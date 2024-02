Musik ist die große Leidenschaft des 18-jährigen Lindauers Marc Boye. Dass der junge Mann großes Talent hat, zeigt er aktuell im Fernsehen bei der KiKa-Sendung „Dein Song“. Marc Boye hat das Casting erfolgreich gemeistert und steht nun im Halbfinale mit seinem Lied „Better Not to Love You“. Am kommenden Montag (19.25 Uhr/KiKA) gibt es nun eine Folge, die dem Lindauer gewidmet ist.

Mit einem langgezogenen „Yeaaahhh“ und viel Beifall belohnte die Jury Marc Boyes Auftritt im Casting der 16. Staffel der KiKa-Sendung „Dein Song“. Der Lindauer lächelte still in sich hinein und freute sich über die Wertschätzung der prominent besetzten Jury. „Die Resonanz war bislang sehr gut“, erzählt der 18-Jährige.

Casting vor rund sechs Monaten

Zwar war das Casting der 15 jungen Künstlerinnen und Künstler bereits vor über sechs Monaten - aber erst jetzt wird die Sendung im Fernsehen gezeigt. Zwei Tage lang wurde für das Casting in Wiesbaden gedreht. Danach ging es in die nächste Runde - mit Marc Boye.

Diese wurde in Salem, am Bodensee, gedreht. „Das war quasi ein Heimspiel für mich“, erinnert sich Marc Boye. Die jungen Talente arbeiteten mit einer professionellen Band weiter an ihren Songs. „Das war ein tolles Gefühl, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die so viel Ahnung haben und alles so schnell verstehen und umsetzen können“, sagt Marc Boye.

Das war ein tolles Gefühl, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die so viel Ahnung haben und alles so schnell verstehen und umsetzen können. Marc Boye

Umfangreiches Rahmenprogramm in Salem

Nebenbei der Arbeit mit erfahrenen Künstlern gab es für die Kandidaten ein umfangreiches Rahmenprogramm. „Wir sind mit einem Segelschiff angereist“, sagt Marc Boye. Auch eine Katamaran-Fahrt und ein Besuch im Kletterpark waren geplant. „Es gab eigentlich fast durchweg von morgens bis abends ein Programm“, verrät Marc Boye. „Und wir wurden permanent von Kameras verfolgt.“

Deshalb steht nun für das Halbfinale genug Filmmaterial zur Verfügung, um die verbliebenen Teilnehmer ausreichend porträtieren zu können. So wird der Schwerpunkt der Folge am kommenden Montag auf Marc Boye liegen. Davon erhofft sich der Lindauer viel.

Marc Boye hofft nun auf persönlichere Folgen

Denn auch er sieht die fertig geschnittenen Sendungen erst jetzt - und war bislang nicht 100-prozentig zufrieden. „Ich hoffe nun, dass es jetzt ein bisschen persönlicher wird“, sagt er. „Sodass die Zuschauer nun etwas mehr von den Personen zu sehen bekommen.“ Allerdings sei es ein krasses Gefühl, sich selbst im Fernsehen anschauen zu dürfen.

Deshalb wären die Rückmeldungen schon sehr viel und sehr umfangreich gewesen. „Viele Leute haben mich sogar schon auf der Straße angesprochen“, erzählt Marc Boye. Vermutlich dürfte das Interesse am jungen Lindauer weiter zunehmen - vielleicht sogar, wenn er das Finale erreichen sollte. Ob das klappt - das darf Marc Boye aber noch nicht verraten.

„Heimspiel“ für Marc Boye: In Salem hat er in der nächsten Runde von „Dein Song“ mit professionellen Musikern zusammengearbeitet. (Foto: Eric Balzer/ZDF )

Sieben Talente kommen ins Finale

Für die sieben größten Talente erfüllt sich anschließend der Traum, ihre Kompositionen mit prominenten Musikpaten zu perfektionieren - erstmals in einer Studio-Finca auf der Balearen-Insel Ibiza.

Höhepunkt und Abschluss der „Dein Song“-Reise ist die Live-Finalshow am 15. März in Köln, wo die Finalisten ihre fertigen Songs erstmals vor TV- und Studiopublikum singen. Mit Sicherheit werden die jungen Talente dort mit einem langgezogenen „Yeaaahhh“ und viel Beifall gefeiert - und vielleicht ja auch der Lindauer Marc Boye.