Es ist eine gute Nachricht für Stromkunden: Die Illwerke VKW senken die Preise deutlich. Zumindest gilt das für Neukunden in Vorarlberg. Der Energieversorger mit Sitz in Bregenz wirbt mit rund 30 Prozent günstigeren Energiepreisen.

Zugleich vermeldet er einen Rekordgewinn. Wieso der Strom in Österreich so günstig ist und was das für Kunden im Landkreis Lindau bedeutet.

Wie groß ist der Strompreisunterschied zwischen Vorarlberg und den betroffenen Kunden im Landkreis Lindau?

Ein typischer Haushalt im Westallgäu mit etwa 3500 Kilowattstunden Jahresverbrauch bezahlt nach Angaben der VKW unterm Strich rund 1430 Euro für zwölf Monate. In Vorarlberg waren es im vergleichbaren Fall bisher etwa 730 Euro. Seit 1. Juli zahlen Neukunden nur noch 630 Euro.

Die Preise beziehen sich nur auf die Versorgungsgebiete der Illwerke VKW im Netzgebiet der Elektrizitätsnetze Allgäu (E–Netze Allgäu). Gesellschafter der E–Netze Allgäu sind neben den VKW die Stadt Lindenberg und die Gemeinden Sigmarszell, Balderschwang, Heimenkirch, Hergatz, Oberreute, Opfenbach, Scheidegg und Weiler–Simmerberg.

Wie kommt es zu diesem Unterschied?

Nach Angaben der VKW liegt das nicht am reinen Strompreis. Hier seien die Tarife durchaus vergleichbar. In der Beispielrechnung liege der Betrag im Westallgäu bei 760 Euro — und damit sogar unter dem bisherigen in Vorarlberg (840 Euro, künftig 560 Euro).

Verantwortlich seien vielmehr die staatlich bestimmten Preisbestandteile — und die habe das Unternehmen nicht in der Hand. „Das führt dann zu den unterschiedlichen Gesamtpreisen“, erläutert Unternehmenssprecher Christof Burtscher auf Anfrage.

Welche Faktoren sind das?

„Die Gesamtstromkosten für unsere deutschen Kunden sind aufgrund der höheren Netzentgelte und gesetzlichen Abgaben/Steuern generell höher als in Österreich“, erklärt Burtscher. In der Beispielrechnung kommen so 670 Euro im Landkreis Lindau auf den reinen Strompreis drauf. In Vorarlberg allerdings nur 400 Euro, für Neukunden sogar nur 350 Euro.

Wer legt das Netzentgelt fest?

Bundesweit tut dies seit Juli 2009 die Stromnetzentgeltverordnung. Die Regulierungsbehörde Schwaben legt nach Angaben der VKW die zu verrechnende Erlösobergrenze fest, anhand derer die Netzentgelte angepasst werden.

Wer bekommt das Netzentgelt?

Der Stromnetzbetreiber. Im Oberen Landkreis sind das die Elektrizitätsnetze Allgäu (kurz: E–Netze Allgäu). Sie ist für Errichtung, Betrieb und Instandhaltung der Leitungen und Zähler sowie deren Ablesung verantwortlich. Die GmbH hat ihren Sitz in Lindenberg.

Die Illwerke VKW sind an ihr mit 50 Prozent beteiligt. Jeweils 25 Prozent halten die Stadt Lindenberg und der Zweckverband Regionalwerk Allgäu. „Die Netz– und Messentgelte kommen ausschließlich der E–Netze Allgäu zugute, um deren Kosten abzudecken“, erklärt Burtscher.

Wie sind die Preise bei den Stadtwerken Lindau?

Die Stadtwerke Lindau sind ein eigenständiges Energieversorgungsunternehmen, das lediglich Strom von der IIlwerke VKW als Vorlieferant bezieht, so VKW–Sprecher Andreas Neuhauser. Die Strompreise bei den Stadtwerken sind ähnlich wie die der E–Netze Allgäu. Zum Rechenbeispiel von oben: Ein Haushalt mit etwa 3500 Kilowattstunden Jahresverbrauch zahlt insgesamt etwa 1400 Euro im Jahr.

Dieser Strompreis setzt sich ebenfalls aus Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte zusammen. Die Netzentgelte gehen an die Stadtwerke als Verteilnetzbetreiber.

Wichtig ist aber, wie Sprecherin Manuela Schlichtling, betont: Netz und Vertrieb sind voneinander getrennt. So will es das Gesetz. Durch die Entflechtung von Netzbetreiber und Energieversorger soll Transparenz und ein fairer Wettbewerb geschaffen werden, so Schlichtling. So auch die Lindauer Stadtwerke.

Welchen Anteil am Strompreis haben Steuern und Abgaben?

Der Strompreis in Deutschland setzt sich nach Angaben der VKW aktuell wie folgt zusammen: Rund 53 Prozent entfallen auf den reinen Energiepreis. Knapp 28 Prozent machen Steuern, Umlagen und Abgaben aus. Die restlichen rund 19 Prozent werden für Netz und Messung fällig. Auch staatliche Zuschüsse verändern den Preisunterschied zwischen Deutschland und Österreich zusätzlich.

Haben die VKW mit ihrem Rekordgewinn im Jahr 2022 in Höhe von fast 260 Millionen Euro ihren Gewinn auf Kosten der Kundinnen und Kunden gemacht?

Das verneint das Unternehmen. „Hier handelt es sich um einen klaren Irrtum. Die guten Erlöse [...] stammen nicht aus dem Endkundengeschäft im Westallgäu“, betont Burtscher.

Verantwortlich sei vielmehr die Vermarktung von Regelenergie, die das Unternehmen über seine Pumpspeicherwerke im Montafon erzeuge und die der Stabilisierung des europäischen Verbundnetzes dienen. „Mit Verkaufserlösen aufgrund von Stromlieferungen an unsere deutschen Haushalts– und Gewerbekunden hat das nichts zu tun“, stellt Burtscher klar.

Was passiert mit dem Gewinn?

Das Land Vorarlberg als Eigentümer des Unternehmens erhält eine Dividende. Laut Medienberichten soll zumindest die Hälfte davon zur Unterstützung der Strompreise für die Kunden eingesetzt werden. Laut Vorarlberger Nachrichten will das Land 35 Prozent des Gewinns langfristig als Dividende ausgeschüttet erhalten. Der Rest sei für ein großes Investitionsprogramm der Illwerke VKW gedacht.

Wie sind die Strompreise der VKW im Vergleich mit anderen Wettbewerbern zu sehen?

Ein Haushalt mit einem Verbrauch von 3500 Kilowattstunden im Jahr bezahlt im Schnitt rund 119,50 Euro pro Monat. Laut dem Vergleichsportal check24.de sind Anbieter wie E.ON (90 Euro) oder die Lechwerke LEW (104 Euro) günstiger. Billiganbieter versprechen sogar Preise um die 85 Euro.

Dieser Text ist in ähnlicher Form zuerst im Westallgäuer veröffentlicht worden.