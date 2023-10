„Aktiv für Migration“ ist das Faltblatt überschrieben: Arbeitsvermittler Stephan Fingerle vom Arbeitgeberservice der Lindauer Arbeitsagentur erklärt, wie wichtig dieses Thema für Betriebe und Unternehmen im Kreis Lindau ist ‐ und wie die Agentur dabei helfen will.

„Lindau spielt in diesem neuen Projekt der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen einen sehr wichtigen Part“, schildert Fingerle im Gespräch mit der Lindauer Zeitung. Und das nicht nur, weil von den aktuell rund 1230 Arbeitslosen knapp 40 Prozent keinen deutschen Pass haben.

Es geht nicht nur um Fachkräfte, die mittlerweile in zahlreichen Berufsfeldern fehlen, nicht nur in Gastberufen und Pflege. Denn grundsätzlicher Personalmangel sei inzwischen für sehr viele Firmen ein brennendes Problem, auch im Kreis Lindau.

Netzwerkarbeit spielt wichtige Rolle

Die Arbeitsagentur wolle deshalb zusammen mit dem Augsburger Träger „Tür an Tür“ ein neues Projekt starten: „MigraNet plus“ soll Unternehmen und Betrieben zeigen, wie sie aus dem Ausland stammende Menschen dauerhaft als Mitarbeitende gewinnen können.

Das Projekt gliedere sich in drei Phasen, zeigt Fingerle auf: Das beginne mit Suche und Einstellung, umfasse Ankommen und Einarbeiten und münde dann in Personalentwicklung und -bindung.

Für wichtig hält der Fachmann des Arbeitgeberservice dabei auch, dass die Personal- und Firmenchefs sich in diesem Punkt untereinander vernetzen. „Da wollen wir gerne unterstützen“, so Fingerle.

Ein erstes Treffen zum Projekt „MigraNet plus“ ist für Mittwoch, 18. Oktober, geplant: Es soll um 16.30 Uhr in der Lindauer Arbeitsagentur in der Hundweilerstraße 1 beginnen. Anmelden können sich Interessierte unter anderem per E-Mail an [email protected]