Für das Interview haben Seval Yürük und Joseph Bastin in die Flüchtlingsunterkunft an der Pfarrer-Sonntag-Straße in Weiler eingeladen. Womit sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der dort stattfindenden Deutschkurse befassen, ist an den Plakaten zu sehen, die die Wände des Unterrichtsraums füllen.

(Foto: Ingrid Grohe )