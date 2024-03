Winnie sucht einen sehr ruhigen Haushalt

Die schwarz-weiße Katze namens Winnie sitzt noch ziemlich eingeschüchtert im Katzenzimmer des Tierheimes. Die zierliche Katze wurde in Wasserburg gefunden und im vergangenen November ins Tierheim gebracht.

Lang war sie stationär in tierärztlicher Behandlung bevor sie jetzt zur Vermittlung anstehen kann. Ihr Alter wurde auf etwa zwölf Jahre geschätzt. Sie sucht einen sehr ruhigen Haushalt in einer friedlichen, ländlichen Wohngegend, in der die Freigängerin auch raus kann. Wenn sie zur Bezugsperson Vertrauen gefasst hat, ist sie laut Tierheimpersonal auch ganz verschmust. Sie entwickelte sich zu einer kleinen Gourmetdame und lässt sich gern mit Leckerlis verschiedenster Art verwöhnen.

Im neuen Zuhause sollten keine Kleinkinder sein und auch keine anderen Katzen. Die Einzelprinzessin braucht viel Liebe und Geduld vom neuen Besitzer, der ihr auch die benötigten Freiheiten und Rückzugsgebiete lässt. Winnie ist kastriert, geimpft und tätowiert, wie alle Katzen im Tierheim.

