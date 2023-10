Ein halbes Jahr haben wir den Fokus aufs Wohnen gelegt. Fast 30 Artikel sind im Rahmen unserer Wohnraum-Recherche entstanden. Wir haben recherchiert, wie die Immobilienlage in Lindau wirklich ist und Daten erhoben, die es bisher so nicht gab. Wir haben mit Experten gesprochen, nach Lösungswegen gesucht und die zu Wort kommen lassen, die es betrifft. Manche Ergebnisse haben wir so erwartet, andere haben uns überrascht: Was wir aus der Wohnungsserie gelernt haben.

Wird Wohnen zum Luxus? Die große Multimedia-Reportage Monatelang haben wir recherchiert, Zahlen ausgewertet und mit Betroffenen gesprochen. Wie angespannt ist der Wohnungsmarkt in Lindau wirklich? Das große Online-Spezial. HIER finden Sie die große Multimedia-Reportage

1. Ferienwohnungen haben auch ihre guten Seiten

Es scheint klar zu sein: Wenn es zu wenig Wohnraum gibt, dann verschärft jede Wohnung, die nur zeitweise an Gäste vermietet wird, das Problem. Doch die rund 400 Ferienwohnungen, die wir gefunden haben, sind nicht per se schlecht. Unsere Recherche hat gezeigt, dass sie manchmal erst die Voraussetzung dafür sind, dass weiterer, dauerhaft vermieteter Wohnraum überhaupt entstehen kann: weil Vermieter mit den höheren Einkünften, die sie durch eine Ferienwohnung erzielen, den Bau oder die Renovierung anderer Wohnungen finanzieren.

2. Leerstände müssen wiederbelebt werden

Die Datenlage zum Wohnraum in Lindau ist dünn. Besonders deutlich zeigt sich das am Beispiel Leerstand. Wie viele Wohnungen in Lindau leerstehen, weiß keiner.

In der Wohnraumbedarfsanalyse wird zwar ein Wert von 3,6 Prozent angenommen, der als normal gilt. Doch die Daten dort beziehen sich auf den Zensus von 2011 und sind lediglich Hochrechnungen. Exakte Zahlen haben weder Einwohnermeldeamt noch Bauamt. Auch wir konnten sie nicht ermitteln.

Dabei glauben Experten, dass es gerade in Zeiten von hohen Baukosten und Zinsen wichtig wäre, einen Überblick über den Leerstand einer Stadt zu bekommen.

Weil sich Bauprojekte verzögern, wird es immer dringlicher, Leerstände wiederzubeleben, sagt zum Beispiel die Professorin Elisabeth Wacker. Sie forscht seit vielen Jahren zum Leerstand. Ihre Studie zeigt auch: Die Gründe, warum Wohnungen leerstehen, sind vielschichtig. Neben bürokratischen Hürden oder reiner Spekulation sind es ganz oft emotionale Faktoren, die dazu führen, dass Zimmer, Wohnungen oder ganze Häuser nicht bewohnt werden.

3. Bürokratie und Brandschutz erschweren Wohnen im Denkmal

Unsere Recherche hat ergeben: Leerstand zu beleben, ist vor allem dann schwer, wenn das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Denn die Hürden sind hoch. Wer dort Wohnraum schaffen oder umbauen möchte, stößt schnell an Grenzen. Strenge Regelungen und der Brandschutz machen eine Sanierung kompliziert – und vor allem teuer.

Hauseigentümer können sich das oft nicht leisten. Selbst für Immobilienfirmen lohnt sich die Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes teils nur, wenn sie diese durch andere Sanierungen querfinanzieren können.

4. Mehr Gesetze sind nicht die Lösung

Es ist noch nicht lange her, da wurde Lindau in einem Gutachten als Kommune mit angespanntem Wohnungsmarkt definiert. In solchen Städten und Gemeinden ist es besonders problematisch, wenn aus Mietwohnungen luxuriös sanierte Eigentumswohnungen werden ‐ die im schlimmsten Fall nur als Zweitwohnungen genutzt werden.

Seit Kurzem gibt es in Bayern ein Gesetz, das genau solche Umwandlungen verbietet. Das ist zwar gut gemeint, in Lindau aber so gut wie wirkungslos. Denn es gilt erst für Häuser ab elf Wohnungen. Hier gibt es aber kaum Häuser mit mehr als sechs Wohneinheiten. Das Gesetz greift so gut wie nie.

Fraglich ist auch, ob eine Zweckentfremdungssatzung in Lindau helfen würde. Wenn deren Einhaltung nicht überwacht werden kann, ist sie ein stumpfes Schwert. Doch für diesen zusätzlichen Verwaltungsaufwand ist das Lindauer Bauamt zu dünn besetzt, darauf hat Bauamtsleiter Kay Koschka immer wieder hingewiesen.

5. Es gibt Härtefälle auf dem Wohnungsmarkt

Wohnraum zu finden, ist grundsätzlich schwer. Familien, Alleinerziehende und Menschen mit Haustieren sind aber besonders von der Wohnungsnot betroffen. Da hilft es auch nichts in die Gemeinden auszuweichen.

Das Problem spitzt sich zu, wissen Experten. Bei der Lindauer Wohnungsgesellschaft GWG sind 70 Bewerber auf eine Wohnung beispielsweise keine Seltenheit mehr.

6. Diskriminierung ist messbar

Wir haben es selbst erlebt: Diskriminierung am Wohnungsmarkt ist Realität. Das zeigte nicht nur unser eigenes kleines Experiment, bei dem wir als türkische und als deutsche Frau auf Wohnungssuche gingen. Das belegt auch eine Studie des Konstanzer Professors Thomas Hinz.

Doch keine Zahl der Welt kann fassen, wie sich Menschen fühlen, wenn sie merken, dass sie eine Wohnung nur deswegen nicht bekommen, weil sie ein Kopftuch tragen.

7. Wenn Arbeitskräfte abwandern, trifft es uns alle

Wenn es darum geht, begehrte Arbeitskräfte aus anderen Teilen Deutschlands oder dem Ausland anzulocken, kann Lindau zwar mit einer schönen Region und hohem Freizeitwert punkten. Es hat aber durch den angespannten Wohnungsmarkt auch einen massiven Standortnachteil. Die Unternehmen bestätigen unisono, dass der Lindauer Wohnungsmarkt immer wieder Grund für Absagen potenzieller Arbeitskräfte ist.

Unsere Recherchen haben gezeigt: Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Unternehmen, es hat auch Folgen für ganz Lindau. Wenn Wirtschaftsbetriebe weniger verdienen, landet auch weniger Geld über die Gewerbesteuer bei der Stadt. Doch die Wachstums- und daraus folgende Wohlstandsbremse sind nur eine Konsequenz.

Heikel wird es für eine Region, wenn Frauen und Männer mit medizinischen, pflegerischen oder sicherheitsrelevanten Berufen keine Wohnungen mehr bekommen. Denn wenn der Arzt keine Fachangestellten mehr findet, wird er langfristig seine Praxis schließen müssen. Das spüren dann alle.

8. Der Häuslebauer-Traum lebt weiter

Auch wenn sich immer weniger auf das Wagnis einlassen und letztlich weniger gebaut wird: Es gibt noch viele Menschen, die von einem freistehenden Eigenheim träumen. Um ihrer Familie einen Rückzugsort zu schaffen, mit viel Garten und Privatsphäre, nehmen sie auch die Unsicherheit durch steigende Baukosten und Zinsen in Kauf ‐ und versuchen ihnen mit mehr Eigenleistungen zu begegnen. Auch wenn das freistehende Einfamilienhaus wegen seines Flächenverbrauchs in der Kritik steht, bleibt es ein Sehnsuchtsort: Wie eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft zeigt, würden die meisten Menschen am liebsten in Einfamilienhäusern am Rande der Stadt wohnen.

9. Genossenschaftliches Wohnen braucht einen langen Atem

Es gibt viele Lindauer, die gern als Genossenschaft gemeinsam wohnen würden – und auf ihrem Weg dahin immer wieder auf Hürden stoßen.

Nur ein paar Kilometer entfernt, in Wangen, leben einige Menschen diesen Traum schon. Doch auch ihr Weg war lang. Wer neue Wohnformen umsetzen will, braucht einen langen Atem.

Empfohlene Artikel Der neue Podcast ist da Alle Hintergründe zur großen Wohnungsrecherche q Lindau

10. Rainhaus zeigt, was möglich ist

Dass alternative Wohnformen auch funktionieren können, zeigt das Rainhaus. Es beweist nicht nur, dass Inklusion möglich ist. Sondern zeigt auch, wie durch soziales Engagement ein Kulturdenkmal gerettet werden kann.

Heute leben mehr als 20 Erwachsene und Kinder im Alter von sieben bis 71 Jahren dort. Unter ihnen sind Menschen mit und ohne Behinderung genauso wie Menschen mit psychischen Erkrankungen. Jeder hilft jedem.