzen haben könnte. Vergangenes Jahr bekamen der Franzose Moungi G. Bawendi, der US-Amerikaner Louis E. Brus und Aleksey Yekimov, geboren in der ehemaligen Sowjetunion, den Chemie-Nobelpreis für ihre Forschung zu Quantenpunkten.

1981 gelang es Yekimov, Quantenpunkte in farbigem Glas zu erzeugen, kurz darauf konnte Brus als erster Wissenschaftler überhaupt größenabhängige Quanteneffekte bei sehr kleinen Partikeln nachweisen. Er entdeckte, dass sie die Farbe ändern, wenn sie wachsen.

Bawendi ist es 1993 schließlich gelungen, nahezu perfekte Quantenpunkte herzustellen - die Voraussetzung für ihre Nutzung. Heute werden Quantenpunkte zum Beispiel in der QLED-Technik verwendet, die bei Fernsehbildschirmen zum Einsatz kommt. Sie optimieren das Licht von LED-Lampen und werden in der medizinischen Forschung eingesetzt, um biologisches Gewebe zu kartieren.

Die Basis für die Corona-Impfung geschaffen

Den Nobelpreis für Medizin bekamen 2023 die ungarische Biochemikerin Katalin Karikó und der US-amerikanische Immunologe Drew Weissman. Die beiden sollen sich an einem Kopiergerät der Universität von Pennsylvania kennengelernt haben und taten sich zusammen.

Seit der Corona-Pandemie hat jeder schon von mRNA-Impfstoffen gehört. Die Forschung der beiden war die Basis für deren Entwicklung, wie Andreas Linder, Assistenzarzt am Klinikum der Ludwig-Maximilian-Universität in München und Lindau Alumnus von 2015, erklärt.

Denn Karikó und Weissman lösten ein Problem. In Experimenten hatte sich gezeigt, dass mRNA im menschlichen Körper Entzündungsreaktionen auslöste. Die beiden schafften es schließlich, mRNA zu erzeugen, die die unerwünschte Entzündungsreaktion umgehen konnte. Unter anderem deswegen konnte nach Ausbruch der Pandemie „in Rekordzeit“ ein mRNA-Impfstoff entwickelt werden, so Linder.

Linder, der sich während der Pandemie auf der Intensivstation um schwerkranke Corona-Patienten gekümmert hat, ist sicher: Die Impfung habe „viele Tode verhindert“.

Die Corona-Pandemie sei ein Katalysator für eine Technologie gewesen, von der sich Linder viel verspricht. Impfstoffe könnten in Zukunft so verbessert werden, dass sie zum Beispiel gegen verschiedene Influenza-Viren gleichzeitig wirken. Auch in der Krebsbehandlung soll die mRNA-Technologie zum Einsatz kommen.

Das Millionstel eines Millionstels einer Millionstel Sekunde

Den aktuellen Physiknobelpreis erklärt Professor Rainer Blatt, Mitglied des Kuratoriums der Lindauer Nobelpreisträgertagungen. Anschauungsmaterial aus dem Alltag hat er dieses Mal nicht dabei. Um die Oberschwingungen von infrarotem Laserlicht zu illustrieren, hätte nur ein Alphorn getaugt - und das war ihm dann doch zu aufwendig.

Der Tunesier Pierre Agostini, der Ungar Ferenc Krausz und die Französin Anne L’Huillier haben den Physik-Nobelpreis bekommen, weil sie in ihren Experimenten Lichtblitze erzeugten, die so kurz waren, dass damit extrem schnelle Bewegungen von Elektronen aufgenommen werden konnten.

Und die bewegen sich wirklich sehr schnell, wie Blatt erklärt: „Die Entfernung in einem Atom legt das Licht in einer Attosekunde zurück.“ Eine Attosekunde entspricht dem Millionstel eines Millionstels einer Millionstel Sekunde.

Warum verdienen Männer mehr als Frauen?

Etwas näher am Leben der Lindauerinnen und Lindauer ist die Forschung von Claudia Goldin, die den Wirtschaftspreis in Gedenken an Alfred Nobel bekommen hat. Goldins Forschung zur Rolle der Frau auf dem Arbeitsmarkt stellt die Lindau Alumna Andrea Doetsch vor, die beim Versicherungkonzern Allianz für geschlechtergerechte Bezahlung zuständig ist.

Die New Yorkerin Goldin hat einige Archive durchforstet und die vergangenen 200 Jahre analysiert, um die erste umfassende Analyse zur Verdienstsituation und Teilhabe von Frauen auf dem US-amerikanischen Arbeitsmarkt vorzulegen. Sie konnte unter anderem zeigen, dass es für Frauen vor der Industrialisierung einfacher war, erwerbstätig zu sein - zum Beispiel in der Landwirtschaft. Neben Bildung habe in den vergangenen Jahrzehnten dann unter anderem die Anti-Baby-Pille dazu geführt, dass der Anteil erwerbstätiger Frauen wieder stark angestiegen ist.

Doch Goldin geht es bei ihrer Forschung auch darum, die Ursachen für die unterschiedliche Bezahlung von Mann und Frau herauszufinden. „Für jeden Dollar, den ein Mann verdient, bekommt eine Frau im Schnitt nur 83 Cent“, erklärt Referentin Andrea Doetsch.

Goldin hat unter anderem herausgefunden, dass es auch innerhalb einer Berufsgruppe oft unterschiedliche Löhne für Mann und Frau gibt. Unterschiedliche Bezahlung ist also nicht nur darin begründet, dass Frauen öfter in schlechter bezahlten Jobs arbeiten. Berufsgruppen, in denen es große Unterschiede zwischen der Bezahlung von Männern und Frauen gibt, sind meist solche, in denen der Arbeitnehmer keine große Flexibilität in Sachen Arbeitszeiten hat.

Darum hängen Gehaltsunterschiede auch mit der Geburt des ersten Kindes zusammen. „Und es ist nun einmal häufig die Frau, die reduziert oder sich dann einen flexibleren Job suchen muss“, erklärt Doetsch.

Die Forschung von Claudia Goldin bietet aber auch Lösungsansätze: So genanntes Job-Sharing, bei denen sich zwei Menschen die Verantwortung für eine Arbeitsstelle teilen, Homeoffice und technische Neuerungen können helfen, dass die Gehalts-Lücke zwischen Mann und Frau irgendwann geschlossen wird.