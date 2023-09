Eine Krankheit, die für Mensch und Tier tödlich sein kann: Die Hasenpest ist im Landkreis Ravensburg in einem Fall nachgewiesen worden. Das bestätigt das Landratsamt. In der Vergangenheit hat sich der Erreger immer wieder auf den Menschen übertragen.

Die gute Nachricht für den Landkreis Lindau vorneweg. Hier ist die Krankheit bisher nicht aufgetreten, so das Landratsamt auf Nachfrage. Anders im Nachbarlandkreis und im Bodenseekreis, der ebenfalls einen Fall meldet.

„Bereits im August 2022 wurde in der Gemeinde Fronreute und im April 2023 in Ravensburg jeweils ein Fall von Hasenpest nachgewiesen“, sagt Selina Nußbaumer, Sprecherin der Ravensburger Kreisbehörde. In beiden Fällen waren Feldhasen betroffen.

Erreger infiziert Nagetiere

Das ist nicht selbstverständlich. Der Erreger infiziert laut Robert–Koch–Institut (RKI) Nagetiere wie Mäuse, Wühlmäuse oder Ratten und hasenartige Tiere — Feldhasen und Kaninchen. Aber auch Wildwiederkäuer, Fleischfresser und Vögel könnten infiziert werden. Bei Nagetieren, Hasen und Kaninchen sind laut RKI seuchenartige Verläufe mit hoher Sterblichkeit bekannt.

Die Hasenpest wird laut RKI durch den Erreger „Francisella tularensis“ ausgelöst, die Tularämie ist auch als Lemming– oder Hirschfliegenfieber bekannt. Der Erreger habe ein extrem breites Wirtsspektrum. Die Tularämie kann auch auf den Menschen übertragen werden — Fachsprache: Zoonose.

Feldhase als Hauptquelle

Der Feldhase gilt laut RKI als Hauptquelle der Übertragung auf den Menschen in Mitteleuropa. Laut DPA gab es im Südwesten heuer bei elf Menschen eine Infektion.

Die Krankheit ist mit Antibiotika gut behandelbar, kann unbehandelt aber tödlich ausgehen — auch für Menschen. Das Krankheitsbild kann unterschiedlich ausfallen. Symptome wie Appetitlosigkeit, Fieberschübe und in schweren Fällen hohes Fieber oder Lymphknotenschwellungen können die Folge sein. „Grundsätzlich sollte man tot oder krank aufgefundene Feldhasen oder Kaninchen nicht anfassen“, rät Selina Nußbaumer. Am besten sei es, den zuständigen Jäger zu informieren.