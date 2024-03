Wie Menschen mit Behinderung arbeiten wollen

Anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tags am 21. März bietet die Caritas-Sozialstation Westallgäu eine Veranstaltung an, die sich mit den Interessen und Belangen von Menschen mit Trisomie 21 beschäftigt. Im Gemeindehaus der Evangelischen Versöhnerkirche in Zech stellt Claudia Fornell, Vertreterin des Integrationsfachdienstes Kempten sowie der Einheitlichen Ansprechstelle für Arbeitgeber in Bayern, die vielfältigen Möglichkeiten des Übergangs von der Schule in den Beruf und auf den ersten Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung vor. Beginn ist um 19 Uhr. Das Gebäude hat einen barrierefreien Zugang

Entscheidend bei der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz sei das Bemühen aller Beteiligten um eine individuelle Lösung. Es gebe keine pauschale Rundumlösung für alle Suchenden gleichermaßen, heißt es in der Ankündigung. Den Veranstaltern ist es auch ein Anliegen, interessierte, potenzielle Arbeitgeber anzusprechen. Der Beratungsauftrag der Referentin Claudia Fornell richtet sich an beide Seiten, Azubis und Arbeitgeber. Zudem sind nicht nur Menschen mit Trisomie 21 an einem passenden Arbeitsplatz interessiert, auch Menschen mit anderen Behinderungen sind oft lange auf der Suche auf einen Arbeitsplatz, an dem Sie sich mit ihren Begabungen und Fähigkeiten einbringen können.

Nachdem im Jahr 2023 der Welt-Down-Syndrom-Tag in Lindau unter dem Motto stand: „So leben wir und davon träumen wir“ möchten die Offene Behindertenarbeit im Landkreis Lindau, der Behindertenbeirat im Landkreis Lindau und die Liebenau Teilhabe gGmbH sich in diesem Jahr einigen der Träume der Menschen mit Down-Syndrom widmen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Zum Beispiel: „Ich möchte mit meiner Arbeit genug Geld verdienen, um davon leben zu können.“ Oder: „Ich möchte andere Arbeitsmöglichkeiten als die Werkstatt für Menschen mit Behinderung kennenlernen.“ Der Weg auf den ersten Arbeitsmarkt sei für Menschen mit Trisomie 21 ausgesprochen schwierig.