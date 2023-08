In der Nacht auf Montag entgleist in Lindau ein Bauzug. Eine Panne mit teuren Folgen.

In dieser Woche sprechen Ronja Straub und Julia Baumann über den Bauzug der Bahn, der in der Nacht auf Montag entgleiste. Wie konnte das passieren? Welche Pannen sind am darauffolgenden Tag noch passiert und warum ist der Sachschaden so hoch?

Es geht aber auch um die Baustelle allgemein. Sie sorgt wegen der lauten Sirenen seit Wochen für Ärger. Ist eine Erlösung für Anwohner in Sicht?