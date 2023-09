145 Menschen haben sich zusammengetan, und sie haben ein gemeinsames Ziel: Sie möchten in Lindau eine neue Form des Wohnens schaffen. Vor fünf Jahren hat sich die Wohngenossenschaft Quartier 4 gegründet. Doch noch haben sie keinen Ort, an dem sie ihr Projekt verwirklichen können. In Wangen hat eine andere Genossenschaft bereits wahr gemacht, wovon Quartier 4 träumt.

Natürlich waren sie schon da und haben sich die Wohnungen auf dem Wangener Erba–Gelände angeschaut. „Ich hatte echt Tränen in den Augen“, sagt Silke Them, Vorsitzende von Quartier 4. „Das ist so eine tolle, gelebte Gemeinschaft.“

Vor gut einem Jahr sind Mitglieder der Wangener Wohngenossenschaft Wohnen plus aufs Erba–Gelände gezogen. An diesem frühen Abend ist es im Innenhof noch ruhig. Ein paar Kinder springen Trampolin, Eltern unterhalten sich. Am nächsten Tag steht ein Kindergeburtstag an.

„Vieles von dem, was wir uns damals erträumt haben, ist heute wahr geworden“

Feiern will das Geburtstagskind im Spiel– und Bastelzimmer. Eines von vielen Zimmern, die die Mitglieder der Genossenschaft gemeinsam nutzen. Außerdem ist da noch der große Fahrradkeller, ein Yogaraum, eine kleine Werkstatt, zwei Gästezimmer — und ein großer Gemeinschaftsraum mit Küche. Für Feiern — oder das Frauencafé, zu dem nicht nur Genossenschaftsmitglieder gern kommen. „Wir öffnen uns ganz bewusst auch für Leute von außen“, sagt Gisela Stetter.

Sie hat den Innenhof kaum betreten, da springen die Kinder vom Trampolin und begrüßen sie lautstark. Sie kennt hier jeder, obwohl sie hier gar nicht wohnt. „Mein Mann will noch nicht hierher ziehen“, erklärt Stetter. Trotzdem ist sie Genossenschaftsmitglied der allerersten Stunde. „Weil ich immer der Meinung war, dass es so etwas in Wangen geben muss.“ Wenn sie durch das kleine Wohnquartier führt, wirkt sie stolz. „Vieles von dem, was wir uns damals erträumt haben, ist heute wahr geworden.“

Sogar die Sauna, von der sie und die anderen Gründungsmitglieder eigentlich immer nur im Scherz gesprochen hatten. Ganz fertig ist der Raum im Keller noch nicht, erzählt Andreas Skibicki, Vorstandsmitglied der Genossenschaft. „Den ersten Probe–Saunagang haben wir aber schon gemacht“, sagt er, lacht — und räumt mit einem Gerücht auf: „Wir sind keine Kommune — und wir haben auch keinen ideologischen Überbau.“

Das Schöne in dem kleinen Quartier sei, dass man jederzeit seine Ruhe habe, wenn man sie brauche. „Dann mache ich einfach meine Wohnungstür zu“, sagt Skibicki. „Aber wenn ich Lust auf Gesellschaft habe, ist auch immer jemand da.“

Älteste Bewohner sind über 80

Die Genossenschaft feiert schon bald ihren zehnten Geburtstag. Zunächst hatte sich nur eine kleine Gruppe von Menschen zusammengefunden, die in Wangen eine neue, solidarische Form des Wohnens etablieren wollte. „Der Oberbürgermeister war uns gegenüber immer aufgeschlossen“, sagt Gisela Stetter. Er sei es gewesen, der der Gruppe geraten habe, eine Genossenschaft zu gründen.

Es habe eine Weile gedauert, bis der richtige Ort gefunden war. Immer wieder wurden Grundstücke und Gebäude verworfen, weil sie nicht gepasst hatten. „Dann hatten wir Glück, dass die Stadt für die Gartenschau das Erba–Gelände zurückgekauft hat“, erzählt Stetter. Die Genossenschaft bewarb sich auf eine öffentliche Ausschreibung. Ihre Favoriten, ein ehemaliges Altenheim und Arbeiterwohnungen, bekam die Genossenschaft nicht.

Am Ende sanierte sie einen Altbau und baute zwei neue Gebäude daneben. Heute leben in den 30 Wohnungen 50 Erwachsene und 30 Kinder. Einzimmerwohnungen gibt es ebenso wie Wohnungen für Familien und eine Erwachsenen–WG. Die ältesten Bewohner des Quartiers sind über 80.

Genau so hatten sich die Mitglieder der Lindauer Genossenschaft Quartier 4 ihr Projekt auch vorgestellt. Sie wollten auf dem nördlichen Teil der Hinteren Insel Wohnungen bauen. Doch der Bürgerentscheid vor einem Jahr ließ ihren Traum platzen. Die Lindauer Wählerinnen und Wähler haben die dort vorgesehene Bebauung abgelehnt.

Jetzt liebäugelt Quartier 4 mit einer kleineren Fläche, ebenfalls auf der Hinteren Insel, die vom Entscheid nicht betroffen war. Ob die Lindauer Genossenschaft das Grundstück bekommt, ist noch unklar. Es gehört der Stadt. „Mittelfristig ist eine Veräußerung dieser Flächen nicht unwahrscheinlich“, schreibt Bettina Wind, Sprecherin der Stadt, auf Anfrage.

Das Grundstück fällt unter den Rahmenplan für die Hintere Insel. Dieser sieht vor, dass nicht der höchste Bieter, sondern das beste Konzept die Flächen bekommt. Wann Interessierte ihre Konzepte einreichen können, dazu könne sie noch keine genaue Zeitangaben machen, so Wind weiter. Derzeit laufe noch der Wettbewerb für die Freiflächen und die Erschließungsplanung.

Quartier 4 hat jedenfalls schon ein fertiges Konzept in der Tasche. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagt der Vorsitzende Christian Wollin. Anstelle der geplanten 50 Wohnungen im Norden der Hinteren Insel würde die Genossenschaft auf der kleineren Fläche nun gern 30 Wohnungen bauen. Wie die Wangener planen die Lindauer einen Wohnungsmix aus kleinen und großen Wohnungen, außerdem soll eine Clusterwohnung entstehen. Im Erdgeschoss könnten sich die Mitglieder zudem eine gewerbliche Nutzung und Gastronomie vorstellen.

Beim Ort noch völlig offen

Mit ihren Genossenschaftswohnungen wolle Quartier 4 einen kleinen Beitrag für die Stadtentwicklung leisten, sagt Wollin. „Die Stadt muss sich überlegen, welche Art von Wohnen sie will“, ergänzt Vorstandskollegin Silke Them.

Fehlt noch der Ort. „Wir sind da völlig offen“, sagt Them. Ein Neubau sei ebenso denkbar wie die Sanierung eines Altbaus, und auch die Insel sei keine Pflicht. „Wir gehen auch aufs Festland“, sagt der Tettnanger Architekt Christian Knapp, das neue Gesicht im Vorstand. Nur nicht zu teuer sollte es sein, am liebsten würde die Genossenschaft ein Grundstück auf Erbpacht übernehmen. „Wenn der Kaufpreis zu hoch ist, bleibt am Schluss kein Geld für andere Investitionen.“ Und das Ziel sei schließlich, preiswerten Wohnraum zu schaffen.

Doch das ist bei den aktuellen Grundstücks– und Baupreisen gar nicht so einfach. Wer eine Wohnung in der Wangener Genossenschaft Wohnen plus hat, zahlt rund 13 Euro pro Quadratmeter Miete. Heizung und Wasser sind inklusive, Strom kommt noch obendrauf. So viel ist nötig, damit die Kredite getilgt und Rücklagen für Reparaturen gebildet werden können. Gewinn macht die Genossenschaft nicht.

Die Baufinanzierung auf dem Wangener Erba–Gelände erfolgte über vier Säulen . Die 200 Mitglieder halten jeweils Genossenschaftsanteile von 1000 Euro. Wer selbst in einer der Genossenschaftswohnungen lebt, hat zusätzlich zwischen 600 und 700 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche bezahlt. Dieses Geld bekommen die Mitglieder im Falle eines Auszugs zurück.

Dazu kommen 1,2 Millionen Euro freiwillige Einlagen von Genossinnen und Genossen. „Es gab einfach viele, die die Idee sehr gut fanden“, sagt Gisela Stetter. Dieses Geld sei wichtig, denn es ist ein Teil des Eigenkapitals für den Kredit, den die Genossenschaft aufnehmen musste.

Ein Blick in die Vergangenheit

Die Lindauer Genossenschaft Quartier 4 hat sich für ihre zukünftige Miete eine „absolute Obergrenze“ von 13 Euro pro Quadratmeter gesetzt. „Wir wollen aber drunter bleiben“, versichert Silke Them. Bis zu diesem Quadratmeterpreis werden Wohnungen gefördert. Denn sollte die Genossenschaft bauen, muss sie sich wie alle anderen Bauträger in Lindau auch an die sozialgerechte Bodennutzung halten und ein Drittel geförderten Wohnraum anbieten.

13 Euro Miete pro Quadratmeter sind nicht wenig. Eine 60–Quadratmeter–Wohnung würde dann knapp 800 Euro kosten. Der Vorteil am Genossenschaftsmodell sei aber, dass die Mieten über viele Jahre stabil bleiben, weil die Genossenschaft weder Rendite machen will noch Verkaufsinteresse hat, erklärt Christian Wollin. „Und wenn die Kredite getilgt sind, wirkt sich das positiv aus.“ Die Miete könnte dann sogar günstiger werden.

Das verdeutlicht ein kurzer Blick in die Vergangenheit: Vor mehr als 100 Jahren wurde in Lindau die Wohngenossenschaft der Eisenbahner gegründet. Sie hat knapp 200 Wohnungen in der Rickenbacher Straße und am Buttlerhügel. Längst arbeiten nicht mehr alle Menschen, die dort leben, bei der Bahn. Wer in eine Wohnung einziehen möchte, muss aber Genossenschaftsmitglied sein und Anteile erwerben. Die Kaltmiete beträgt zwischen 4,50 und 6,70 Euro. Die Warteliste ist lang.

Die Mitglieder von Quartier 4 hoffen, dass sie bald ein geeignetes Grundstück oder ein Gebäude finden. Die Wangenerin Gisela Stetter ermutigt sie, nicht aufzugeben. Auch ihre Genossenschaft sei immer wieder auf Hürden gestoßen. Nicht nur die Suche nach dem passenden Ort, auch die Finanzierung sei nicht einfach gewesen.

Durchgehalten habe sie, weil sie von der Idee des genossenschaftlichen Wohnens überzeugt sei. „Ich glaube, dass man in jeder Phase des Lebens die Gemeinschaft braucht.“

So viele Genossenschaften gibt es in Bayern und Deutschland

„Die Rechtsform Wohnungsgenossenschaft ist immer besonders gefragt, wenn es auf den lokalen Wohnungsmärkten eng ist“, schreibt der Verband bayerischer Wohnungsunternehmen. „Große Gründungswellen gab es schon nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg.“ Angesichts des knappen Wohnraums verzeichne der Verband in den vergangenen Jahren einen regelrechten Gründungsboom.

Heute gibt es 354 Wohnungsgenossenschaften in Bayern. Sie besitzen laut dem Wohnungsunternehmerverband rund 173.000 Wohnungen, die Durchschnittsmiete liege bei 6,75 Euro. In ganz Deutschland haben rund 2000 Wohnungsgenossenschaften rund 2,2 Millionen Wohnungen im Bestand.

Bei den Bestandsgenossenschaften seien die Wartelisten lang. Bleibt die Mitgliedschaft bei einer Neugründung. „Leider ist es oft ein langer Weg bis zum ersten Bauprojekt“, wird Verbandsdirektor Hans Maier in einer Pressemitteilung zitiert. Das liege an der Schwierigkeit, ein bezahlbares Grundstück zu finden und an hohen Baukosten. Seit Anfang 2022 sind zudem die Bauzinsen deutlich gestiegen.

Was ist mit dem Grundstück auf der Hinteren Insel?

Vergangenes Jahr rechnete die Stadt in ihrem Finanzplan für 2023 bis 2025 bei dem kleinen Grundstück neben der „Westküste“ auf der Hinteren Insel mit einem Erlös von 2,8 Millionen Euro. Im aktuellen Finanzplan taucht die Fläche nicht mehr auf, obwohl sie vom Bürgerentscheid nicht betroffen war. „Die Verwaltung erarbeitet zurzeit einen Zeitstrahl, aus dem noch ausstehenden Verfahrensschritte, Verknüpfungen zu anderen Projekten und mögliche Risiken hervorgehen werden“, schreibt Bettina Wind, Sprecherin der Stadt, auf Nachfrage. „Durch dieses Vorgehen soll künftig ausgeschlossen werden, dass es zu ausbleibenden oder verspätet fließenden Verkaufserlösen kommt, die in der Finanzplanung bereits zur Deckung von Investitionen vorgesehen waren.“ Die 2,8 Millionen im Haushalt 2022 seien eine „überschlägige Berechnung“ für den Finanzplan 2023 bis 2025 gewesen, die sich an „früheren Bodenrichtwerten“ orientiert habe. „Die Verwaltung hat noch nicht beziffert, welche Verkaufserlöse unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten für diese Fläche realistisch sind.“ Auch eine Vergabe im Erbbaurecht sei grundsätzlich denkbar.