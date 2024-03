Wieder Geisterfahrer im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr in Zech ist am donnerstag gegen 12.30 Uhr ein Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Der Radfahrer stieß in der folge mit dem Auto eines 63-Jährigen zusammen und stürzte auf die Straße, teilt die Polizei mit. Dabei wurde der Radfahrer an der Schulter verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Auto des 63-Jährigen wurde an der Motorhaube und an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wurde auf rund 5000 Euro geschätzt. Gegen den Radfahrer leitete die Polizei ein Bußgeldverfahren ein.

Erst vor kurzer Zeit kam es am Berliner Platz zu einem ähnlichen Unfall. Dabei befuhr ebenfalls ein Radfahrer den Kreisverkehr in entgegengesetzter Richtung und stieß mit einem Auto zusammen.