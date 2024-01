Wieso wird das Essen im Restaurant immer teurer?

Ludwig Gehring ist Gastwirt aus Leidenschaft - und einer, der die Ärmel hochkrempelt. Der 67-Jährige führt in Lindenberg den „Bayerischen Hof“. Zudem ist er seit vielen Jahren der Wirtesprecher im Landkreis Lindau. Wie er die Entwicklungen in der Gastronomie einschätzt.

Herr Gehring, wie viel kostet diese wohl typischste aller Allgäuer Spezialitäten derzeit bei Ihnen im Bayerischen Hof in Lindenberg?

13 Euro.

Im Jahr 2024 steigt der Mehrwertsteuersatz auf Speisen in der Gastronomie wieder von sieben auf 19 Prozent. Was bedeutet das für die Kässpätzle?

Die Erhöhung muss man weitergeben. Ob das genau zwölf Prozent sind oder zehn, sei dahingestellt - aber man kann damit nicht warten. Es wird ja alles teurer. Der Käse auch. Ich kann jedem Gastwirt nur sagen: Gebt die Mehrwertsteuererhöhung weiter. Das wird bitter für viele, aber man kann es nicht schlucken. Zumal der Strom und das Gas zum Kochen ja auch teurer werden.

Sie sprechen die verschiedenen Faktoren an, die ein Wirt bei seiner Kalkulation berücksichtigen muss. Können Sie mir erklären, wie sich der Preis für unsere Kässpätzle in etwa zusammensetzt?

Früher gab es eine Faustformel: 30 Prozent sind der Wareneinsatz, 30 Prozent die allgemeinen Kosten wie Gas, Wasser oder Miete, 30 Prozent die Personalkosten. Die restlichen zehn Prozent waren der Gewinn. Diese Formel gilt in etwa immer noch, aber mit leichten Verschiebungen. Die Personalausgaben haben sich auf jeden Fall erhöht. Das geht am Ende am Gewinn verloren.

Was ist für Sie der größte Kostentreiber?

Das sind die Personalkosten. Beim Gas bin ich in diesem Jahr noch durchgeschlüpft, weil ich einen Altvertrag habe. Aber das wird 2024 um nahezu 100 Prozent teurer. Dafür wird der Strom etwas billiger. Aber da weiß man auch noch nicht, wie sich die jüngsten politischen Beschlüsse auswirken.

Weshalb sind die Personalkosten so deutlich gestiegen?

Vor allem durch den Mindestlohn. Du kannst ja nicht nur dem Spüler mehr bezahlen, sondern musst auch den Kellner anpassen. Wobei schon noch ein Unterschied sein muss, ob jemand gelernt oder ungelernt ist. Eine Rolle spielt auch der Fachkräftemangel. Die Leute, die du hast, musst du auch gut bezahlen.

Wie beurteilen Sie das Jahr 2023 aus Sicht eines Gastwirts?

Auch da gab es früher eine Faustformel: Wenn du gut über die Zeit von Januar bis März kommst, dann ist das Jahr schon fast gelaufen. Denn diese Wintermonate, in denen man schlecht laufen kann und keine Parkplätze vor der Haustür hat, gehen ab und zu richtig ins Minus. 2023 hatten wir keinen Schnee. Die Leute konnten laufen - vor allem unser Publikum, das Ü50 ist. Januar, Februar und März waren sehr gut - und so hat sich das Jahr eigentlich weiterentwickelt. Es war ein sehr gutes Jahr. Man hat gemerkt: Die Leute wollten wieder raus. Auch der Urlaub in Deutschland liegt hoch im Kurs.

Alles wird teurer. Die Menschen überlegen sich sehr gut, wofür sie ihr Geld ausgeben. Bekommen Sie das zu spüren?

Rein von den Umsätzen nicht. Vielleicht geht mal das Dessert nicht oder die Tasse Kaffee. Dafür gibt es andere, die bestellen für das Kind erst eine Suppe und dann noch ein Schnitzel - und die Hälfte davon geht zurück. Das verstehe ich nicht. Da würde eine Kinderportion reichen.

Manche geben also sogar mehr aus?

Ja. Viele Gäste sind bereit, etwas mehr Geld auszugeben, wenn sie dafür etwas Gutes bekommen. Es gehen nicht nur die Bratwürstchen, sondern auch die höherpreisigen Essen gut. Ich kann also insgesamt wirklich nicht jammern.

Wer sind die typischen Restaurantbesucher? Geht die vierköpfige Familie noch zum Essen - oder sind es nur noch die kinderlosen Paare?

Es sind viele Paare und Gruppen, aber auch die Familie kommt nach wie vor. Vor allem zu Festtagen oder Geburtstagen, wenn es was zu feiern gibt.

Die Besucher sind also bunt gemischt?

Ja. Zumindest gefühlt. Ich mache keine genaue Aufstellung. Aber man sieht es an den Reservierungen. Es sind etliche Zweier-Tische, aber auch mal vier oder sechs Personen.

Wie ist die Personalsituation im Gaststättengewerbe?

Angespannt.

Weshalb?

Das Wochenende ist der springende Punkt in unserer Freizeitgesellschaft. Das sind bei uns oft die strengsten Tage. Die Arbeitszeit ist das größte Thema. Da hat auch Corona viel verändert. Viele sind woanders untergekommen - mit geregelten Arbeitszeiten. Aber ich kann in der Gastronomie eben nicht immer garantieren, dass nachts um zwölf Feierabend ist. Ich will da keine Gesellschaft abwürgen. Dann wird es eben 1 Uhr. Und auch wenn mittags um zwei einer reinschneit, dann gibt man ihm eben noch was zu essen. Die Freizeit ist ein Punkt, den wir in unserer Branche einfach nicht in den Griff bekommen können. Weil wir eben dann schaffen, wenn andere frei haben.

Wie hat sich die Zahl der Hotels und Gaststätten im Landkreis Lindau seit der Pandemie entwickelt? Man hört immer wieder von Schließungen, zugleich gibt es aber auch regelmäßig Neueröffnungen.

Es werden weniger. Im Moment haben wir etwa 140 bis 150 Betriebe im Landkreis. Vor allem auf dem Land wird es immer schwieriger. Ein Beispiel: Oberreute hatte früher 17 Gaststätten. Jetzt sind es nur noch drei. Das Problem: Manche Leerstände bleiben lange Zeit leer. Es gibt zwar immer wieder Bistros oder kleine Restaurants, die Marktnischen besetzen und Lücken schließen. Oder tolle neue Projekte wie den Plaze in Weiler. Aber wenn ein großer, klassischer Gasthof aufhört, dann wird es sehr schwierig, diesen neu zu besetzen.

Immer mehr Gaststätten legen einen zusätzlichen Schließtag ein. Andere haben generell nur an einzelnen Tagen geöffnet. Ist das die Lösung, um den Fachkräftemangel abzufedern: Weniger Öffnungstage, dafür dann aber mit voller Power den vollen Service und das volle Angebot?

Darauf muss man sich als Kunde möglicherweise einstellen. So kannst du als Arbeitgeber die freien Tage genau festlegen - und vielleicht auch die ein, zwei Kräfte sparen, die dir ohnehin fehlen. Wichtig sind aber feste Öffnungstage. Der Gast muss sich auskennen.

Wie schauen Sie auf das Jahr 2024?

Wenn nicht noch eine Krise dazukommt - mit positiven Augen. Der große Einbruch ist bisher nicht gekommen und wird auch diesmal nicht kommen. Wenn jetzt die Mehrwertsteuererhöhung nicht wäre... Da sind wir schon ein bisschen sauer auf unseren Kanzler, der im Wahlkampf fest versprochen hat, dass sich nichts ändert. Die Leute müssen halt wissen, dass wir das weitergeben müssen.

Sie haben mir gegenüber mal erwähnt, dass Sie als Gastwirt ans Aufhören denken. Wie konkret ist diese Idee?

Nicht konkret, aber im Kopf.

Wie geht es dann mit dem Bayerischen Hof weiter?

Wenn ich aufhöre, will ich den Betrieb an jemanden übergeben, der den Bayerischen Hof in irgendeiner Weise weiterführt. Dass es dann nicht das Gleiche sind wird wie bisher, ist mir klar. Jeder muss seinen eigenen Stil finden. Aber es würde mich freuen, wenn sich ein Käufer oder Pächter findet, der dieses Haus im Sinne der Familie weiterbetreibt.