Mittags sitzt er in einer Pressekonferenz mit den bayerischen Landräten. Schon da macht Lindaus Kreischef Elmar Stegmann keinen Hehl aus seinem Unmut über die aktuelle Flüchtlingspolitik. Später im Kreisausschuss wird er noch deutlicher ‐ und das nicht nur, weil nun beide Notquartiere in Sauters und der Fos-Halle bis zum letzten Bett belegt sind.

Im Landkreis Lindau leben aktuell bereits über 2000 Geflüchtete. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Nationen, aus Afghanistan und Nahost genauso wie aus afrikanischen Ländern und der Ukraine.

Seine Aufnahmequote habe der Kreis mit gut 100 Prozent längst erfüllt, stellt Stegmann im Kreisausschuss fest. Trotzdem kommen am Sitzungstag weitere Flüchtlinge an, belegen nun die letzten der insgesamt 65 Betten im Gebäude des Jugendzeltlagers Sauters.

Doch damit nicht genug: Die Regierung von Schwaben habe dem Lindauer Landratsamt für kommende Woche das Eintreffen von rund 30 weiteren Geflüchteten angekündigt.

Sicherheitspersonal muss Jugendamt schützen

Problematisch werde für den Landkreis zudem die finanzielle Seite, wie Kreiskämmerer Erwin Feurle zuvor betont hatte. Weil der Kreis beispielsweise Krankenhilfe für Geflüchtete aus der Ukraine genauso selbst zahlen müsse wie hohe zusätzliche Ausgaben im Jugendhilfebereich.

Denn laut Landrat kommen „verstärkt Problemfamilien“ auf Lindau zu. Das führe nicht nur zu großem Aufwand für die pädagogischen Fachkräfte. Sondern sogar dazu, dass nach Stegmanns Worten zuletzt zwei Wochen lang ein Sicherheitsdienst das Jugendamt abschirmen musste ‐ weil die Mitarbeitenden dort „massiv bedroht wurden“.

Für den Lindauer Landrat ist endgültig eine Grenze erreicht. Ein paar wenige Plätze in der Notaufnahme in der Turnhalle der Fachoberschule (Fos) sind noch frei. Dort leben bisher schon 52 überwiegend Frauen und Kinder.

„Lindau ist voll“

Doch mit den nächsten 30 Menschen ist dann auch dort Schluss. Mehr Platz gebe es im Kreis nicht. „Lindau ist voll“, stellte der Landrat im Ausschuss fest.

Ich habe für jeden Verständnis, der in Deutschland Asyl beantragen will, wenn er politisch verfolgt ist. Elmar Stegmann

Denn es gebe einfach nicht mehr Wohnraum im Landkreis. Und eine Integration der Geflüchteten sei ebenfalls kaum noch möglich.

Er sehe nicht ein, „dass wir weitere Turnhallen mit Flüchtlingen belegen“. Das ist in Stegmanns Augen genauso wenig sinnvoll wie eine Unterbringung in Zelten oder Traglufthallen. Und dann ärgert ihn auch, dass andere schwäbische Landkreise ihre Quote noch nicht erfüllen, wie er im Ausschuss sagt.

„Ich habe für jeden Verständnis, der in Deutschland Asyl beantragen will, wenn er politisch verfolgt ist“, stellt Stegmann klar. Aber man müsse jetzt unterscheiden zwischen solchen Fällen und Armutsmigration.