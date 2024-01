Der strikte Sparkurs und Debatten über Parkhäuser und das Gelände hinter der Therme haben das vergangene Jahr in Lindau geprägt - und werden die Politik auch im kommenden weiter beschäftigen. Im großen Jahresinterview spricht Oberbürgermeisterin Claudia Alfons über politische Herausforderungen und persönliche Highlights.

Wenn Sie an 2023 denken - was hat dieses Jahr für Sie in politischer Hinsicht ausgemacht?

Die Haushaltssituation. Erst das Aufstellen des Sparhaushalts, der ja trotz allem ein sehr großes Volumen hatte, dann das Zittern um seine Genehmigung und der Start des Konsolidierungsprozesses. Das Sparen war in jedem Ausschuss Thema. Wir haben von vielem Abstand genommen, was wir gern gemacht hätten.

Über das Thema Sparen werden wir natürlich noch sprechen. Aber vorher noch eine vermutlich rhetorische Frage: Was war für Sie das schönste Ereignis in diesem Jahr?

Das war natürlich ganz klar die Geburt meiner zweiten Tochter. Dass sie gesund zur Welt gekommen ist, wir eine schöne Auszeit hatten und jetzt zu viert sind - das war mein persönliches Highlight im vergangenen Jahr.

Sie gehören zu den jüngsten Oberbürgermeisterinnen Deutschlands und haben in Ihrer Amtszeit zwei Kinder bekommen. Wie sieht denn der typische Tag einer Claudia Alfons aus?

Ich glaube, meine größte Herausforderung ist, dass es keinen typischen Tag gibt. Das bringt mein Amt mit sich. Und die Bedürfnisse der Kinder sind natürlich auch ganz unterschiedlich, je nach Tagesform. Aber im Großen und Ganzen ist unser Familienalltag so organisiert, dass es auf mich nicht ankommt. Als Eltern teile ich die Verantwortung mit meinem Mann. Aber die Verantwortung für die Stadt als Oberbürgermeisterin trage ich allein. Auch, wenn es natürlich ein Führungsteam gibt in Verwaltung und Stadtrat. Trotzdem: Ich muss das Private so organisieren, dass das Dienstliche immer gewährleistet ist.

Den Podcast zum Interview gibt es HIER zu hören:

Zurück zur Politik: Was genau passiert denn beim Sparkurs - und der viel beschworenen Konsolidierung?

Beim Sparkurs geht es darum, ganz abrupt auf die Bremse zu treten und alle Ausgaben zu vermeiden, die man vermeiden kann. Beim Konsolidierungskurs geht es eher darum, wirklich an den Fixkosten zu drehen. Dafür müssen wir alles auf den Prüfstand stellen. Denkverbote gibt es nicht. Auch 2000 oder 5000 Euro können den Kohl am Ende fett machen. Was man gleich umsetzten konnte, haben wir schon umgesetzt - zum Beispiel verschiedene Gebührenerhöhungen. Gebühren müssen kostendeckend sein, und wir waren da nicht überall auf Stand. Im neuen Jahr müssen wir uns tiefgreifendere Dinge anschauen, und das wird enorm Ressourcen binden. Ich bin froh, dass uns da ein externes Büro begleitet.

Im Grunde dreht sich ja alles darum, Geld für einen Neubau der Mittelschule locker zu machen. Rund vier Millionen Euro sind für das Projekt im aktuellen Haushalt bereits eingestellt. Das ist viel Geld, zumal noch völlig unklar ist, ob die Mittelschule am Ende - schließlich soll sie um die 50 Millionen kosten - überhaupt finanziert werden kann. Ist das der Grund, warum ein Großteil der vier Millionen nun mit einem Sperrvermerk versehen wurde?

Ja. Wir haben gesagt, wir nehmen zunächst nur 700.000 Euro. Die brauchen wir, damit wir im ersten Halbjahr 2024 ohne Zeitverzug arbeiten können. Im Sommer, also nach dem Konsolidierungsprozess, kann der Stadtrat entscheiden, ob er auch die restlichen 3,3 Millionen Euro freigeben will. Oder ob man sie vielleicht auch nochmal unterteilt, um das Risiko zu minimieren, dass am Ende unter Umständen vier Millionen für die Katz waren. Immerhin sind das Steuergelder.

Sollte die Mittelschule am Ende tatsächlich nicht finanziell zu stemmen sein - gibt es einen Plan B?

Daran arbeiten wir natürlich die ganze Zeit, auch im Hintergrund. Wir haben schon im vergangenen Jahr alles noch einmal auf den Prüfstand gestellt. Da ging es auch um die Frage, ob es wirklich der Neubau auf der Blauwiese sein muss oder ob es andere Erweiterungsmöglichkeiten gibt. Im Februar gab es dann noch einen Workshop zu dem Thema. Wenn es neue, belastbare Erkenntnisse gibt, werden wir diese im Stadtrat vorstellen. Wasserstandsmeldungen machen aber wenig Sinn. Es gibt so viele Abhängigkeiten zwischen den Gebäuden - das ist nach außen schwer darzustellen.

Fast wie beim Thema Parkplätze, wo in Lindau ja auch alles voneinander abhängig zu sein scheint.

Das ist wirklich so (lacht).

Im aktuellen Haushalt ist kein Geld für ein Parkhaus am Karl-Bever-Platz vorgesehen. Die Meinungen der Räte zu dem Thema gehen sehr weit auseinander. Die einen wollen am liebsten sofort ein Parkhaus, das möglichst lukrativ ist. Andere könnten ganz drauf verzichten. Wie planen Sie das weitere Vorgehen?

Die Entscheidung steht weiterhin aus. Im Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung haben wir Mittel für ein Parkhaus. Die Bürgerbeteiligung hatte ja ergeben, dass am Karl-Bever-Platz eine Art Quartiersgarage für bestimmte Nutzergruppen entstehen soll. Jetzt geht es um die Frage, ob man stattdessen ein Parkhaus baut, in dem man möglichst viele Tagesgäste parken lässt, denen man möglichst viel Geld abknöpft. Das wäre an dieser Stelle sicherlich gerechtfertigt, weil das Parkhaus so nah an der Insel ist. Das Geld könnte man dann entweder für ein zweites Parkhaus am Bahnhof Reutin nutzen - oder für die Schulentwicklung. Das läuft aber völlig dem zuwider, was in der Bürgerbeteiligung erarbeitet wurde. Zudem sagen Straßenverkehrsbehörde, Feuerwehr und Rettungsdienst jetzt schon, dass die Kolpingstraße total verstopft ist. Wenn wir jetzt noch die ganzen Tagesgäste dort hinfahren lassen, haben wir dort erst recht ein Stauproblem. Entscheiden muss letztendlich der Stadtrat im Konsolidierungsprozess.

Geld für die Planung des Parkhauses wurde allerdings schon ausgegeben. Rund 350.000 Euro.

Ja. Wir haben das Parkhaus am Karl-Bever-Platz soweit geplant, dass nun die Baugenehmigung erfolgen kann. Ob nun ein Investor diese Planungen abkauft oder ob wir sagen, es ist noch wirtschaftlicher, wenn wir es ganz anders machen, ist für mich erst der übernächste Schritt. Erst mal wäre ja die Grundsatzentscheidung zu treffen, ob man dort überhaupt ein maximal wirtschaftliches Parkhaus bauen will oder nicht.

Vielleicht gibt es bis dahin ja auch die Ergebnisse der Verkehrszählung, die eigentlich Grundlage der Bürgerbeteiligung am Karl-Bever-Platz sein sollten - auf die die Lindauerinnen und Lindauer aber seit Jahren warten.

Da gibt es mittlerweile ein Arbeitsergebnis, das wir in den Konsolidierungsprozess nehmen werden.

Wenn ich wetten müsste, wozu es den nächsten Bürgerentscheid gibt, würde ich sagen, zum Gelände hinter der Therme. Da sind auf der einen Seite die Schrebergärtner, die ihre Gärten an Ort und Stelle behalten wollen. Auf der anderen Seite ist der Besitzer des Grundstücks, Andreas Schauer, der es bebauen möchte und dafür einen Großteil der Garten-Flächen braucht. In einer Pressemitteilung haben Sie einmal geschrieben, dass sich dort unterschiedliche Versprechen gegenüber stehen. Wie konnte das passieren?

Versprechen ist vielleicht nicht das richtige Wort - eher Suggestionen. Zum einen hat man den Kleingärtnern nahegelegt - sie mussten das so verstehen - dass ihre Gärten gesichert sind, indem man sie in den Flächennutzungsplan aufgenommen hat. Ich meine schon, dass man das gemacht hat, um den Widerstand der Kleingärtner gegen den Bau der Therme zu reduzieren. Auf der anderen Seite hat man Herrn Schauer, der eben diese Fläche gekauft hat, um den Parkplatznachweis für die Therme zu erbringen, eine Absichtserklärung überreicht. Darin sagt der Stadtrat zu, dass er sich mit der baulichen Entwicklung der Fläche auseinandersetzen werde. Diese Absichtserklärung ist völlig korrekt offen gehalten. Insofern gab es keine expliziten Versprechen. Ich habe aber genug Fantasie, um mir vorzustellen, dass eventuell auch mündlich Dinge zugesagt wurden.

Auch der Pressesprecher der Verwaltung sagte vor dem Bürgerentscheid zur Therme sinngemäß, dass dort keine Gärten zubetoniert würden. Wie sollen sich eine Bebauung und die Zusagen an die Gärtner je miteinander vereinbaren lassen?

Ich kenne alles, was an schriftlicher Dokumentation da ist. Es gibt den Flächennutzungsplan, der Kleingärten in diesem Areal vorsieht. Da ein Flächennutzungsplan aber nie parzellenscharf ist, aber nicht unbedingt an der Stelle, an der sie jetzt sind. Und dann gibt es die Absichtserklärung, die bewusst offen gehalten ist. Ich glaube, wenn man sich auf diesen rein formalistischen Standpunkt stellt, ist beides schon miteinander vereinbar: Wir haben gesagt, wir setzen uns mit einer Bebauung auseinander - und wir setzen uns ja mit einer Bebauung auseinander. Und den Kleingärtnern hat man gesagt, die Gärten sollen dort in diesem Areal bleiben - und sie sollen ja auch da bleiben. Selbst in den Plänen von Herrn Schauer sind sie ja vorgesehen, nur in einer anderen Ecke.

Dort müssten sie allerdings um einiges kleiner werden. Stapeln kann man die Dinge auch in Lindau noch nicht.

Genau (lacht). Und weil das eben so ein hartnäckiger Konflikt ist, der aus meiner Sicht wirklich die Gefahr birgt, den Frieden in der Stadt zu beeinträchtigen oder den nächsten Bürgerentscheid zu begründen, meine ich, dass wir das in städtische Hand nehmen müssen. Die Kosten bleiben wie in diesen Fällen üblich beim Vorhabenträger, in dem Fall Herrn Schauer.

Sie wollen eine Bürgerbeteiligung machen. Wie soll die genau aussehen?

Wir werden den Prozess von einem Büro begleiten lassen. Und ich werde das auch nicht allein mit der Verwaltung ausarbeiten. Es wird ein Begleitteam geben aus den beiden Bürgermeistern und einem Vertreter der größten Fraktion. Mit Mathias Hotz, Max Strauß und Katrin Dorfmüller haben wir das ganze Spektrum abgedeckt. Einer will, dass dort auf jeden Fall gebaut wird. Der andere, dass dort auf keinen Fall gebaut wird. Und eine kann sich einen Mittelweg vorstellen. Das ganze wird aber eher ein Marathonlauf als ein Sprint. Mir ist wichtig, dass wir jetzt einen Prozess finden, in dem wir den Blick weiten und auch die gesamte Stadtentwicklung betrachten. Denn auf dem Gelände gibt es ja noch viele andere Interessen. Wir müssen schauen, was unsere Wohnraumbedarfsanalyse und das Gewerbeflächenkonzept sagen, und dann gibt es ja auch noch den Eissportverein und den DAV, die dort eine Eishalle und eine Kletterhalle bauen möchten. Diese Interessen müssen alle offen auf den Tisch und gesamtstädtisch erörtert werden.

Im Faktencheck, den die Verwaltung vor dem Bürgerentscheid zur Therme erstellt hat, geht es nicht nur um die Schrebergärten. Immer wieder ergeben unsere Recherchen, dass dort Dinge behauptet werden, die vertraglich gar nicht geregelt wurden. Dass im Freibad nachträglich noch eine Rutsche gebaut wird zum Beispiel. Oder dass der Seezugang am Eichwald im Winter geöffnet ist. Das ärgert viele Lindauerinnen und Lindauer - zurecht.

Das verstehe ich, denn es geht mir ähnlich. Zum Zeitpunkt, als dieser Faktencheck entstanden ist, war ich Außenstehende. Auch bei uns landen deswegen viele Beschwerden. Ich habe das zum Anlass genommen, zu prüfen, welche Punkte des Faktenchecks sich in den Verträgen mit Herrn Schauer wiederfinden. Dies haben wir dem Stadtrat vorgelegt. Nicht öffentlich, weil es sich dabei um Vertragsangelegenheiten handelt. Bei der Rutsche ist es so, dass es einen Investitionsfond für Verbesserungen am Bad gibt.

Der ist aber nicht vertraglich zweckgebunden für eine Rutsche.

Aber wenn man sagt, eine Rutsche wäre die größte Verbesserung am Bad, kann man das Geld schon dafür verwenden. Sobald die Therme mehr als 250.000 Besucher hat, bekommen wir pro Gast zwei Euro. Im vergangenen Jahr sind so 8000 Euro zusammengekommen. Es wird auf jeden Fall eine Weile dauern, bis genug Geld für eine Rutsche gespart ist.

Und der Seezugang?

Der wurde vertraglich tatsächlich nicht geregelt. Da sind wir also vom guten Willen von Herrn Schauer abhängig.

Wir haben zu Beginn dieses Gesprächs über Geld gesprochen. Viel Spielraum haben Sie nicht. Mich interessiert dennoch: Welches Projekt möchten Sie in den kommenden zweieinhalb Jahren noch umsetzen?

Naja - genau dieses „Wünsch’ dir Was“ macht ja gerade wenig Sinn. Die Realität ist einfach, wie sie ist: Die Finanzlage ist schlecht. Und ich habe das Gefühl, das trifft andere Kommunen gerade auch nach und nach. Ich kann der ganzen Situation sogar langsam etwas abgewinnen. Jeder hat immer so viele Projekte, die er in den sechs Jahren Amtszeit umsetzen will. Aber kaum jemand möchte gewählt werden, um die Verwaltungsstrukturen neu auszurichten oder zu sparen. Oder um zu schauen, wie sich eine Stadt wieder so aufstellen kann, dass die Bürgerinnen und Bürger die Projekte auch finanzieren können. Ich möchte, dass die Bürger wieder Vertrauen fassen können in die Verwaltung. Und wir haben ja trotzdem noch schöne Dinge vor uns. Es wird neue Kitas geben und mit den Schulen wird es 2024 auf jeden Fall auch weitergehen. Nicht nur mit der Mittelschule, auch mit den Grundschulen. Der neue Cavazzen wird wirklich toll. Und wir haben 2024 das Jubiläum mit unserer Partnerstadt Chelles, auf das ich mich schon sehr freue.