Die Landwirte aus Lindau und in der Region bauen eine paradiesische Vielfalt an Obst, Gemüse und Salaten an. Immer häufiger wachsen dabei Exoten wie Pfirsiche, Kiwis, Auberginen und Melonen auf den Feldern und in den Obstwiesen. Ein Ausflug auf den Spuren mediterraner Früchte am Bodensee.

Der kleine Jakob quietscht vergnügt, als seine Oma Marianne Schnell mit ihm die letzte Melone pflückt. Eine hübsch hell– und dunkelgrün gestreifte Wassermelone. Sein Vater, Mogli Schnell, baut seit dem vergangenen Jahr in Wasserburg Wassermelonen an. Die Kundschaft freut sich sehr über die regionalen Exoten, also geht das Experiment „Moglis Wassermelonen“ in die zweite Runde.

Marianne Schnell und ihr Enkelsohn Jakob vertreten den Papa Mogli Schnell fürs Foto mit der Melonenernte. (Foto: Susi Donner )

„Vor Pfingsten haben wir immer drei weibliche und eine männliche Pflanze zusammen gepflanzt. Dann wurde es sehr heiß und wir haben richtig Glück gehabt, dass sie dennoch so gut angegangen sind“, sagt Marianne Schnell. Im Vorjahr haben sie an die 200 Früchte geerntet. In diesem Jahr sind es etwas weniger, wegen der Hitze in der Anwachsphase.

„Vor der Ernte haben wir sie ausführlich getestet, um die optimale Reife zu erwischen. Wir haben nur genussreife, rote, süße und saftige Wassermelonen gepflückt. Sie haben ein wunderbares Aroma“, freut sich Marianne Schnell.

Verdrängen Kiwi und Co den Apfelanbau?

Also verdrängen in Bälde Exoten das heimische Obst? „Solange in Italien Äpfel wachsen, werden sie auch bei uns gedeihen“, antwortet Daniel Willhalm auf die Frage, warum er und einige seiner Kolleginnen und Kollegen immer mehr Südfrüchte anbauen.

„Ich sehe noch keine Pflanzenart, die bei uns den Apfel ablösen wird. Wir bauen südländische Früchte an, um unseren Kundinnen und Kunden eine große Vielfalt an Obst und Gemüse aus der Region zu bieten“, erklärt der Gärtnermeister mit Fachrichtung Obstbau. „Und weil wir Freude am Ausprobieren haben.“

Die Blüten der Aubergine faszinieren mit ihrer Farbe. (Foto: Susi Donner )

Willhalm schließt nicht aus, dass „wahrscheinlich Apfelsorten wegfallen werden, die mit der Hitze nicht klarkommen“. Einen schnellen Umschwung der Kulturen sehe er jedoch nicht. „Das wärmere Klima macht es allerdings möglich, dass wir überhaupt mit Exoten experimentieren können.“

Das Problem der späten Nachtfröste

Auch wenn im Sommer lange Hitzeperioden herrschen: Im Frühjahr gebe es nach wie vor Nachtfröste. Deshalb ließen sich südliche Kulturen, die keinen Frost vertragen, wie Mandeln oder Khaki, am Bodensee nicht anbauen. Selbst Aprikosen seien hier nur bedingt kultivierbar.

Es ist die fünfte Saison, in der Daniel Willhalm auf dem Familienhof in Streitelsfingen Melonen anbaut. Zunächst in einem kleinen Gewächshaus, seit dem zweiten Jahr unter einem Folientunnel. Melonen brauchen einen nährstoffreichen Boden und seien ansonsten unkompliziert.

Mehltau könne ein Problem sein, im Tunnel seien sie aber gut geschützt. Rund 600 Honigmelonen mit orange–farbigem Fruchtfleisch der Sorten Cantaloupe und Charentais hat er gepflanzt. Im Freiland wachsen etwa 70 Wassermelonen.

Experimentierfreude sorgt für Vielfalt

Der zweite Exot, den er seit 2017 erfolgreich kultiviert, ist die Kiwibeere. Diese Mini–Kiwi sind haarlos, sehr vitaminreich und werden mit Schale verzehrt. Geerntet werden sie im September und Oktober — und verlängern so die Saison der Sommerfrüchte. „Es gibt zu jeder Jahreszeit etwas Besonderes. Wer die saisonale Abwechslung nutzt, hat eine große regionale Vielfalt auf dem Teller“, sagt der Obstbauer.

Willhalm schwärmt von seinem Kollegen Josef Erath vom Obsthof Sonnenhalde in Bodolz, der besonders experimentierfreudig sei: „Josef probiert viel aus. Aprikosen, Nektarinen und Pfirsiche baut er schon lange an, und in diesem Jahr bekommen wir von ihm zudem Pawpaws, also Indianerbananen.“

Gold-orange leuchten die Pfirsiche in der Obstplantage von Thomas Gierer. (Foto: Susi Donner )

„Vergangenes Jahr waren die Schnecken schneller als wir.“ Melanie Meßmer erzählt lachend von ihren ersten Erfahrungen im Melonenanbau. „Wir hatten Honigmelonen gepflanzt. Sie wuchsen sehr schön. Und als wir die Früchte aufhoben, waren sie von unten völlig ausgehöhlt.“

Der besondere Tipp gegen Schneckenfraß

Sie bekam den Tipp, die Melonen mit einer Seidenstrumpfhose zu schützen. „Die dehnt sich, wächst mit — und die Schnecken können die Melonen nicht auffressen.“ Ansonsten spielen Nützlinge wie Florfliegen und Schlupfwespen von der Insel Reichenau eine Hauptrolle in ihren Beeten und Gewächshäusern.

„Wir waren schon immer experimentierfreudig“, sagt Melanie Meßmer – aktuell probieren sich Meßmers an Melonen. (Foto: Susi Donner )

Heuer habe sie auch Wassermelonen angepflanzt, erzählt die Floristin und Gärtnermeisterin. Ihre „Prototypen“ werden sie wohl selbst essen. Aber wenn ihr Experiment funktioniert, sollen im kommenden Jahr in den Beeten der Gärtnerei Meßmer reichlich Melonen wachsen.

Erst nach den Eisheiligen pflanzen

Melanie Meßmer und ihr Mann Klaus sind die dritte Generation in der Gärtnerei und arbeiten schon lange mit einer Vielfalt mediterraner Kulturen. Sie bieten nicht nur die genussreifen Früchte an, sondern auch die Pflanzen dazu.

Damit kann ihre Kundschaft sie im eigenen Garten anbauen. Artischocken und Auberginen gehören dazu, aber auch Radicchio, südliche Kräuter, Physalis und der berühmte Schwarzkohl Cavolo nero — auch italienischer Kohl genannt.

Auch Finger-Auberginen wachsen inzwischen in Lindau. (Foto: Susi Donner )

All diese wärmeliebenden Kulturen seien sehr kälteempfindlich. „Bei 12 Grad plus bekommen die schon einen Wachstumsschock. Sie gehen nicht unbedingt kaputt, aber sie entwickeln sich nicht mehr weiter.“ Ihr Tipp deshalb: „Erst eine ganze Weile nach den Eisheiligen pflanzen.“

Die Kundschaft freut sich

Und dann gibt es da noch die flaumigen, gelb–roten Pfirsiche von Thomas und Connie Gierer, die in Hege bei Wasserburg verführerisch im dunkelgrünen Laub leuchten. Verkauft werden sie am Hofwagen in Nonnenhorn. Die zart duftenden Früchte gibt es noch bis gut Ende August.

Dass es die leckeren Exoten nun auch „von hier“ gibt, freue ihre Kundschaft, erzählen die Landwirte. Die fänden es super, dass sie südländische Früchte aus regionalem Anbau bei hiesigen Landwirten kaufen können.

Das mache einen großen Unterschied. Denn Import–Früchte würden oft unreif geerntet, weil sonst würden sie den Transport nach Deutschland nicht überstehen. Bei den Landwirten der Region dürfen sie an der Pflanze verbleiben, bis sie richtig reif sind und den vollen Geschmack haben.