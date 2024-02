Unter der Leitung des Bodolzer Bildhauers René Geier entsteht in dessen Lindauer Atelier aktuell eine überdimensionale Ameise. Die Figur wird beim Ravensburger Lichterfest zu sehen sein. Momentan riecht es im Atelier auf der Hinteren Insel aber noch nach Leim und Holz.

Peng! Ein lauter Knall. Fermin Navarro fährt kurz zusammen. Michael Haubenschild lugt aus einem Geflecht aus Holz und Papier, in dem er gerade Drähte verlegt hat, erschrocken hervor. Nur René Geier bleibt stoisch. Er zuckt mit den Schultern, winkt ab und sagt mit einem Lächeln: „Das geht nicht kaputt. Das kann man schinden.“

Ravensburg Lichterfest findet am 2. März statt

Sekundenbruchteile davor ist ein Bündel mit Bambusstäben umgefallen und auf den Boden geknallt. Mit dem Schlag vergrub es aber auch ein Flechtwerk unter sich, das als Gerüst für eine Ameise dienen wird. Diese rund sieben Meter lange Figur ist beim Ravensburger Lichterfest am 2. März zu sehen.

Unsere Idee war es, etwas ganz Kleines ganz Groß zu zeigen. René Geier

Unter der Leitung des Lindauer Künstlers René Geier entsteht seit Oktober dieses Kunstwerk. In seinem Atelier auf der Hinteren Insel werkeln viele Helfer und Künstler seit Wochen daran. „Durchschnittlich sind wir acht bis zehn Leute, die an der Figur arbeiten“, erzählt Geier. Am Ende werden einige Hundert Stunden zusammengekommen sein.

Konstruktion aus Papier und Gräsern

Neben Geier, Navarro und Haubenschild, den alle nur „Haubi“ rufen, ist an diesem Abend noch Alex Funk dabei. Jeder hat seine Aufgabe. Navarro leimt und beklebt die Holzkonstruktion mit Laternenpapier, „Haubi“ ist der Elektriker und erleuchtet die Ameise. Funk und Geier erstellen den inneren Rahmen aus gespleißtem Bambus, gewässerten Weidenruten, Malerkrepp und Draht.

Bereits beim ersten Ravensburger Lichterfest vor nun vier Jahren nahm Geier mit einer Figur teil. Es war damals eine Projektarbeit mit Schülern an der Lindauer Fachoberschule (FOS), an der Geier als fachpädagogischer Ausbilder tätig ist. Damals entstand „Purschi“, ein weiblicher Anglerfisch.

Lichterfestmotto ist „Erde“

Auch diesmal war die FOS mit beteiligt. Aber die hauptsächliche Arbeit geht unter anderem von Geier, Navarro, Funk und Haubenschild aus. Zum diesjährigen Lichterfestmotto „Erde“ zeichnete der akademische Bildhauer Navarro eine Ameise. „Unsere Idee war es, etwas ganz Kleines ganz Groß zu zeigen“, sagt Geier.

Die Zeichnung war die Basis. Dann folgte die Konstruktion. Seither füllen Geier und seine Verbündeten das Projekt mit Leben. In mehreren Einzelteilen ist die Ameise bereits jetzt in seinem Atelier zu sehen.

Neun Menschen sollen Ameise tragen

Die Holzkonstruktion sowie die Haut aus chinesischem Papier ist steif, stabil und dazu leicht. „Neun Personen werden die Ameise am Lichterfest tragen. Die Figur muss so leicht sein, dass sie es locker eineinhalb Stunden tragen können“, sagt Geier.

Lichterfest in Ravensburg (Foto: Felix Kaestle )

Die Ameise wird beim Ravensburger Lichterfest dann förmlich über die Köpfe der Menschen schweben. „Es erinnert etwas an einen Zeppelin, aber ohne Helium“, sagt Geier. In der Dämmerung ist die Figur beleuchtet. Die insgesamt elf LED-Lichter erhalten ihre Energie aus einer Batterie.

Generalprobe erfolgt in Lindau

Die Generalprobe, also der erste Auftritt der Ameise, soll bereits früher, am 24. Februar erfolgen. Wenn das Wetter mitspielt, will Geier mit seinem Team die Ameise erstmals öffentlich im Lindauer Bürgerpark präsentieren. An diesem Tag soll die Ameise bis zum Skaterpark „laufen“.

Einzig vor Niederschlag hat Geier etwas Respekt - vor allem wegen der Papierhaut. Ansonsten sei die Konstruktion nahezu unverwüstlich - oder wie es René Geier so trefflich formulierte: „Das geht nicht kaputt - das kann man schinden.“