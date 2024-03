Marius Immler von der Lumpenkapelle Westallgäu: Nicht allen Menschen geht es so gut wie ihm und seinen Kollegen aus der Kapelle. Deswegen wollten sie in der närrischen Zeit, in der alle feiern und lustig sind, an die denken, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Deren Leben schwerer sei. Wie die LKW 9000 Euro Spenden gesammelt hat.

„Wir sind schon so lange als Lumpenkapelle Westallgäu (LKW) zusammen und dieses Jahr war mit eines der besonderen Jahre für uns“, erzählt Marius Immler. Die Fasnet sei durch sehr viele schöne Erlebnisse geprägt gewesen.

Wir hatten den Spaß unseres Lebens und jetzt kommt das Beste: Wir haben dadurch sogar noch etwas Gutes getan. Marius Immler

Damit meint Immler die Spenden für den Verein Glückstour der Westallgäuer Schornsteinfeger. Dieser Verein unterstützt schwer kranke Kinder und ihre Familien. Es ist das zweite Jahr gewesen, in dem die LKW in der Fasnet Spenden für die Glückstour gesammelt hat. 2023 sind allein bei ihrem Lumpenball 1500 Euro zusammengekommen.

Mit viel Aufwand Spenden gesammelt

„Da haben wir uns gedacht, was wir wohl erreichen könnten, wenn wir die Spendenaktion größer aufziehen und Werbung dafür machen“, erzählt Marius Immler. Sie haben also Flyer und QR-Codes erstellt, ein Paypal-Spendenkonto eingerichtet und haben in der Tageszeitung und auf allen Social media Kanälen vorab und mittendrin täglich mehrmals von ihrer Spendenaktion berichtet.

Auf allen Umzügen, Zunftmeisterempfängen, Bällen und Veranstaltungen sind die Musikantinnen und Musikanten der LKW aktiv auf die Leute zugegangen und haben so durch die ganze Fasnet hindurch Spenden gesammelt.

Mit 9000 Euro haben sie ihr Spendenergebnis aus 2023 genau versechsfacht. „Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz, die wir erhalten haben. Die Spendenbereitschaft war enorm“, sagt Immler und erzählt, wie es mit dem Geld weiter geht.

Patenschaft eines krebskranken Kindes übernommen

Sie haben ihre „Ernte“ aus der fünften Jahreszeit an die Glückstour der Westallgäuer Schornsteinfeger übergeben. Der Betrag kommt in den Glückstour-Spendentopf, und daraus wird unter anderem ein krebskrankes Kind, das mit seiner Familie in Weiler lebt, direkt unterstützt.

„Unser Patenkind. Wir, also die LKW, haben die Patenschaft für dieses Kind übernommen. Wir unterstützen die Familie nicht nur finanziell, sondern bringen auch uns, unsere Zeit und unser handwerkliches Können ein, wenn es gebraucht wird“, erklärt Marius Immler, denn ja, natürlich haben sie sich angefreundet und freuen sich über alles, was sie tun können, um ihrem Patenkind und seiner Familie das Leben leichter zu machen.

Immler erklärt, „uns geht es so gut. Deshalb ist es uns so wichtig, etwas zurückzugeben. Und wir haben erlebt, dass zu helfen abartig viel Freude macht.“