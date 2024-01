Mit Mario Frick und Emel Kücükosman tragen jetzt zwei neue Köpfe die Verantwortung für die Lindauer Volkshochschule. Zuletzt ist die VHS vor allem durch die von ihren Lindenberger Kollegen angestrebte Fusion in der Diskussion gestanden. Was ändert sich nun, wie soll die Zukunft der VHS Lindau aussehen?

Wir ergänzen uns gut. Mario Frick

Frick hat Politik, Pädagogik und Deutsch studiert, Kücükosman empirische Kulturwissenschaft. Er hat bereits als Deutsch-Dozent sowie Integrations- und Inklusionsberater gearbeitet, sie in der Ausstellungskonzeption eines Museums. „Wir ergänzen uns gut“, sagt der neue Leiter der Lindauer Volkshochschule - auch wenn er erst vor gut sechs Wochen seine neue Aufgabe übernommen hat.

Er bittet noch „um Nachsicht“, als er zusammen mit der neuen pädagogischen Mitarbeiterin das Programm fürs neue Frühjahrssemester vorstellt: „Wir hatten nur vier Wochen, um das gemeinsam mit unseren Dozenten auf die Beine zu stellen.“

Neues Semester mit über 210 Kursen und Vorträgen

Deren Zahl hat sich jetzt wieder deutlich erhöht (auf gut 70), wie auch das Angebot an Kursen, Seminaren und Vorträgen: Mit über 210 hat es sich fast doppelt.

Es ist etliches an neuen Ideen eingeflossen. „Als Bildungsinstitution möchten wir in dieser komplexer werdenden Welt Menschen Orientierungswissen bieten“, sagt Frick. Dazu gehört unter anderem, dass die Lindauer VHS künftig in jedem Semester einen Themenschwerpunkt setzt.

Schwerpunktthema „Die eigene Endlichkeit“

In den nächsten Monaten ist das ein durchaus ernsthaftes Thema: „Umgang mit der eigenen Endlichkeit“ nennt es Frick. Ihm sei bewusst, dass sich Menschen damit nur ungern beschäftigen. „Dabei ist der Tod ein wichtiger Teil des Lebens.“

Es gibt Wichtiges zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, eine Zeitreise über den Alten Aeschacher Friedhof wird angeboten wie auch ein Besuch des Lindauer Krematoriums.

Unter dem Titel „Wenn ich dann mal weg bin“ geht es um Vorsorge für die Zeit nach dem eigenen Tod, auch um den emotionalen Nachlass. Dem Umgang mit Trauernden widmet sich ein Abend, ein weiterer dem Thema Erben: „Versteht ihr Euch noch oder habt ihr schon geerbt?“

„Junge VHS“ will Familien ansprechen

Fröhlicher wird es in einem anderen neuen Bereich zugehen: die junge VHS. Da ist es dem Familienvater Frick durchaus wichtig, dass Kinder mit Eltern oder Großeltern Dinge zusammen erleben, auch gemeinsame Bildung. Etwa Zaubern lernen, die alten Baumriesen im Lindenhofpark bestaunen oder sich die Arbeit in der Lindauer Hauptfeuerwache erklären lassen.

Wichtiges Elternwissen vermitteln Seminare wie Entspannung fürs Kind, Beziehungsarbeit oder der Punkt „Grenzen setzen“. Da ist die VHS dann wieder in ihrem eigentlichen Metier - Erwachsenenbildung vermitteln. Das ist wichtig, denn nur aus Teilnehmergebühren kann sich die Volkshochschule nicht finanzieren. Fördergelder gibt es aber eben nur für Erwachsenenbildung.

Die ist in Lindau - nachdem sie Pandemie-bedingt stark reduziert werden musste - wieder sehr umfangreich. Dazu gehören Gesundheitsangebote (der stärkste Bereich der Lindauer VHS) mit Yoga- und Sportkursen, Tanz und Kochen.

Deutsch-Kurse sind sehr gefragt

Bei den Sprachen ist das VHS-Team stolz, dass bei ihnen viele Muttersprachler unterrichten. Traditionell sind in Lindau Englisch und Italienisch besonders gefragt. Neu sind jetzt wieder Anfängerkurse für Griechisch, Norwegisch, Russisch, Spanisch, Ungarisch und brasilianisches Portugiesisch im Programm.

Ein Fokus liegt für Frick auf Deutsch als Fremdsprache: Sprache ist in seinen Augen ein sehr wichtiger Aspekt für Integration. So nimmt die Lindauer VHS auch Sprachprüfungen ab, bietet Integrationskurse und die Vorbereitung auf Einbürgerungstests an.

Berufliche Weiterbildung gehört in Lindau seit den Anfangstagen der Volkshochschule zum Programm. Heute nennt sich die Rubrik „Beruf, IT und Kompetenzen“. Sie will zwar Fachwissen vermitteln, etwa zu bestimmten PC-Programmen, Personalführung oder der Frage, wie man sich auf beruflichen Plattformen präsentieren sollte.

Hilfe für den Weg in die digitale Welt

Auch Hochkarätiges findet sich weiter im Programm - mit den knapp 20 Online-Vorträgen der Reihe VHS Wissen live. Die Lindauer Volkshochschule will aber auch Menschen, die bisher wenig Kontakt zur digitalen Welt haben, verstärkt fördern, wie etwa Senioren. Dafür gibt es das Kursangebot „Der Computer - dein Freund und Helfer.“

Klar ist für den neuen Leiter: „Die VHS muss verstärkt zu den Menschen kommen.“ Kurse sollen nicht nur im VHS-Gebäude auf der Insel stattfinden, sondern vermehrt in den Stadtteilen. Da gibt es Angebote im alten Reutiner Rathaus, aber neu auch im Treffpunkt Zech.

Ob in absehbarer Zeit mehr VHS-Angebote in den Gemeinden zu finden sein werden, vermag Frick derzeit noch nicht zu sagen: „Das hängt von den Bürgermeistern und Verwaltungen ab.“

Bedeckt gibt sich der neue VHS-Mann auch zur Frage der von Lindenberg angedachten Fusion der beiden Volkshochschulen im Landkreis. Zwar geben diese zum zweiten Mal eine gemeinsame Semester-Übersicht heraus. Doch was darüber hinaus kommen wird, sei eine Sache von Verwaltungen und Politik.

Wieso Apps die VHS-Arbeit nicht ersetzen können

Eine klare Meinung hat der 39-Jährige aber zur Frage, ob Volkshochschulen in Zeiten von Apps und Youtube überhaupt noch zeitgemäß sind. „Unbedingt“, betont er. Denn Bildung besteht in seinen Augen nicht nur aus reinem Lernen.

Schon immer seien Volkshochschulen ein wichtiger Ort der Begegnung gewesen: „Bildung und Begegnung bilden eine Einheit.“ Dazu gehöre die Rückmeldung von Dozenten, etwa bei Sprache und Sport, genauso wie das Miteinander der Teilnehmenden.

Auch das neue Angebot eines VHS-Kulturclubs ziele in diese Richtung: „Das soll Kulturinteressierten die Möglichkeit zum Austausch geben.“ Das sei etwas, was weder Apps noch Internet-Videos vermitteln könnten.

„Wir probieren gerade vieles aus“, sagen Frick und Kücükosman - und sind gespannt, was davon von den Lindauern angenommen wird.

Das neue Semester-Programm der Lindauer Volkshochschule startet im Februar, liegt am Dienstag, 30. Januar, gedruckt der Lindauer Zeitung bei und ist ab sofort im Internet nachzulesen unter https://www.vhs-lindau.de/