Gestiegene Zinsen, hohe Baukosten und Flächenfraß: Für viele Menschen bleiben die eigenen vier Wände ein Traum. Deshalb sind für manche die sogenannten Tinyhäuser eine Option. Allerdings: Diese Minihäuser sind in den Kommunen im Landkreis Lindau noch sehr selten.

Unsere Umfrage unter den Bürgermeistern zeigt dabei: So richtig angenommen werden diese Minihäuser auch weiterhin nicht ‐ denn andere Wohnformen werden bevorzugt.

Sigmarszell nimmt Vorreiterrolle ein

Hergensweiler, Scheidegg und Sigmarszell: Die Kommunen im Landkreis Lindau, in denen bereits ein paar wenige Tinyhäuser stehen, ist überschaubar. Dabei hat vor allem Sigmarszell eine Vorreiterrolle eingenommen.

„Angesichts steigender Zinsen und erhöhten Anforderungen an die notwendigen Sicherheiten für eine Kreditgewährung, wird der Traum von den eigenen vier Wänden für immer mehr Menschen in den Städten und auch auf dem Lande ein Traum bleiben“, sagt Bürgermeister Jörg Agthe.

„Gerade für Menschen im Mittelstand auf dem Lande könnten diese kleinen Häuser weiterhin die Möglichkeit bieten, den Wohntraum zu leben“, sagt Agthe. „Weiter erfordert die heutige Arbeitswelt oft mehr Mobilität.“ Ein herkömmliches Haus wäre deshalb Ballast, würde die Menschen immobiler machen. „Zugleich ermöglicht es die Digitalisierung immer weniger Materie mit sich führen zu müssen“, sagt Agthe. „Dies sind Umstände, die kompaktere Wohnformen zu einem Mittel der Wahl machen könnten.“

Menschen mit wenig materiellen Bedürfnissen und kleinerem finanziellen Budget könnten sich deshalb mit Tinyhäusern auf kleiner Fläche und mit geringerem ökologischen Fußabdruck (beispielsweise einem geringen Umfang an versiegelter Fläche) den Traum von einem Eigenheim verwirklichen.

Aktuell steht ein Minihaus in Sigmarszell

Aktuell steht in Sigmarszell ein Tinyhaus. „In den Bereichen, in denen Tinyhäusern baurechtlich zulässig sind, ist die Gemeinde offen für solche Bauvorhaben“, sagt Agthe.

Hergensweiler ist zurückhaltender

Andere Kommunen sind zurückhaltender. „Auch wenn Tinyhäuser selbst über eine geringe Grundfläche verfügen, benötigen sie im Verhältnis hierzu ‐ beispielsweise wegen der erforderlichen Abstandsflächen ‐ viel Platz“, sagt Wolfgang Strohmaier, Bürgermeister der Gemeinde Hergensweiler. „Zudem handelt es sich meist lediglich um eingeschossige Gebäude, sodass ich nicht wirklich einen Gewinn hinsichtlich einer reduzierten Versiegelung sehe.“

Weißensberg steht Minihäusern neutral gegenüber

„Grundsätzlich stehen wir dem Thema neutral gegenüber“, sagt Hans Kern, Bürgermeister der Gemeinde Weißensberg. „Tinyhäuser haben sicher gewisse Vorteile gegenüber den herkömmlichen Wohnbauten.“ So wäre der ökologische Fußabdruck geringer, da keine Flächenversiegelung stattfindet. „Zudem fallen für den Bauherrn deutlich niedrigere Bau- und Unterhaltskosten an. Auch ist die Mobilität und Flexibilität wesentlich höher“, sagt Kern.

„Aber es gibt auch Nachteile. Die Genehmigungsvoraussetzungen sind identisch mit jenen die für ,normale’ Bauvorhaben gelten“, ergänzt Kern. „Auch sind die Tinyhäuser nicht familienfreundlich.“ Der Planungsaufwand für die Häuser sei aufgrund der geringen Größe, der Höchstmaße und Höchstgewichte sowie der Gewichtsverteilung für den Transport ziemlich umfangreich. „Negativ muss man auch den fehlenden Wohnkomfort bewerten“, sagt Kern.

Vor diesem Hintergrund könne er sich kaum vorstellen, dass seine Gemeinde für diesen Gebäudetyp beispielsweise einen Bebauungsplan aufstellen würde. „Dazu sind die Flächenressourcen in Weißensberg einfach zu knapp“, sagt Kern.

Wasserburg hat geringe Nachfrage

Die Nachfrage nach Tinyhäusern ist auch in der Gemeinde Wasserburg bislang gering. „Wir hatten bislang eine Nachfrage dazu“, erinnert sich der zweite Bürgermeister Thomas Baumgartner. Allerdings würden in der Kommune die Leitplanken fehlen. Solche Vorhaben seien noch in keinem Bebauungsplan eingearbeitet. Ob die Gemeinde die Grundlagen für Tinyhäuser einmal erarbeiten werde, „hänge mit dem Bedarf zusammen“, sagt Baumgartner.

Bodolz hat Thema im Gemeinderat noch nicht diskutiert

Auch Felix Eisenbach, Bürgermeister der Gemeinde Bodolz, könnte sich Tinyhäuser vorstellen, obwohl darüber im Gemeinderat noch nicht diskutiert wurde und somit keine grundsätzliche Haltung der Gemeinde vorliege: „Aus meiner Sicht ist eine heterogene Wohnstruktur sinnvoll, das heißt Tinyhäuser können als Ergänzung zu den üblichen Wohnformen dienen, da so für eine breite Bevölkerungsschicht Möglichkeiten geschaffen werden können.“

In Nonnenhorn ging Antrag über Siedlung ein

In Nonnenhorn hätte kürzlich ein Architekt über die Errichtung einer Tiny-House-Siedlung nachgedacht, sagt der Leiter des Bauamts, Christian Scheck. „Für dessen Bereich hätte aber zum einen der Flächennutzungsplan geändert und zum anderen ein Bebauungsplan aufgestellt werden müssen.“ Die Anfrage sei letztlich aufgrund der mangelnden straßenmäßigen Erschließung gescheitert.

Trotzdem seien Tinyhäuser grundsätzlich in der Gemeinde denkbar. Allerdings schränkt auch er ein: „Die Flächenversiegelung der meist nur eingeschossigen Tinyhäuser, die in der Regel nur für Singles und Paare geeignet sind, dürften in Summe gegenüber dem Geschosswohnungsbau nicht geringer ausfallen“, sagt Scheck.

Für Achberg sind Tinyhäuser kein Thema

Tobias Walch, Bürgermeister der Gemeinde Achberg, steht den Minihäusern ebenfalls eher negativ entgegen: „Beim Wohnungsmarkt ist, glaube ich für uns allen heute klar, dass möglichst viel zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden muss, um die Bedarfe zu decken, gerade auch in unserer Region.“

Deswegen sei bei neuen Baugebieten, aber auch bei Neubauten in den Dörfern heute die (Nach-)Verdichtung so wichtig. „Das heißt nicht nur Einfamilienhäuser, sondern vor allem auch Häuser mit mehr Wohnungen“, ergänzt Kern. „Das werden wir bei zukünftigen Baugebieten immer beachten müssen. Deswegen halte ich persönlich auch nichts von speziellen Wohngebieten für Tinyhouses, wie das manche Gemeinden überlegen.“

Auch Lindau hat wenig Anfragen

Bei der Stadt Lindau gibt es immer mal wieder Anfragen bezüglich Tinyhäusern. „Wir haben keine Statistiken darüber, da bei der Baugenehmigung nicht nach Tinyhäusern unterschieden wird“, sagt Pressesprecherin Bettina Wind.

Das bedeute, dass keine Baugenehmigung benötigt wird. Wichtig sei daher für jeden, der ein Tinyhaus errichten möchte: Gebäude bis 75 Kubikmeter Rauminhalt seien nach Bayerischer Bauordnung zwar ohne Genehmigungsverfahren grundsätzlich möglich; dies aber nur dann, wenn sie baurechtlich auch zulässig seien.

Alle baurechtlichen Vorschriften gelten weiterhin auch für Tinyhäuser; sie könnten je nach Standort auch unzulässig sein. „Der Bürgerservice Bauen berät gerne auch zur Zulässigkeit von solchen Gebäuden“, sagt Wind. „Allgemein empfehlen wir jedem, der ein Tinyhaus errichten möchte, sich vorab genau über die geltenden Vorschriften und die Zulässigkeit seines Vorhabens zu informieren und sich beraten zu lassen.“