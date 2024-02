Den zusätzlichen Tag im Februar gibt es nur alle vier Jahre. Dabei schafft der 29. Februar für Klarheit - aber dann doch wieder für Verwirrung. Besonders die Schaltjahrkinder tun sich schwer, wann sie denn nun tatsächlich Geburtstag feiern.

Eigentlich hätte es bei Jacqueline Rauchs zweitem Kind auch eine Punktlandung geben können. „Aber das zweite Kind kam dann doch zwei Wochen zu früh, am 12. Februar auf die Welt“, sagt die 32-Jährige und lacht. So bleibt die Sigmarszellerin die einzige in der nun vierköpfigen Familie, die an einem 29. Februar geboren ist.

Geburt zum ausgerechneten Termin

Ihre eigene Geburt verlief dagegen ganz normal. Pünktlich. „Ich bin auf den ausgerechneten Termin gekommen“, sagt sie. Es war der 29. Februar 1992. In einem Schaltjahr.

Der Geburtstermin hat bis heute Auswirkungen. Wenn Jacqueline Rauch an diesem Donnerstag ihren 32. Geburtstag feiert, werden auf ihrer Geburtstagstorte nur acht Kerzen brennen. Denn das Datum, an dem sie das Licht der Welt erblickte, gibt es nur alle vier Jahre.

Jacqueline Rauch ist ein Schaltjahrkind. Doch der 29. Februar beeinflusst nicht nur die Anzahl von Geburtstagskerzen, sondern brachte bereits Weltrekorde hervor.

An welchem Tag wird Geburtstag gefeiert?

Es ist ein Geburtsdatum, das von Anfang an Fragen aufwirft: An welchem Tag feiert man eigentlich seinen Geburtstag in Nicht-Schaltjahren? Am 28. Februar oder am 1. März? „Ich feiere dann im Februar Geburtstag“, erzählt Jacqueline Rauch. Offiziell ein Jahr älter werden die Schaltjahrkinder dann aber erst am 1. März - das ist sogar im Bürgerlichen Gesetzbuch festgelegt.

Als Kind habe sich Jacqueline Rauch immer geärgert, nur alle vier Jahre richtig Geburtstag zu haben. Aber Geschenke und eine Feier gab es trotzdem. Das ist nun auch nicht anders an ihrem „richtigen“ Geburtstag, am 29. Januar. Ihr Mann wird sie auch an diesem Tag mit einem Geschenk überraschen.

Auch Prominente sind Schalttagskinder

Allein ist Jacqueline Rauch mit ihrem Schicksal nicht. Allein in Baden-Württemberg leben nach Angaben des Statistischen Landesamts aktuell rund 7000 Menschen, die am 29. Februar Geburtstag haben. Auch Prominente sind betroffen: die beiden Schriftsteller Martin Suter und Benedict Wells, Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez sowie Fußballer Benedikt Höwedes und das Model Lena Gercke.

Hat auch am 29. Februar Geburtstag: Fußballer Benedikt Höwedes. (Foto: Marijan Murat )

Sie alle können ihren Geburtstag nicht jedes Jahr zu dem Datum feiern, das auch in ihrer Geburtsurkunde steht. Laut Statistischem Bundesamt werden an jedem anderen Tag im Jahr durchschnittlich über 295 Kinder geboren. Beim letzten 29. Februar, im Jahr 2020, kamen 223 Kinder zur Welt.

Wahrscheinlichkeit von 1/1461

„Die Wahrscheinlichkeit an einem 29. Februar zur Welt zu kommen, lässt sich schnell berechnen“, sagt Christoph Richard, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Department für Mathematik der Universität Erlangen-Nürnberg, den „Nürnberger Nachrichten“. Da es alle vier Jahre einen Schalttag gibt, rechnet man wie folgt: 1/(365+365+365+366)=1/1461. Das heißt: Es ist viermal wahrscheinlicher, dass man an einem anderen Datum geboren wird als an einem 29. Februar.

In den vergangenen Jahren sind in der Lindauer Asklepios-Klinik zwischen 350 und 500 Kinder pro Jahr zur Welt gekommen. „Dabei stellt der 29. Februar kein außergewöhnliches Datum dar“, erklärt Kathrin Seidel, die Leiterin der Abteilung Marketing und Unternehmenskommunikation.

Keine gesteigerte Nachfrage nach Wunschterminen am 29. Februar

„Bislang konnte keine gesteigerte Nachfrage für Wunscheinleitungen oder Wunschkaiserschnitte für den 29. Februar festgestellt werden“, sagt Seidel. „Es ist nach Aussage des Chefarztes, Dr. Bookmann, auch kein Trend in diese Richtung erkennbar.“

Bei den Eheschließungen haben die Paare zwar die Wahl, aber es ergibt sich ein ähnliches Bild. Der Schalttag kommt weniger häufig vor: 140 Ehepaare hatten sich am Samstag, den 29. Februar 2020, das „Ja-Wort“ in Baden-Württemberg gegeben und damit etwas weniger als im Schnitt der drei anderen Samstage im Februar 2020. Erstaunlich, dass dieser „Schalttag“ als besonderes Hochzeitsdatum nicht häufiger genutzt wurde, teilt das Statistische Landesamt mit.

Viele Trauungen in den Jahren 1980 und 2008

Denn in früheren Schaltjahren wurde der 29. Februar gerne als Hochzeitsdatum gewählt. Besonders hoch lag die Zahl der Trauungen am 29. Februar der Jahre 2008 mit 269 und vor allem 1980 mit 585 - wohl weil dieser Tag jeweils ein Freitag war.

Das gilt auch für Lindau: Im Jahr 1980 heirateten drei Paare. Damit ist 1980 neben dem Jahr 2000 mit ebenfalls drei Trauungen der Spitzenreiter an einem 29. Februar. Seit dem Jahr 1960 gab es insgesamt nur zehn Eheschließungen an einem 29. Februar in Lindau. „Den 29. Februar 2024 hatten wir auch im Angebot, aber der Termin wurde von keinem Paar gebucht“, teilt Pressesprecherin Bettina Wild auf Anfrage mit.

Kosmische Gründe für Schaltjahr verantwortlich

Doch warum ist das alles mit dem Schaltjahr so kompliziert? Das hat vor allem kosmische Gründe. Die Erde umrundet die Sonne nicht in exakt 365 Tagen, sondern in 365 Tagen, fünf Stunden und fast 49 Minuten. Es kommt also jedes Jahr zu einer leichten Verschiebung.

Damit dieses sogenannte tropische Jahr möglichst mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, wird alle vier Jahre ein 366. Tag eingefügt. Würde man das unterlassen, dann fiele Weihnachten irgendwann in den Hochsommer.

Schalttag im Februar hat mit Julianischen Kalender zu tun

Daran, dass der zusätzliche Tag im Jahr gerade im Februar angehängt wird, sind die Römer schuld. Im antiken Rom endete das Jahr nämlich vor Einführung des Julianischen Kalenders im Februar. Den zusätzlichen Tag hängten sie einfach an das Jahr an.

Die meisten Schaltjahresgeburtstage ereilten die norwegische Familie Henriksen. In allen drei Schaltjahren der 1960er-Jahre kam an einem 29. Februar eines ihrer Kinder zur Welt - die Geschwister Heidi (1960), Olav (1964) und Leif-Martin (1968) wurden jeweils im Abstand von vier Jahren geboren. Das brachte der Familie einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde ein.

Drei Kinder einer Familie sind an einem 29. Februar geboren

Derselbe Coup gelang später den Amerikanern David und Louise Estes mit Xavier (2000), Remington (2004) und Jade (2008). Jeweils dazwischen hatte das Paar noch zwei weitere Kinder.

Einen Nachteil, dass sie an einem Tag geboren wurde, der nur alle vier Jahre offiziell stattfindet, hat Jacqueline Rauch kaum. So war auch der Führerschein kein Problem, obwohl sie an ihrem 18. Geburtstag offiziell erst viereinhalb Jahre alt war.

Die einzige Sache, die nerven würde, sei, dass sie bei Onlineportalen, die ein vollständiges Geburtsdatum erfordern, einen Umweg gehen müsste. „Da muss ich zuerst die Jahreszahl einstellen, sonst kann ich das nicht eingeben“, sagt sie. Denn der 29. Februar gibt es eben nur alle vier Jahre. Unter diesem Gesichtspunkten betrachtet, hat es ihr kürzlich neugeborenes Kind einmal einfacher.