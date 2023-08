Der Seniorenbeirat im Landkreis Lindau hat jetzt eine Doppelspitze: Die langjährige Wasserburger Kommunalpolitikerin Annemarie Beck und Bärbel Schmid aus Sigmarszell führen den Verein künftig als gleichberechtigte Vorsitzende.

Diese Lösung zeichnete sich allerdings erst fünf Stunden vor der Jahresversammlung in Scheidegg ab. Bis dahin drohte eine Auflösung des Vereins: Denn der bisherige Vorsitzende Bert Schädler (Röthenbach) hatte ebenso wie seine Stellvertreterin Brunhilde Krenn (Oberreute) seit längerem signalisiert, nicht zur Wiederwahl anzutreten.

Annemarie Beck ist im Seniorenbeirat des Landkreises keine Unbekannte. Viele Jahre war sie dort Mitglied als Seniorenbeauftragte von Wasserburg. 2020 schied die heute 69–Jährige, die bis dahin auch 30 Jahre im Gemeinderat ihrer Heimatkommune saß, aus diesem Amt aus.

Drohende Auflösung lässt „das Herz bluten“

Doch als sie beim Kreisseniorentag in Unterreitnau mit Bert Schädler ins Gespräch gekommen war, habe ihr „das Herz geblutet“ bei dem Gedanken, dass der Verein mangels Vorstand vor der Auflösung stehen könnte.

„Wir dürfen ihn nicht sterben lassen“, sagte sie, wollte die Aufgabe aber nicht allein übernehmen — sie wünschte sich eine Doppelspitze. Dazu erklärte sich Bärbel Schmid bereit. Die 54–Jährige ist seit Dezember 2022 Seniorenbeauftragte in Sigmarszell. Einige Wochen war sie zudem kommissarische Schriftführerin. Dieses Amt hat künftig Maria Straub (Opfenbach) inne.

Für die neue Lösung an der Spitze des Seniorenbeirates war eine Satzungsänderung notwendig. Doch die stand ohnehin auf der Tagesordnung. Denn das aus dem Jahr 1995 stammende Regelwerk galt es in einigen Punkten anzupassen. So war kurzfristig auch eine Änderung hinsichtlich der Vereinsführung und in der Folge eine einstimmige Wahl von Beck und Schmid an die Spitze des Beirates möglich.

Bisheriger Vorsitzender hat einiges bewegt

Dort stand seit 2016 Bert Schädler. Er hat in seiner Amtszeit unter anderem einen Vorsorgeordner konzipiert und zuletzt ein Handbuch für die örtlichen Seniorenbeauftragten zusammengestellt.

Aber auch die Vorbereitung und Organisation zahlreicher Veranstaltungen lag in seinen Händen. Auf Vorschlag der Ehrenvorsitzenden Anneliese Spangehl ernannten ihn die Vereinsmitglieder zur Verabschiedung ebenfalls zum Ehrenvorsitzenden.

Nur wer ruft, kann gehört werden. Christoph Brinz

Der Fortbestand des Seniorenbeirates sei wichtiger denn je, erklärte Schädler zum Abschied. Denn: „Wenn die geburtenstarken Jahrgänge erst einmal 75 oder 80 Jahre alt sind, dann ist der Beirat besonders gefordert“.

Gremium gilt als „wichtiges Sprachrohr“

Das Gremium sei ein „wichtiges Sprachrohr“ der Senioren, betonte auch Landrat Elmar Stegmann. Dessen Arbeit werde mit Blick auf knapper werdenden Wohnraum und steigende Energiepreise nicht ausgehen. Auch die Digitalisierung sei eine Herausforderung für Ältere.

Die Bedeutung des Seniorenbeirates unterstrich zudem Scheideggs zweiter Bürgermeister Christoph Brinz, der selbst Leiter des Seniorenheimes in Wasserburg–Hege ist. Er verwies darauf, dass der Landkreis im Jahr 2035 laut Prognosen zwar weiterhin 82.000 Einwohner haben soll — „doch 45 Prozent mehr als heute sind dann zwischen 65 und 74 Jahre alt“.

Für die Senioren gelte: „Nur wer ruft, kann gehört werden.“ Auf die Anliegen der Senioren im Landkreis aufmerksam zu machen, sei die primäre Aufgabe der Seniorenbeauftragten und des Beirates.