Wieder Lindauer Zeughausmarkt zum ersten Advent

Beim Lindauer Zeughausmarkt gibt es vom 1. bis 3. Dezember wieder die Möglichkeit, mit kreativen Gestaltern aus den Bereichen Kunst, Handwerk und Design direkt in Kontakt zu kommen: sie präsentieren ihre handgefertigten Werke im alten Lindauer Zeughaus während des traditionellen Weihnachtsmarktes. Das als Kulturbühne bekannte Zeughaus am Lindauer Schrannenplatz verwandelt sich für ein langes Wochenende in einen lebhaften Ort des Handels von Handgefertigtem und zum vorweihnachtlichen Treffpunkt von Einheimischen und Gästen (Foto: Martin Keller). Das Zeughaus befindet sich am Unteren Schrannenplatz auf der Lindauer Insel. Die Öffnungszeiten sind Freitag, 1. Dezember, von 19 bis 22 Uhr; Samstag, 2. Dezember, von 11 bis 19 Uhr; Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 17 Uhr.