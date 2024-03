Das Kind braucht eine neue Schultasche. Die kann sich ihre alleinerziehende Mutter aber nicht leisten. Von Minijob, Unterhalt und etwas Geld vom Jobcenter bleibt dafür kein Euroschein übrig. Einer von vielen Fällen, in denen Menschen in letzter Verzweiflung Hilfe bei der Caritas suchen. Wie die jetzt auf die wachsende Armut im Kreis Lindau reagiert.

Seit sieben Jahren leistet die Sozialpädagogin Katharina Pschibul beim Lindauer Caritas-Kreisverband Sozialberatung. Ihr begegnet dabei viel Armut: Zwischen 120 und 150 Menschen im Jahr suchen dort Hilfe. Was ihr auffällt: „Immer häufiger kommt unsere Klientel aus der Mittelschicht.“

Dazu zählt sie etwa eine große Familie aus dem Landkreis. Bei fünf Kindern könne die Mutter nicht auch noch selbst Geld verdienen. „Geraume Zeit sind sie finanziell gut um die Runden gekommen“, schildert Pschibul. Der Vater arbeite Vollzeit, mit den Kinderzuschlägen reichte das Einkommen einigermaßen.

Wenn ein Bescheid monatelang auf sich warten lässt

Als Miete und vor allem Energie immer teurer wurden, beantragte der Mann Wohngeld. Schließlich sollten durch eine Reform Anfang vergangenen Jahres mehr Menschen jene staatliche Förderung erhalten.

Dann aber gerät der Familienetat ins Schleudern - weil der Wohngeld-Bescheid acht Monate lang auf sich warten ließ, berichtet die Sozialarbeiterin. „Das sind mal eben 4000 Euro, die fehlten.“

Im Landkreis gibt es nach Pschibuls Aussage immer öfter „Familien, die finanziell auf Kante leben“. Die Konsequenz: Die Beratung der Caritas ist gefragter denn je, stellt die Sozialpädagogin im Gespräch mit der LZ fest.

Die meisten dieser Frauen hatten eigentlich andere Lebensentwürfe. Katharina Pschibul

Dazu gehören immer häufiger Teilfamilien, sprich Alleinerziehende. Oft schämen sie sich ihrer Not, wollen ihre Namen nicht in der Öffentlichkeit lesen. Doch Pschibul kennt viele solche Schicksale.

„Die meisten dieser Frauen hatten eigentlich andere Lebensentwürfe“, sagt sie: Familie gründen, sich eine Zeitlang um Haushalt und Kinder kümmern. Der Mann ist voll berufstätig, die Frauen arbeiten zunächst ein paar Stunden in Teilzeit.

„Und dann kommt plötzlich die Trennung.“ Sie stelle das Leben der Mütter auf den Kopf. Emotional wie finanziell: Minijob und Aufstockergeld vom Jobcenter, wobei der Unterhalt des Kindsvaters dort angerechnet wird, wie Pschibul schildert - das reiche oft kaum für den Alltag.

Geld von Stiftungen und „Wir helfen“ wichtig

Wenn dann unerwartet eine große Ausgabe komme, sei die Not groß. „Da ist auf die Schnelle kein kaputter Schulranzen ersetzbar - denn der kostet schon mal 150 bis 200 Euro“, sagt die Caritas-Frau. Sie ist froh, dass sie in solchen Notfällen auf Geld von Stiftungen und Vereinen wie „Wir helfen“ setzen kann.

Ohne Sozialberatung stünden zahlreiche Menschen in Lindau und Umgebung vor unlösbaren Problemen. Wie etwa jener Vater, der unerwartet für Energie eine Nachzahlung von 2400 Euro leisten sollte.

Weil es Probleme mit den Ablesedaten gegeben habe, sei sein monatlicher Abschlag viel zu niedrig angesetzt worden. Zwar hätten die Stadtwerke ihm auf ihren Vorschlag hin dann Ratenzahlung angeboten, berichtet Pschibul. „Aber monatlich 240 Euro mehr konnte er nicht aufbringen.“ Nur mithilfe eines größeren Betrags der Bürgeraktion „Wir helfen“ sei das Problem zu lösen gewesen.

Gang zum Jobcenter kostet Überwindung

Pschibul ist immer wieder der letzte Anker für Menschen, die am Limit leben und in Not geraten. Mehr als zwei Drittel davon sind Frauen. „Wenn ich ihnen dann sage, dass sie sich ans Jobcenter wenden müssen, dann verzweifeln die oft“, schildert sie. „Das ist für die meisten kein leichter Gang.“

Lange Zeit hat die Caritas-Frau auch Anträge für ihr Klientel ausgefüllt, ob für Bürgergeld oder Sozialhilfe. „Aber das schaffe ich zeitlich nicht mehr.“ Ausnahmen macht die Sozialberaterin zumeist nur noch bei älteren Menschen.

„Die kommen ja gar nicht damit klar, so etwas am Computer oder Smartphone zu erledigen.“ Stecken aber oft in höchster Not, weil sie mit einer geringen Rente etwa Medikamente oder Arztrechnungen nicht bezahlen könnten. Da schaue sie dann durchaus noch über Papier-Formulare oder Bescheide.

Neue Mitarbeiterin macht mehr Beratung möglich

Angesichts des wachsenden Bedarfs an Sozialberatung ist Pschibul froh, dass die Caritas nun mit Corinna Rechtsteiner Verstärkung für diesen Bereich gefunden hat. Die 24-Jährige hat ein duales Studium als Sozialpädagogin absolviert, bei der Caritas ihre erste Arbeitsstelle angetreten.

Das biete die Möglichkeit, künftig auch wieder offene Sozialberatung anbieten zu können: Menschen mit Problemen dürfen dann ohne jegliche Anmeldung einfach bei der Caritas vorbeikommen.

„Das ist vor der Pandemie die Regel gewesen“, blickt Pschibul zurück. Dass für Beratungen Termine ausgemacht werden müssen, sei so konsequent erst seit Corona der Fall.

Wobei sie in ihrer täglichen Arbeit festgestellt hat: „Die Problemlagen der Menschen haben sich verändert.“ Die Notfälle seien heute vielfach komplexer. Da gebe ein fixer Termin die Chance, deutlich mehr in die Tiefe gehen zu können, um die Hintergründe für eine Notlage zu begreifen und damit diese ändern zu können.

Irgendeine Lösung findet sich immer. Katharina Pschibul

Voraussichtlich ab Sommer werden die beiden Frauen an einem Vormittag in der Woche die Tür der Caritas in Lindau für eine offene Sozialberatung wieder öffnen. Damit werde der Weg, sich Hilfe zu holen, für so manchen in Not noch einfacher. „Und irgendeine Lösung findet sich immer“, ist Katharina Pschibul überzeugt.