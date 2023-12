Jugendhilfe kostet Geld. Das ist den Lindauer Kreisräten bewusst. Zwar stöhnt der eine oder die andere, wenn die Ausgaben erneut steigen. In den vergangenen Jahren wurde das Jugendhilfebudget jedoch zumeist durchgewunken. Der Landkreis konnte sich das leisten. Jetzt allerdings klafft in der Kreiskasse ein Loch. Und die ungedeckten Ausgaben für das Jugendamt steigen weiter.

Es sind viele Paragraphen und Aufgaben, die zum Jugendhilfebudget gehören. Dessen Ausgaben werden sich laut Jugendamtsleiter Jürgen Kopfsguter im kommenden Jahr um rund 9,4 Millionen Euro summieren - der höchste Betrag, der dort je gestanden hat. Und damit gute 620.000 Euro mehr als noch in diesem Jahr.

Zwar rechnen Kopfsguter und sein Team auch mit einigen Einnahmen und Kostenerstattungsansprüchen. Doch trotz dieser 1,5 Millionen Euro - unter anderem für Vollzeitpflege, Kita-Besuch und Tagespflege - muss der Landkreis Lindau unterm Strich immer noch rund acht Millionen Euro Defizit für den weiten Bereich der Jugendhilfe ausgleichen.

„Auf Entwicklungen reagieren“ und trotzdem vorbeugen

„Die Jugendhilfe ist regelmäßig gefordert, auf die aktuellen Entwicklungen zu reagieren.“ Das hat der Jugendamtschef in der jüngsten Sitzung des Fachausschusses betont. Und dankte zugleich den politischen Gremien des Landkreises, dass sie bisher der Arbeit seiner Abteilung sehr positiv gegenübergestanden haben: Das habe die Weiterentwicklung der Jugendhilfe im Kreis Lindau erst möglich gemacht.

Im Lindauer Jugendamt liegt seit jeher ein wichtiger Fokus auf präventiven, vorbeugenden Maßnahmen. Dazu gehört etwa die Jugendsozialarbeit in Schulen. So hatten die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses in diesem Jahr mehrfach über die Notwendigkeit von Schulsozialarbeit auch in den drei Gymnasien in Lindau und Lindenberg gesprochen. Was letztlich zum Beschluss führte, insgesamt neue 1,26 Stellen dafür zu schaffen.

Pandemie hinterlässt deutliche Spuren

Diese Stellen sind inzwischen besetzt. Dabei sind auch die Schulleitungen einbezogen worden. Der Kreis hat die Kolping-Bildungs-gGmbH dafür ins pädagogisches Boot geholt. Doch mehr Jugend- und Schulsozialarbeit bedeutet nicht nur kürzere Wege für Kinder und Jugendliche, wenn sie in Schule oder Zuhause Probleme haben. Wobei deren Zahl während und nach drei Jahren Pandemie deutlich gestiegen sind, wie Kopfsguter anmerkte. Es sind zudem Mehrausgaben, die der Kreis stemmen muss.

Es gibt Eltern, die zwei oder drei Arbeitsstellen haben, um ihre Familie versorgen zu können. Jugendamtsleiter Jürgen Kopfsguter

Jene Corona-Zeit hat beim Lindauer Jugendamtsteam ohnehin für deutlich mehr Arbeit gesorgt. Denn die Pandemie hat Spuren hinterlassen, auch und gerade beim Nachwuchs.

Habe man bisher beim Thema Hilfen zur Erziehung vor allem „einzelfallspezifisch“ gearbeitet, wie es der Jugendamtsleiter formulierte, so gibt es nun vermehrt soziale Gruppenarbeit im Landkreis.

Es geht dabei um Bereiche wie Frustrationstoleranz, um Regeln und Grenzen setzen, um die Integration in eine Gruppe, das Lösen von Konflikten, den Aufbau von neuem Selbstbewusstsein. Denn das alles habe während der Pandemie mit Lockdowns und nur digitalem Unterricht sehr gelitten, beobachten die Pädagogen in Jugendamt und Schulen.

Mehr Stellen für wichtige Aufgaben

Mehr Geld braucht das Jugendamt aber auch, weil neue Stellen geschaffen werden, etwa für die wichtigen Bereiche Erziehungsberatung und Medienpädagogik. Weil der Bedarf an Kindertagespflege immer größer wird: „Es gibt Eltern, die zwei oder drei Arbeitsstellen haben, um ihre Familie versorgen zu können“, sagt der Jugendamtsleiter.

Er verwies aber auch auf die steigende Zahl jener Kinder und Jugendlichen, die zumindest vorübergehend in Vollzeitpflege oder sogar Heime müssen: „Es gibt immer mehr komplexe Situationen, bei denen Kinder nicht mehr in ihren Familien bleiben können“, schilderte Kopfsguter im Ausschuss.

Im Herbst hatte Kämmerer Feurle die Kreisrätinnen und Kreisräte gewarnt, dass er im neuen Jahr aufgrund deutlich höherer Kosten in vielen Bereichen mit einem Ausgabenanstieg von über sieben Millionen Euro rechne. Geld, von dem der Finanzchef des Kreises seinerzeit noch nicht wusste, wie der Landkreis das ausgleichen könne.

Das haben die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses durchaus im Hinterkopf. Dennoch stellen sie sich weiterhin hinter die Jugendhilfeverwaltung und ihren Finanzplan: Den Budgetentwurf 2024 schickten sie einstimmig ohne jegliche Streichungen weiter in den Haushaltsausschuss, der im Januar tagen wird.