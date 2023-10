Lindau hat schon genug Ferienwohnungen ‐ darin sind sich Stadtrat und Verwaltung einig. Für Teile der Insel und Bad Schachen gibt es bereits entsprechende Beschlüsse, nun ist das Wannental dran: Auch hier soll es in Zukunft keine neuen Ferienwohnungen geben. Außerdem setzt der Stadtrat dort zum ersten Mal seinen noch jungen Grundsatzbeschluss zum Thema Zweitwohnungen um.

Wie schon auf der Insel und in Schachen will die Verwaltung auch im Wannental die Zulässigkeit von neuen Ferienwohnungen über Bebauungspläne regeln. Insgesamt gibt es in diesem Gebiet vier verschiedene Bebauungspläne. In einem davon waren Ferienwohnungen ohnehin schon ausgeschlossen, die drei anderen sollen dahingehend geändert werden.

In den vergangenen beiden Jahren seien im Lindauer Bauamt vermehrt Anträge und Anfragen für Ferienwohnungen eingegangen, heißt es in der Sitzungsvorlage der jüngsten Stadtratssitzung. Im Wannental erwartet die Verwaltung wegen der „bevorzugten touristischen Lage bei guter Erschließung“ noch mehr Anfragen.

Was passiert mit nicht genehmigten Ferienwohnungen?

Im Vorfeld hatte sich die Verwaltung einen Überblick über den Bestand an Ferienwohnungen verschafft: Sowohl vor Ort als auch im Internet wurde dafür nach Ferienwohnungen gesucht, erläutert Iris Möller vom Bauamt. Bei der Vor-Ort-Recherche habe CSU-Stadtrat Marc Hübler die Verwaltung unterstützt. Das Ergebnis: Insgesamt gibt es im Wannental gut ein Dutzend Gebäude, in denen eine oder mehrere Ferienwohnungen untergebracht sind. Nicht alle von ihnen wurden genehmigt.

Was passiert mit diesen nicht genehmigten Ferienwohnungen? Eine Schwierigkeit sei, dass Ferienwohnungen vor 2017 nicht genehmigungspflichtig waren, erläutert Bettina Wind, Sprecherin der Stadt, auf Nachfrage. Daher hätten die meisten älteren Ferienwohnungen Bestandschutz. Untersagt werden könne die Nutzung nur, wenn eine Ferienwohnung rechtswidrig sei. Ob das bei einer der Wohnungen im Wannental der Fall ist, überprüfe die Verwaltung nun.

Nach einer Recherche der Lindauer Zeitung gibt es in Lindau insgesamt rund 400 Ferienwohnungen (siehe Grafik). 150 davon sind auf der Insel, 40 in Bad Schachen, 80 in Aeschach und 70 in Reutin, wo sich auch das Wannental befindet.

Wir haben keine personellen Kapazitäten, das zu kontrollieren. Kay Koschka

Mit den neuen Bebauungsplänen soll dort kein weiterer Wohnraum verloren gehen. Erst vor einem Jahr wurde Lindau in einem Gutachten als Kommune mit „angespanntem Wohnungsmarkt“ definiert.

Dass es in Zukunft dann immer noch Menschen gibt, die im Wannental ohne Genehmigung neue Ferienwohnungen eröffnen, kann die Stadt allerdings nie komplett ausschließen. „Wir haben keine personellen Kapazitäten, das zu kontrollieren“, sagt Bauamtsleiter Kay Koschka in der Stadtratssitzung.

520 Zweitwohnungen gibt es in Lindau

Ferienwohnungen sind aber nicht der einzige Punkt, zu dem es in den Bebauungsplänen fürs Wannental Änderungen geben soll: „Wir wollen dort zum ersten Mal Nebenwohnungen regeln“, erläutert Möller im Stadtrat. Dort sei die Lage allerdings nicht ganz so einfach wie beim Thema Ferienwohnungen.

Denn für Zweitwohnungen bestehe immer dann eine Genehmigungspflicht, wenn die Räume mehr als die Hälfte der Tage eines Jahres unbewohnt sind. Eigentümer müssen einen entsprechenden Nachweis für mindestens ein Jahr führen und der Verwaltung vorlegen.

Derzeit gibt es in Lindau 520 gemeldete Zweitwohnungen. Erst im Juni hat der Stadtrat das Thema in seinen Grundsatzbeschluss zur sozialgerechten Bodennutzung (Sobon) aufgenommen: „Die Stadt wird bei Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen Zweitwohnungen grundsätzlich ausschließen“, heißt es dort nun.

Auch die Art der Wohngebiete soll in den neuen Bebauungsplänen vereinheitlicht werden. So sollen Bereiche, die bisher als reines Wohngebiet definiert sind, künftig zum allgemeinen Wohngebiet werden. Anders als bisher, können sich dort dann zum Beispiel Läden, Gastronomie und Handwerksbetriebe ansiedeln.

„Reine Wohngebiete sind nicht mehr zeitgemäß, da sie ein Nebeneinander von Wohnen, Arbeiten und Versorgung nicht vorsehen und nicht zulassen“, so die Verwaltung. Ziel sei es, den aktuellen Anforderungen von wohnungsnahen Arbeitsmöglichkeiten und wohnungsnaher Versorgung gerecht zu werden.

Ohne Diskussion beschloss der Stadtrat einstimmig, dass fürs Wannental geänderte Bebauungspläne aufgestellt werden sollen. Zuvor muss noch die Öffentlichkeit beteiligt werden.