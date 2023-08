Zwischen der Lindauerin Angelika Fotiadis und ihrem Kuppel–Partner hat es nicht gefunkt. Die Lokalpolitikerin hat bei der Vox–Sendung „First Dates — Ein Tisch für zwei“ teilgenommen. Ihre große Liebe ist ihr dort nicht über den Weg gelaufen.

„Ich finde Neil einen sehr interessanten Menschen, aber mir fehlt etwas“, sagt Angelika Fotiadias schon in der Sendung. Die Lindauerin lernte den 56–jährigen Neil aus Ravensburg bei „First Dates“ kennen. Sie verbrachten einen Abend in einem TV–Restaurant. Ausgestrahlt wurde die Folge am Dienstagabend.

Als Neil in das Restaurant kam, saß die Lindauerin schon an der Bar. Sie hatte sich einen Gin Tonic bestellt, obwohl sie eigentlich eine Johannisbeerschorle trinken wollte. „Aber ich war so aufgeregt“, erzählt sie später.

Beiden waren sozial tätig

Die beiden unterhielten sich über ihre Berufe. Er ist Mess– und Prüfungstechniker, sie Grundschulbetreuerin und war auch schon in der Sozialstation tätig. „Er hat mal in einem Hospiz gearbeitet“, erzählt die Lokalpolitikerin, die vermutet, dass der Sender Neil aus diesem Grund als ihren Kuppel–Partner ausgesucht hat. „Über die soziale Ebene hatten wir einen Nenner.“

Denn zusammengewürfelt wurde das Paar nicht zufällig. Vox habe die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Voraus zu Hobbys, Beruf oder Vorlieben befragt.

Eine gemeinsame Vorliebe fanden die beiden während des Gesprächs beim Essen noch heraus: Beide machen gerne Sport. „Ich finde es sehr positiv, dass er sich auch gerne draußen bewegt“, sagt Fotiadis.

„Man spürt das, wenn ein Mensch in dem Raum kommt“

Trotzdem hat es am Ende zwischen der Lindauerin und dem Ravensburger nicht gefunkt. „Man spürt das, wenn ein Mensch in dem Raum kommt“, sagt die FDP–Kreisvorsitzende. Er sei ihr zwar sympathisch gewesen, mehr aber nicht.

Das, was sie störte, hätten auch ihre Kinder auf den Punkt gebracht. „Er hat mir einfach keine Fragen gestellt“, sagt die 50–Jährige.

Die Folge haben sich auch die beiden erwachsenen Kinder der Lindauerin angeschaut. Der Sohn, der in Wien lebe, habe sogar einen Fernsehabend mit seinen Freunden gemacht. „Er fand es toll.“

Auch die 50–Jährige ist alles andere als enttäuscht. „Ich bin froh, dass ich dabei war und würde es jeder Zeit wieder tun“, sagt sie. Sie könne die Sendung jedem nur empfehlen.