Mit viel Aufenthaltsqualität punktet die Lindauer Köchlinkreuzung nicht. Doch wenn es nach Verwaltung und Stadtrat geht, dann wird sich das in Zukunft ändern. Geplant sind neue Häuser, Sitzstufen, ein freigelegter Tobelbach und viel Platz für Radler und Fußgänger. Das erste Projekt sollte eigentlich in diesem Jahr starten. Doch das verschiebt sich. Bis die ganze Kreuzung umgestaltet ist, wird es noch eine ganze Weile dauern.

Verwaltung und Stadtrat beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit der Köchlinkreuzung. Weil es für verschiedene Flächen und Gebäude Bauanfragen gegeben hatte, kam die Idee auf, den Bereich einheitlich zu gestalten. Die Bauanfragen mussten warten zunächst wurde ein Rahmenplan erstellt. Diesen beschloss der Stadtrat dann 2019.

„Ein Rahmenplan bietet sich immer dann an, wenn es um ein Gesamtkonzept geht“, erläutert Lindaus Städteplanerin Iris Möller. Er gibt Bauherren und Stadtrat Orientierung, zum Beispiel was die Maximalgröße von Baukörpern oder die Gestaltung der Freiflächen anbelangt.

Die beigefarbenen Rechtecke zeigen, wo laut Rahmenplan neue, meist größere Gebäude entstehen könnten. (Foto: Stadt Lindau )

Rahmenpläne geben aber eben immer nur einen Rahmen vor. Über die Details der Projekte entscheiden Bauausschuss und Stadtrat im Einzelfall.

Gasthof und Imbissbude sind denkmalgeschützt

Alle Gebäude an den vier Ecken der Kreuzung sind Teil des Rahmenplans. Der Landgasthof Köchlin, der samt dem kleinen Imbiss an der Straße denkmalgeschützt ist, bleibt als ortsprägendes Bauwerk erhalten.

Die anderen drei Gebäude können laut Rahmenplan umgebaut oder abgerissen und neu gebaut werden. Konkret geplant ist das bei der ehemaligen Weinstube Reutin und dem ehemaligen Bestattungsinstitut Menz, die sich an der Kreuzung schräg gegenüber liegen.

Beim ehemaligen Bestattungsinstitut sollten in diesem Jahr sogar schon die Bagger anrollen. Sowohl das Haus als auch der angrenzende Schuppen in der Kemptener Straße 56 sollen abgerissen werden. An ihrer Stelle soll ein Gebäude mit Gewerbefläche und Wohnungen entstehen.

Die entsprechenden Beschlüsse sind gefasst, vonseiten der Verwaltung steht einem Baustart nichts mehr im Weg. Einen konkreten Termin gibt es allerdings noch nicht, wie Jürgen Geser, Geschäftsführer der Immobilien- und Verwaltungs- GmbH (IVG), auf Nachfrage sagt. Der IVG gehören Grundstück und Gebäude.

Baubeginn erst „in ein bis zwei Jahren“

Die Firma sei derzeit mit anderen Projekten ausgelastet - so baut sie gerade zum Beispiel an der Unterführung Bregenzer Straße ein neues Mehrfamilienhaus. Mit einem Baubeginn an der Köchlinkreuzung rechnet Geser „in ein bis zwei Jahren“.

Die ehemalige Weinstube Reutin gehört ebenfalls der IVG. Auch sie soll einem Neubau weichen. Hier sind die Formalien noch nicht ganz so weit wie beim Bestattungsinstitut. „Der Bebauungsplan fehlt noch“, sagt Stadtplanerin Möller. Über einen Vorentwurf hat der Bauausschuss im vergangenen Jahr schon beraten. Dort gab es noch ein paar offene Fragen.

Stadtplanerin Iris Möller. (Foto: privat )

Zum Beispiel, warum der Bauherr dort 20 anstelle der benötigten 14 Tiefgaragenplätze plant. „Wir achten da unglaublich auf die Bäume“, sagt Möller. Laut Jürgen Geser müssen außerdem noch verschiedene Punkte bei der Gestaltung der Freiflächen geklärt werden.

Denn der Rahmenplan sieht unter anderem vor, dass der Motzacher Tobelbach freigelegt wird. Weil der zwei Meter unterhalb der Straße fließt, soll das Bachbett geöffnet und das Ufer mit Sitzstufen gestaltet werden. Auch der Köchlinweiher soll eine Treppenanlage und Sitzstufen bekommen.

„Ziel wäre eine 30er-Zone“

Parkende Autos sollen rund um die Köchlinkreuzung unter der Erde in Tiefgaragen verschwinden, und auf der Straße sollen sich Fußgänger und Radler in Zukunft sicherer fühlen. Weil Geh- und Radwege breiter werden und eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Autos geben geplant ist. „Ziel wäre eine 30er-Zone“, sagt Iris Möller. Immerhin radelten dort auch einige Schüler und das Seniorenheim Reutin liegt direkt an der viel befahrenen Straße.

Auch beim Landgasthof Köchlin ist laut Stadtplanerin Möller eine Tiefgarage möglich. Das kleine Gebäude am jetzigen Parkplatz, in dem eine Polsterei ist, könnte abgerissen werden, dort wäre laut Rahmenplan ein größeres Gebäude möglich.

„Es gibt bereits seit Jahren eine fertige Planung mit Hotelerweiterung“, sagt Lorenz Schlechter, Vorstand der Inselbrauerei Lindau Aktiengesellschaft, in deren Besitz der Gasthof ist. Doch diese Planungen seien mit dem Pächterwechsel aufgegeben worden, die jetzige Pächterin sei an einem Umbau nicht interessiert. Am Gasthof Köchlin werde sich darum in nächster Zeit nichts verändern.

Für das vierte Gebäude an der Kreuzung gibt es laut Stadtplanerin Iris Möller noch keine Bauanfrage. Auch hier wäre laut Rahmenplan eine Vergrößerung möglich.

Einen konkreten Zeitplan für die Gestaltung der Freiflächen gibt es ebenfalls noch nicht, so Möller. „Es wird sicher noch etwa 15 Jahre dauern, bis der Rahmenplan umgesetzt ist.“