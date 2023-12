Der Riss, der sich durch den Lindauer Stadtrat zieht, ist am Dienstagabend deutlich sichtbar. Zuerst hebt die eine Seite geschlossen die Hand, dann die andere. Am Ende sind Haushalt und Finanzplan für die kommenden Jahre mit 18 Ja-Stimmen beschlossen. 13 Stadträtinnen und Stadträte sind mit dem, was die Verwaltung vorgelegt hat, nicht zufrieden. Mit der Einigkeit, die beim Thema Haushalt noch im vergangenen Jahr herrschte, ist es damit vorbei.

Bei den Vorberatungen im Finanzausschuss Anfang Dezember war das Ergebnis noch knapper: Mit sieben zu sechs Stimmen stimmte der Ausschuss dem damaligen Entwurf zu.

Der hat sich in der Zwischenzeit aber noch einmal verändert. Im Nachgang der Haushaltsberatungen habe es noch einmal Gespräche mit der Rechtsaufsicht im Landratsamt gegeben, so die Verwaltung. Haushalt und Finanzplan wurden daraufhin angepasst.

Falls die Mittelschule nie umgesetzt wird

Die Veränderungen betreffen unter anderem die Mittelschule. Für die Planungen hatte die Verwaltung knapp vier Millionen Euro freigeschaufelt. Der Großteil davon, knapp 3,3 Millionen Euro, wird nun aber mit einem Sperrvermerk versehen.

Damit soll die Verwaltung das Risiko minimieren, dass Steuergelder für die Planungen eines Projekts ausgegeben werden, das vielleicht nie umgesetzt wird. Denn der Bau der Schule, die zwischen 45 und 54 Millionen Euro kosten soll, ist nach wie vor weder im Haushalt für das kommende Jahr, noch in der Finanzplanung bis 2027 darstellbar.

Keine Erhöhung der Grundsteuer B Weil sie wohl keine politische Mehrheit gefunden hätte, hat die Kämmerei die zunächst geplante Erhöhung der Grundsteuer B für die Jahre 2026 und 2027 wieder aus dem Haushaltsentwurf genommen. Stattdessen wurden die Verkaufserlöse von Grundstücken, bei denen die Verwaltung zunächst konservativ gerechnet hatte, etwas höher angesetzt. Neu im Haushalt 2024 ist außerdem, dass die Regiebetriebe Grundstücksmanagement sowie Gebäude- und Energiemanagement in den Kernhaushalt eingegliedert werden. Die Verwaltung will dadurch mehr Übersichtlichkeit schaffen.

700.000 Euro hat die Verwaltung noch zur freien Verfügung, um die Planungen soweit fortzuführen, dass absehbar ist, wie teuer die Schule konkret wird. Im Konsolidierungsprozess soll dann erarbeitet werden, ob und wie ihre Finanzierung erfolgen kann.

Ohne Heulen und Zähneklappern wird es dabei nicht zugehen. Tobias Pellot

Investiert wird indes nur ins Nötigste: Geld fließt zum Beispiel für den Cavazzen, Kitas, Straßen, Brückensanierungen und Hochwasserfreilegung. „Das ist kein revolutionäres Werk mit tollen Ideen, sondern die Fortführung des Sparhaushalts“, sagt der stellvertretende Kämmereileiter Tobias Pellot über den Haushalt, den er unter erschwerten Bedingungen erarbeitet hat - und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht.

In den verschiedenen Abteilungen der Kämmerei hatte es in den vergangenen Monaten jede Menge Wechsel gegeben. „Die Amtsleitung war in der arbeitsintensiven Zeit unbesetzt“, sagt Pellot. Der ehemalige Kämmereichef hat die Verwaltung schon vor einiger Zeit verlassen, seine Nachfolgerin fängt erst im kommenden Jahr an.

„Ohne Heulen und Zähneklappern wird es nicht zugehen“

Währenddessen habe sich die finanzielle Situation weiter verschlechtert. „Die Ausgaben steigen“, so Pellot. Bei einer aktuellen Gesamtverschuldung von 124 Millionen Euro kosten allein Zins und Tilgung mehr als fünf Millionen Euro im Jahr.

Zwar ist es laut Verwaltung gelungen, fürs kommende Jahr einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Doch der Konsolidierungsprozess sei unumgänglich und müsse Ergebnisse liefern. „Ohne Heulen und Zähneklappern wird es dabei nicht zugehen“, sagt Pellot. Bei den eingeschränkten finanziellen Mitteln der Stadt brauche es einiges an Kreativität.

So haben die Räte abgestimmt Für den Haushalt gestimmt haben Oberbürgermeisterin Claudia Alfons (parteilos), Laura Brombeis, Ulrike Lorenz-Meyer, Daniel Obermayr, Matthias Kaiser, Max Strauß, Pius Bandte (alle Bunte Liste), Katrin Dorfmüller, Angelika Rundel, Gerhard Fehrer, Uli Gebhard (alle SPD), Ulrich Jöckel, Florian Nüberlin (beide FDP), Ulrich Schöffel, Roland Freiberg (beide BU), Christiane Norff (ÖDP), Jürgen Müller (LI) und Rainer Rothfuß (AfD). Gegen den Haushalt gestimmt haben Claudia Mayer, Thomas Hummler, Klaus Adams, Marc Hübler, Stefan Büchele (alle CSU), Jasmin Sommerweiß, Mathias Hotz und Sebastian Krühn (alle JA), Annette Schäfler, Günther Brombeiß und Andreas Jäger (alle Freie Bürger) sowie Andreas Reich und Werner Schönberger (beide Freie Wähler).

Doch genau die fehlt offenbar Thomas Hummler (CSU). Er nennt das, was er vor sich hat, „einen Entwurf der Perspektivlosigkeit“. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit sei nicht mehr gegeben. „Wir leben auf Pump.“ Das Schlimmste sei, dass parallel zum Konsolidierungsprozess nicht gehandelt werde. „Die Mittelschule ist der erste notwendige Schritt.“

Stattdessen gibt die Verwaltung seiner Ansicht nach zu viel Geld für Personal aus. Die Räte hatten kurz zuvor verschiedene neue Stellen beschlossen, die im kommenden Jahr mit 377.500 Euro, ab 2025 dann mit gut 1,3 Millionen Euro zu Buche schlagen werden.

Während die Stellen in Schulen, der Kita Zech und dem Cavazzen noch einstimmig oder mit großer Mehrheit beschlossen wurden, gab es bei den Stellen für Presseamt, Personalabteilung, IT, Digitalisierung und Organisation einige Gegenstimmen.

Kein Geld für Parkhaus am Karl-Bever-Platz eingestellt

Angelika Rundel (SPD) hat allen neuen Stellen ihre Ja-Stimme gegeben. „Wir haben bereits vorher die Dringlichkeit dieser Stellen diskutiert und wir stehen dazu“, sagt sie. So müsse zum Beispiel die Digitalisierung dringend weiter vorangetrieben werden.

Rundel verweist außerdem darauf, dass einige Stellen in den kommenden Jahren nicht mehr nachbesetzt würden, wenn Verwaltungsmitarbeiter in Rente gehen. Dadurch spart sich die Stadt laut Verwaltung pro Jahr dann rund 1,2 Millionen Euro.

Geld für den Neubau eines Parkhauses am Karl-Bever-Platz ist im aktuellen Haushalt nicht eingestellt. Ob und wie ein Parkhaus finanziert werden soll, darüber soll der Stadtrat im kommenden Jahr eine Grundsatzentscheidung treffen.

Wenn es nach Matthias Kaiser (Bunte Liste) geht, spart sich die Stadt dieses Geld. „Die Bürgerbeteiligung können wir trotzdem umsetzen“, so Kaiser. Schließlich habe die neben einem Parkhaus noch jede Menge anderer Ideen gebracht.

Grundsätzlich hat sich die finanzielle Situation im Regiebetrieb Parken, der einen eigenen Haushalt hat, besser entwickelt als die Verwaltung es erwartet hätte. Dort werden Überschüsse erzielt, die für „anstehende Parkprojekte“ gespart werden. Das sieht das Landratsamt allerdings kritisch und regt an, die Überschüsse vom Parken in den Kernhaushalt zu packen.

Während Matthias Kaiser es für eine gute Idee hält, mit den Erlösen aus dem Regiebetrieb Parkraum Defizite beim Stadtbus auszugleichen, kündigt Roland Freiberg (BU) an, dass seine Gruppierung einer Entnahme von Geldern aus dem Regiebetrieb Parken in Zukunft nicht zustimmen werde. „Der Bau eines Parkhauses ist unbedingt notwendig.“