Beteiligt waren zwei Fahrzeuge sowie die Polizei. Alles begann damit, dass sich ein 21-jähriger Mann mit seiner 18-jährigen Freundin in Friedrichshafen traf. Dabei ging es wohl um eine Aussprache, wie die Polizei schreibt. Beide seien in das Fahrzeug des Mannes gestiegen, er fuhr los.

„Obwohl die 18-Jährige dann ihren Freund mehrfach aufforderte, sie aussteigen zu lassen, da er trotz der winterlichen Straßenverhältnisse mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, fuhr der 21-Jährige weiter bis in den Dienstbereich der Lindauer Polizei“, heißt es im Polizeibericht. „Der 18-Jährigen gelang es, ihre Freundin verständigen.“

Während der Fahrt kommt es zu mehreren gefährlichen Situationen

Die Freundin fuhr mit ihrem 23-jährigen Freund in Richtung Lindau. Auf Höhe Lampertsweiler bei Weißensberg konnten sie das Auto des befreundeten Paars anhalten, so die Polizei. Der 23-Jährige wollte mit dem 21-Jährigen sprechen. „Dieser fuhr auf den 23-Jährigen zu, der sich nur mit einem Sprung auf die Seite retten konnte“, schreibt die Polizei weiter. „Dabei fuhr der 21-Jährige dem 23-Jährigen über den rechten Fuß und verletzte ihn am Knie.“

Der 21-Jährige muss daraufhin weggefahren sein, die Polizei begann, nach ihm zu fahnden. in Langenargen konnten zwei Streifen der Lindauer und der Häfler Polizei den 21-Jährigen schließlich stoppen.

„Während der Fahrt nach Langenargen kam es laut Zeugen zu mehreren gefährlichen Situationen“, schreibt die Polizei. Gegen den 21-Jährigen leiteten die Beamten daher ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung ein. Sie beschlagnahmten seinen Führerschein, stellten sein Auto sicher und brachten ihn zur Spurensicherung zur Polizei nach Lindau.