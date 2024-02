„Wir gehen nicht mit einer Hure um den Altar“

Am 5. August 1770 sorgte die Jungfer Rosa Bernhard von der Goldschmiedsmühle südlich von Oberreitnau im dortigen katholischen Sonntagsgottesdienst für einen Eklat mit weit reichenden Folgen. Diese junge Frau habe, so der beim Magistrat der Stadt Lindau deswegen Klage einreichende Pfarrer des Dorfes, Joseph Anton Wagner, laut seinem Vikar sich „unterstanden, gleich nach meiner Predigt, als der öffentliche Umgang den Anfang nehmen sollte, eine solche Confusion unter den übrigen Mägdlein anzustiften.“ Dies habe sie zuvor auch schon im Dorfe versucht und gedroht, des Pfarrers ledige Haushälterin „Francisca Mauchin anzugreifen und die Kleider zu zerreißen.“

Die nun angeklagte Bernhardin begründete fünf Tage später im Vernehmungsprotokoll ihr Verhalten damit, „weil die Hauserin im Pfarrhof … aber ein Kind gehabt habe und einer Kindbetterin noch völlig ähnlich gesehen, obschon sie sich angestrichen, dass die Tropfen am Kinn zusammengeloffen … Sie wolle und tue beten, aber nicht neben einer Hure.“ Die Marien-Prozession um den Altar anschließend an die Predigt zu Beginn jeden Monats sei ja nur Jungfrauen vorbehalten.

Mit ihrer lautstarken Kirchenaktion hatte die Bernhardin von der Goldschmiedsmühle eine für die unverheiratete Köchin und Haushälterin des Oberreitnauer Pfarrers und dessen Vikar gefährliche persönliche Lage öffentlich gemacht.

Bereits Wochen vor dem Eklat war im Oberreitnauer Dorftratsch über die Pfarrhofshaushälterin geurteilt worden: „Überall habe man gesagt, sie sehe wie die schwangeren Weiber aus und die Bauernkerle haben gesagt, die Frau Hauserin im Pfarrhof werde bald brester … Ja selbst im Gesicht und auch am Leib hab sie ihrs angesehen, und alle Weiber habens gesagt … Der Herr Pfarrer habe ihm gesagt, die Franzel sei schwanger. Er wolle sie examinieren und ins Schwabenland schieben“, so die Zeugenaussagen einiger Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner gegenüber dem inzwischen tätig gewordenen Magistrat der Stadt Lindau. Dort war erst 1730 die bis dahin letzte Frau als „Hexe“ gefoltert und verbrannt worden.

Zu dem städtischen Ermittlungsverfahren war es gekommen, da die aus Wangen in den Pfarrhof von Oberreitnau gekommene und aus Günzburg stammende Haushälterin sich selbstbewusst zu wehren wusste. Am 29. August hatte sie den Advokaten Johann Heinrich Schlatter per Vollmacht mit einer Verleumdungsklage gegen Rosa Bernhardin von der Goldschmiedsmühle beauftragt, da sie selbst „sich des angeschuldeten Criminis völlig rein wisse und ihre unbefleckte Ehre so hoch als ihr Leben schätze.“ Lohnabhängig arbeitende Frauen durften sich damals nicht selbst an ein Gericht wenden.

Die Jungfer Bernhardin von der Goldschmiedsmühle war andererseits auch dann nicht von ihren Anschuldigungen gegen die Haushälterin abgerückt, als der Pfarrer sie in ihrer Ehre verletzend verhört hatte: „Am Dienstag nach dem Monats-Sonntag hab der Herr Pfarrer sie beschickt und mit diesen Worten angeredet: Ob sie auch schon gehuret habe? Worauf sie nach dem Beweis gefragt und da Herr Pfarrer versetzt, er wisse nichts über sie, so hab sie erwidert, es sei eine schlechte Rede von einem studierten Herrn.“

Ende Juni war die Haushälterin für rund zwei Wochen aus Oberreitnau verschwunden. Der Pfarrer beantwortete entsprechende Nachfragen des Barbiers (damals Friseur und Apotheker) Schmied im Dorf damit, diese sei in Berg in einem Bad. Doch einige Dorfbewohner erinnerten sich, diese sei in einer Nacht von der Schwester des Oberreitnauer Vikars im Pfarrhof abgeholt worden und in den Bregenzer Wald gereist.

Dabei traf sie unterwegs auf Anna Rieschin aus Bitzau, bei welcher sie die nächsten Tage wohnte und in der dritten Nacht, dem 5. Juli 1770, mit deren Hilfe ihr Töchterlein Maria Anna zur Welt brachte. Da der Bitzauer Pfarrer damals nicht im Dorf war, wurde das Kind vom benachbarten Herrn Hemmerle auf den Namen Anna Maria getauft. Noch heute steht sie im Taufbuch als „filia illegitima“, also als ledig geborenes Kind. Nach 16 Tagen kehrte die junge Mutter Maria Franziska Mauchin zu Fuß wieder nach Oberreitnau zu ihrer Arbeit zurück. Ihr Kind ließ sie für ein Jahr bei der Rieschin in Bitzau für 40 Gulden zuzüglich einem monatlichem Milchgeld von rund eineinhalb Gulden in Obhut. Nur dem später wieder anwesenden Pfarrer hatte sie den Namen des Kindsvaters anvertraut. Dieser war Josephus Antonius Vogt.

In Oberreitnau antwortete ein in diese Richtung verdächtigter Knecht, er sei zwar nicht der Vater, würde sich aber zur Not dem neu Geborenen annehmen. Doch dort im Dorf nahm die gesellschaftliche Ausgrenzung der angeblich rund 30 Jahre alten Mauchin nach ihrer Rückkehr bis zu jenem Eklat vom 5. August nun erst recht zu. Eine der später vernommenen Zeuginnen schilderte dies u.a. mit den Worten: „Nur ein einzig Mal sei die Köchin bei der Prozession gewesen, und weil Zeugin solches vorher gewusst, so sei sie davon geblieben, damit sie nicht vom Zorn übernommen, derselben den Jungfrauschmuck abreiße. Seither habe die Köchin sich bei keinem Umgang sehen lassen.“ Und deren Lebenswandel sei nun „ungebührlich wüst gewesen. Sie sei mit dem Knecht Sonn- und Feiertag gegangen, geritten und gefahren.“

Trotzdem fiel das amtliche Ende der Rufmordkampagne für die ausgestoßene Haushälterin und Köchin des Pfarrhofes zunächst günstig aus. Rosa Bernhardin von der Goldschmiedsmühle musste sich eine öffentliche Schimpfpredigt des Pfarrers zu ihrem Verhalten gegenüber dessen Haushälterin anhören. Zudem musste sie dem Magistrat der Stadt Lindau dreißig Reichstaler an Kostenerstattung für dessen Aufwendungen im Ermittlungsverfahren bezahlen.

