In aller Eile hat Landrat Elmar Stegmann im Januar das Gebäude auf dem Jugendzeltplatz Sauters und die Fos–Turnhalle herrichten lassen: Augsburg hatte angekündigt, dass auch Lindau verstärkt Flüchtlinge zugewiesen werden. Ganz so dramatisch, wie vom Landrat befürchtet, wurde es bisher zwar nicht. Doch zu den aktuell über 1000 Geflüchteten zwischen Bodensee und Westallgäu könnten bald noch mehr kommen.

Bis weit in das Frühjahr hinein hat der Lindauer Landrat in nahezu jeder Sitzung darauf hingewiesen, dass wieder mehr Menschen nach Deutschland fliehen. Und das nicht nur aus dem Kriegsgebiet der Ukraine, sondern auch aus dem Nahen Osten und afrikanischen Staaten. Mit der Konsequenz, dass die Regierung von Schwaben auch dem kleinen Landkreis Lindau wieder öfter Flüchtlinge zuweise.

In diesem Jahr sind das bisher rund 200 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten gewesen, wie Angela Wolf als Pressesprecherin des Lindauer Landratsamtes auf Nachfrage der LZ schreibt. Was in Summe bedeutet, dass der Kreis Lindau derzeit das Zuhause für 1063 Geflüchtete ist.

200 zusätzliche Menschen aufgenommen

Froh sind die Zuständigen im Lindauer Landratsamt, dass sie bisher niemanden in Notunterkünften unterbringen mussten. Noch habe man allen Zugewiesenen einen Platz in dezentralen Wohnungen geben können.

Denn darauf legt der Lindauer Landrat seit Jahren Wert: Integration hält er nur für machbar, wenn die Geflüchteten landkreisweit in allen Kommunen leben und dort möglichst in eigenen Wohnungen für ihr Alltagsleben verantwortlich sind.

Allerdings ist in den vergangenen Monaten die Zahl der belegbaren dezentralen Plätze weiter geschrumpft: „Es sind nur noch wenige Plätze frei“, stellt Wolf fest. Dazu gehört das Mehrfamilienhaus der GWG am Kopernikusplatz im Lindauer Stadtteil Zech: Dort sollen 78 Menschen unterkommen.

Kaum noch freie dezentrale Plätze

Ein Dach über dem Kopf bietet der Zeltplatz Sauters möglichen weiteren Flüchtlingen. Eng an eng stehen dort seit einem halben Jahr die Stockbetten bereit. (Foto: LRA Lindau )

Ansonsten schaut das Thema Unterbringen von Geflüchteten aus Sicht des Landratsamtes derzeit eher düster aus: „Der Landkreis Lindau ist an seiner Kapazitätsgrenze angekommen“, betont die Pressesprecherin.

Turnhalle bleibt als Notreserve gesperrt

Das hat eine deutliche Konsequenz: Schul– und Vereinssport müssen weiterhin auf die Turnhalle der Fachoberschule verzichten. Die Regierung von Schwaben habe die Kreisverwaltung über erneut „hohe Zuweisungszahlen“ an Geflüchteten informiert. Lindau solle sich „auf erhöhte Abnahmepflichten einstellen“, heißt es aktuell aus dem Landratsamt.

Augsburg erwarte, dass auch der Kreis Lindau „alle Möglichkeiten nutzt, unsere Unterbringungskapazitäten zu erhöhen“, antwortet die Pressestelle des Landratsamtes auf Nachfrage der LZ. Schon seit dem Abbau des Impfzentrums in der Fos–Halle hält der Kreis diese für den Notfall als ersten Aufnahmeort für Flüchtlinge frei. Bis zu 132 Menschen könnten dort unterkommen.

Auch personell eine Herausforderung

Doch nicht nur in puncto Wohnraum kommen die Verantwortlichen im Landratsamt ins Grübeln. Denn um die Geflüchteten betreuen zu können, ist auch einiges an Personal erforderlich. Angela Wolf verweist darauf, dass derzeit sechs Asylsozialberater in die Betreuung der Geflüchteten eingebunden sind.

Dazu kommen drei Verwaltungskräfte und fünf Hausmeister, die sich um die dezentralen Asylunterkünfte kümmern. „Durch die Migranten sind auch andere Fachbereiche wie das Ausländeramt und das Jugendamt stärker gefordert“, gibt die Pressesprecherin zu bedenken.

Klar ist im Lindauer Landratsamt: Ohne ehrenamtliche Helferkreise und viele weitere Engagierte aus dem Landkreis „wäre das Ganze nicht zu stemmen.“