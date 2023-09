Es hat wieder einen Sabotageakt an den Sirenen der Bahngleise gegeben. In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte zwei weitere Kabel der technischen Sicherungseinrichtung durchtrennt. Dabei schweigen die Sirenen seit Freitag ohnehin.

Das laute Warnsignal, das wegen der Bauarbeiten auf der Zugstrecke zwischen Weißensberg und Lindau mehrmals in der Stunde ertönte, hat viele Anwohner verärgert. Einige offensichtlich so sehr, dass sie die technischen Sicherungseinrichtungen sabotiert haben.

Nach Auskunft der Bundespolizeiinspektion Kempten haben bislang Unbekannte bis Mitte August an der Bahnbaustelle zwischen Lindau und Hergatz in sieben Fällen die technischen Sicherungseinrichtungen beschädigt. In sechs Fällen durchtrennten die Täter Kabel, in einem anderen Fall füllten sie drei akustische Warnsignalgeber mit Bauschaum.

Gibt es schon Hinweise auf Verdächtige?

Nun ist ein weiterer Fall dazugekommen: Bislang Unbekannte haben zwei Kabel durchtrennt, wie Sabine Dittmann, Sprecherin der Bundespolizei Kempten, berichtet.

Das ist kein Kavaliersdelikt. Die Bundespolizei ermittelt wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Sie hatte nach den ersten Vorfällen bereits nach Zeugen gesucht. Bislang ohne Erfolg. Wer dahintersteckt, sei noch immer unklar. „Wir haben keine neuen Erkenntnisse beziehungsweise Hinweise auf Verdächtige gewinnen können“, schreibt Sabine Dittmann auf Nachfrage der Lindauer Zeitung.