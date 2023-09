Mit 65 Jahren ist der Vater zweier erwachsener Töchter und Opa von zwei Enkelkindern in einem Alter, in dem andere Berufstätige in Rente gehen. Für Thomas Gehring ist das aktuell keine Option: Der Allgäuer kandidiert jetzt zum vierten Mal für den bayerischen Landtag.

Geboren 1958 in Gunzesried, hat Gehring in München an der LMU Geschichte, Soziologie und Politik studiert und 1987 das erste Staatsexamen fürs Lehramt abgelegt. Anschließend arbeitete er in der Schwaben–Redaktion des Bayerischen Rundfunks, berichtete insbesondere über den Bereich Schule und Bildung.

Das ist auch das Fachgebiet, für das Gehring ab 1993 als parlamentarischer Berater im Landtag in Baden–Württemberg zuständig war.