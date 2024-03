„So etwas wird künftig häufiger vorkommen“, sagt Kreisbrandrat Wolfgang Endres. Er redet von eCall, einem automatischen Notruf-System, mit dem neue Fahrzeugmodelle ausgestattet sein müssen. Das gilt für alle Autos mit einer Typgenehmigung ab 1. April 2018. Das Ziel der Europäischen Union bei der Einführung: möglichst viele Leben retten.

Bisher sei es etwa drei bis viermal im Jahr vorgekommen, dass eine automatische Anlage einen Notruf ausgelöst hat, sagt Wolfgang Endres. Doch er ist überzeugt, dass diese Zahl in Zukunft steigen wird. „Allein in diesem Jahr hatten wir schon drei solcher Fälle“, sagt der Kreisbrandrat.

Auch wenn es sich dabei überwiegend um Fehlalarme gehandelt habe, hält Endres das Konzept des automatischen Notrufs für durchaus sinnvoll.

Kreisbrandrat Wolfgang Endres. (Foto: Olaf Winkler )

Wie funktioniert eCall?

Anhand von Sensoren, die zum Beispiel an den Airbags im Auto angebracht sind, erkennt das System einen harten Aufprall. Sobald sich ein solcher Unfall ereignet, nutzt das System laut ADAC das Mobilfunknetz und Satellitenortung, um automatisch die einheitliche Notrufnummer 112 zu kontaktieren. Kommt ein Gespräch zustande, kann abgeklärt werden, ob es sich um einen echten Notfall handelt. Erfolgt keine Reaktion, werden umgehend Rettungskräfte vor Ort geschickt.

Welche Daten werden hierfür übermittelt?

Für die Rettungskräfte wichtig sind der Zeitpunkt des Unfalls, die Fahrzeugidentifizierungsnummer, die Antriebsart und Fahrzeugklasse, die Fahrzeugposition, die Fahrtrichtung und die Anzahl der Insassen. Letzteres kann übermittelt werden, wenn Fahrzeuginsassen angeschnallt sind. So kann Hilfe kommen, auch wenn der Fahrer selbst nicht mehr ansprechbar ist. Das System erkennt außerdem, ob der Notruf manuell oder automatisch erfolgte. Der Knopf hierfür kann unter anderem vorne am Armaturenbrett sein oder oben über dem Rückspiegel. Wird die Taste gedrückt, erscheint eine akustische und visuelle Warnung, um versehentliche Alarmierungen zu vermeiden.

Welche Voraussetzungen braucht mein Auto?

Damit alles nach Plan funktioniert, braucht das Notrufsystem Empfänger für GPS- und Galileo-Ortungsdaten, eine Mobilfunkantenne, ein Steuergerät mit fest verbauter SIM-Karte, eine Verbindung zum Airbag-Steuergerät und eine Freisprechanlage.

Wann soll man den Notruf manuell auslösen?

Der ADAC weist darauf hin, dass der Fahrer oder die Fahrerin nur im Falle eines medizinischen Notfalls die Notruftaste von Hand drücken sollte, also bei einem Unfall mit Verletzten oder beispielsweise einem Herzinfarkt. Dabei muss es sich nicht unbedingt um den eigenen Notfall handeln, auch Passanten oder Beifahrer können den e-Call auslösen. Bei technischen Schwierigkeiten solle man die Pannenhilfe oder den Abschleppdienst anrufen. Sollte etwas mit der Technik nicht stimmen, kann das der Fahrer laut TÜV daran erkennen, dass der Knopf blinkt oder permanent leuchtet. Zudem zeigen Pkw in der Regel Fehlermeldungen an.

