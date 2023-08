Der heftige Sturm hat Bäume auf Wohnmobile geworfen, Dachzelte zerrissen und Eisenstangen flogen über den Campingplatz. Währenddessen bangten Urlauber um ihr Leben. Bei manchen sitzt der Schock noch so tief, dass sie Konsequenzen ziehen.

Ihren Wohnwagen stellt Familie Becker schon vier Tage nach dem Sturm zum Verkauf ins Internet. Der erste Interessent besucht die Familie aus dem Saarland am Montagvormittag. Frank Becker glaubt, spätestens Ende der Woche ist er den Wohnwagen los. „Das brauchen wir nicht mehr“, sagt er. „Wir hatten Todesangst.“

Eigentlich sind Frank Becker, seine Frau und seine Tochter leidenschaftliche Camper. Schon seit 15 Jahren sind sie mit ihrem Wohnmobil unterwegs. Stürme gab es schon öfter. „Am Hopfensee oder in den Bergen“, sagt der Familienvater. „Aber so etwas haben wir nie erlebt.“

Sie sind froh, dass es ihnen nach der stürmischen Nacht gut geht: Familie Becker aus der Nähe von Saarbrücken machte Urlaub auf dem Lindauer Campingplatz. (Foto: Frank Becker )

Zehn Meter weiter kracht ein Baum zu Boden

Die Erlebnisse vergangene Woche gehen ihm noch nach. Der Wohnwagen der Beckers stand in der dritten Reihe, Platz 70. „Wir hechteten gerade noch rein, als es schon losging.“

Während draußen der Wind tobt, kauern Frau und Tochter unter dem Kühlschrank des Wohnwagens, verschanzt hinter Kissen.

Nur etwa zehn Meter weiter kracht ein großer Baum zu Boden. „Wir haben gedacht, wir schaffen das nicht.“ Becker will sich nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn er ein paar Meter weiter drüben geparkt hätte.

Zehn lange Minuten wartet die Familie ab. Als der Sturm vorbei ist, verlässt sie den Wohnwagen und steht vor dem puren Chaos: Bäume liegen kreuz und quer, ihre Stühle und Tisch sowie die Markise sind völlig zerstört. Für die Familie zählt nur eins: Es geht ihnen gut. Aber: „Wir werden das niemals vergessen“, sagt Frank Becker. Noch immer bekomme er Gänsehaut, wenn er an die Nacht denkt.

Große Dankbarkeit für Rettungseinsätze

Umso dankbarer ist er für die schnelle Hilfe. „Ich war fasziniert davon, wie gut alles abgelaufen ist“, sagt der Saarländer, der selbst einmal beim Technischen Hilfswerk (THW) war. Er sei bei dem Hochwasser 2002 an der Donau im Einsatz gewesen. „Jetzt auf der anderen Seite zu stehen, war schlimm.“

Eine Urlauberin berichtet noch in der Sturmnacht von ihren Erlebnissen auf dem Campingplatz.

Frank Becker ist nicht der Einzige, der froh ist für die vielen Einsatzkräfte. „Es war alles gut organisiert und wir fühlten uns schnell wieder sicher“, sagt Urlauberin Daniela Kriegisch, die mit Mann und drei Kindern auf dem Campingplatz Urlaub machte.

Jede Menge Haupt– und Ehrenamtliche sind in der Nacht im Einsatz. Landrat Elmar Stegmann, zuständig für den Katastrophenschutz, organisiert mit ihnen die Evakuierung der rund 800 Camper. Sie kommen in der Inselhalle unter.

Dort müssen Urlauber registriert und Feldbetten aufgebaut werden. Trotz der vielen Menschen sei in der Halle alles friedlich und ruhig abgelaufen, erzählt Becker. Am nächsten Morgen gab es sogar ein großes Frühstücksbuffet für alle.

Am Morgen nach dem Sturm gibt Polizeichef Jeschke einen Lagebericht.

Den Verletzten geht es besser

Als sie am Freitag zurück auf den Campingplatz können, packt die Familie sofort ihre Sachen und fährt nach Hause, erzählt Becker.

Dieses Glück hatten nicht alle. Drei Autos beziehungsweise Wohnwägen und ein Wohnmobil wurden unter den Bäumen begraben, sagt Harald Firsching von der Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK), die den Campingplatz betreibt.

Sechs Menschen wurden wegen des Sturms verletzt und mussten in Krankenhäusern versorgt werden. „Mittlerweile sind sie wieder entlassen“, sagt Firsching.

Hätte man besser vorsorgen können? Wie jedes Jahr seien auch im vergangenen Oktober Bäume gepflegt, überprüft und zurückgeschnitten worden, sagt Firsching. Für jeden Baum gebe es einen Datensatz, in dem die Ergebnisse festhalten werden. „Wir mussten davon ausgehen, dass sie stehen.“

Die Wirkung des Sturms sei nicht vorhersehbar gewesen. Einen Windschutz aufzustellen, sei nicht möglich. „Das sind die Risiken der Natur.“

Polizeichef Michael Jeschke informiert am Morgen nach dem Sturm in der Inselhalle, wie es weitergeht.

Dass der Sturm so heftig werden würde, konnte offenbar niemand wissen. „Man rechnet als Camper schon damit, dass einen so etwas trifft“, sagt Daniela Kriegisch aus dem Ostalbkreis in Baden–Württemberg. „Aber die Heftigkeit hat uns Angst gemacht und verunsichert.“

Sie informiere sich immer über eine Wetter–App. „Gerade mit Kindern will man ja vorbereitet sein.“ Aber dort habe es keine Ankündigung für einen solchen Sturm gegeben.

Daniela Kriegisch und ihre Familie flüchten sich an dem Abend in ihren VW–Bus. Eines der Kinder sei noch im Dachzelt gesessen. „Als mein Mann es herausholte, hat ihn eine Eisenstange beinahe getroffen.“