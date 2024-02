Beginnen wir am Anfang. Klaus Winter ist nicht plötzlich zur Musik gekommen. Und schon gleich gar nicht, weil ihm langweilig war - oder er wieder mal etwas Neues ausprobieren wollte. Im Gegenteil. Die Leidenschaft für die Musik war vor allem anderen da.

Mit vier Jahren mit dem Gitarre spielen begonnen

Mit vier Jahren hat er begonnen klassische Gitarre zu spielen. Sein Gitarrenlehrer sah in ihm sein Wunderkind. Mit zwölf Jahren spielte er die ersten öffentlichen Konzerte. Ein weiterer Gitarrenlehrer begeisterte den inzwischen Jugendlichen für den Blues. Jahre am Musikgymnasium in Meersburg und seine Schulband „Hat & Tie“ die damals schon Kompositionen von Klaus Winter gespielt hat, haben ihn geprägt.

Nach einiger Zeit bei Radio 7 wurde er schließlich Inhaber des Restaurants Strandhaus in Lindau, wo er das Mikrofon mit dem Smoker tauscht. Und nun sitzt er wieder hinterm Mikrofon.

Im Lockdown wieder musiziert

Seine Frau und seine Töchter waren es, die ihm seine eigenen Gitarren, als Geschenk verpackt, überreicht haben. Während eines Corona-Lockdowns - die für Gastronomen bekanntlich besonders einschneidend und belastend waren - mit der Bitte: „Dir geht es gerade nicht so besonders. Bitte spiele doch einfach wieder deine Musik.“

Etwas Besseres hätte ihm nicht passieren können. Die Tür zur Musik stand plötzlich wieder weit offen. Und nun zu Alexander Waldorf. Kurioser Randaspekt: Die beiden Männer, die seit zehn Jahren eng befreundet sind, verbindet eine sehr ähnliche Geschichte.

Ähnlicher Werdegang von Alexander Waldorf

Alexander Waldorf kommt aus einer sehr musikalischen Familie. Er erhielt früh Musikunterricht, eiferte seinem Vater nach und hatte mit „Infinite“ vor bald 20 Jahren eine im Westallgäu recht erfolgreiche Rock-Band, deren Leadsänger er war.

Auch bei ihm kam das Leben zwischen die Musik und ihn, auch er ist beim Radio gelandet - bei Antenne Vorarlberg - und auch bei Alexander war es seine Lebenspartnerin, die ihn während eines Lockdowns bat: „Bitte mach wieder Musik. Das würde dir gut tun.“

Im Februar 2022 kennengelernt

In dieser Phase kamen die beiden im Februar 2022 ins Gespräch. Auf eine spontane Jam-Session folgte eine chillige Art und Weise des musikalischen Zusammenfindens.

Sie stellten fest, dass sie sich musikalisch auf derselben Wellenlänge befinden, und gut miteinander harmonieren. Die ersten Songs entstanden, die erste EP, das ist ein Mini-Album, mit einigen Songs, und bald darauf die zweite. Sie gaben sich den Namen Lakestaff, was sich in etwa als „Mitarbeiter vom See“ übersetzen lässt.

Seit zwei Jahren zusammen aktiv

Seit genau zwei Jahren tönt selbstgeschriebener Modern Country Rock aus dem Strandhaus in Lindau. Ihr Repertoire reicht bereits für einen über zweistündigen Konzertabend. „Wir strömen schier über vor Kreativität. Die nächsten Singles sind in Arbeit“, erzählt Klaus Winter, der am 4. März seinen 55. Geburtstag feiert.

Es gibt also in schöner Regelmäßigkeit Musik aus der Feder der beiden Singer-Songwriter. Ende April erscheint ihr neues Album „Not in a Rush“. Sie nennen ihre Stilrichtung selbst „Modern Country-Rock und Balladen aus Lindau, vom Bodensee“.

Emotionen, Botschaften und Leidenschaft

Alexander Waldorf (42) sagt: „Unsere Songs leben von Emotionen, positiven Botschaften und unserer Leidenschaft.“ Das zeigt sich vor allem bei Unplugged-Konzerten, die sie ab und zu geben, bei denen eine spürbare Nähe und Vertrautheit zwischen den beiden und dem Publikum herrscht und es locker und entspannt zugeht.

Klaus Winter und Alexander Waldorf setzen sowohl im Studio als auch Live ausschließlich auf handgespielte Instrumente: Gitarren, Drums und Bass - zu denen die erste Stimme von Alexander Waldorf und die zweite von Klaus Winter im Gleichklang erklingen.

Die Songs von Lakestaff können kostenlos auf allen bekannten Plattformen wie Spotify, Apple Music, Youtube, Amazon Music, Deezer, Instagram und Facebook… angehört werden. Mehr auch unter der Webseite lakestaff.com.