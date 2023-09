Die Sommerferien sind zu Ende. Für den Nachwuchs bedeutet das: Wieder Schultaschen packen und früh aufstehen. Die für Lindau und die umliegenden Grundschulen zuständige Schulamtsdirektorin Simone Wenzel schildert der LZ, welche Besonderheiten das neue Schuljahr mit sich bringt. Und vor allem: Wie es mit dem brennenden Thema Lehrkräftemangel im Kreis Lindau aussieht.

Wie viele Pädagogen und damit Lehrerstunden fehlen in Bayern? Das ist aktuell im Freistaat ein heiß und kontrovers diskutiertes Thema. Politiker der Opposition im Landtag werfen der Regierung in puncto Bildungspolitik Versagen vor.

Das Kultusministerium weist alle Vorwürfe zurück. Zwar gesteht man dort ein, dass durchaus ausgebildete Lehrkräfte im Freistaat fehlen. Aber zum jetzigen Schuljahresbeginn könne der Unterricht wie vorgesehen starten, heißt es aus München.

„Alle gut versorgt“

Schulamtsdirektorin Simone Wenzel ist froh, dass in puncto Lehrkräfte „alle unsere Grundschulen und Mittelschulen gut versorgt werden konnten“. So hat nach ihrer Aussage „jede Klasse eine Klassenführung“.

Außerdem gebe es zusätzliche Differenzierungsstunden: Die könne die jeweilige Schulleitung je nach Bedarf und pädagogischem Konzept auf die Klassen verteilen. „Einzelne Unterrichtsstunden“ würden sogar mit zwei Lehrkräften versorgt.

Schulamtsdirektorin Simone Wenzel ist für die Grund- und Mittelschulen im Landkreis Lindau zuständig. (Foto: Daniela Rupp )

Zugute komme dem Staatlichen Schulamt Oberallgäu–Lindau–Kempten dabei zum einen, dass Teilzeitkräfte Stunden aufgestockt haben und damit Klassenleitungen übernehmen können. Auch manch ein schon pensionierter Lehrer sei bereit, noch ein paar Stunden zu unterrichten.

Zahlreiche Quereinsteiger helfen

Andererseits habe das Schulamt eine ganze Reihe Quereinsteiger aus dem pädagogischen Bereich gewinnen können, sagt Wenzel. Dazu gehören Diplompädagogen, Menschen mit einem Magister oder Diplom in Kunst oder Kunsttherapie, aus dem Sportbereich, aber auch in anderen Ländern ausgebildete Lehrkräfte.

In den Grund– und Mittelschulen im Kreis Lindau ist nach Wenzels Aussage Lehrkräftemangel derzeit kein Thema: Es müsse keine einzige Unterrichtsstunde ausfallen. Vielmehr sei sogar zusätzliche Förderung möglich.

Denn auch die mobile Reserve des Schulamts weise aktuell zum Start des neuen Schuljahres wirklich noch einen personellen Puffer auf. „Ich hoffe, dass dies möglichst lange so bleibt“, fügt die Schulrätin an.

Weitere „Flexible Grundschule“

Aus den Grundschulen in und um Lindau hat Wenzel weitere gute Nachrichten. So erhält jetzt die Grundschule Wasserburg als erst dritte im gesamten Landkreis das Schulprofil „Flexible Grundschule“. Das bedeutet unter anderem, dass dort — wie bereits in Hoyren und in Heimenkirch — aus pädagogischen Gründen mit drei jahrgangskombinierten Eingangsklassen gearbeitet werde.

Dort lernen nun Erst– und Zweitklässler zusammen. Flexibel heißt zudem, dass Kinder den Stoff der ersten beiden Klassen auch in einem oder bis zu drei Jahren erlernen können, wenn sie diese Zeit dafür brauchen. In der Lindauer Grundschule in Hoyren starten dieses Mal vier solcher Eingangsklassen.

Neue Konrektorin in Nonnenhorn

Aufs neue Schuljahr freuen darf sich zudem die Schulfamilie in Nonnenhorn. Seit drei Jahren hat sie keine eigene Schulleitung mehr. Bisher wird Nonnenhorn von der Wasserburger Rektorin Ulrike Benesch kommissarisch mitgeführt, erinnert Schulrätin Wenzel.

Weil aber die Schülerzahl gewachsen ist, hat Benesch ab dem neuen Schuljahr eine Konrektorin zur Seite: Judith Dolleschel übernimmt diese Aufgabe. Außerdem wird sie Klassenlehrerin der Nonnenhorner Erstklässler.

Insgesamt werden zwischen Nonnenhorn und Hergensweiler in diesem Herbst insgesamt 407 Erstklässler in den Schulalltag starten. 253 davon erleben in der Stadt Lindau ihren ersten Schultag.

Für junge Flüchtlinge auch drei Brückenklassen

Flüchtlingskinder im Grundschulalter aus der Ukraine und anderen Ländern werden nach Wenzels Worten in die Regelklassen aufgenommen. Außerdem erhalten die Erst– bis Viertklässler dann zusätzlichen Deutschunterricht, um möglichst schnell die Sprache ihres Gastlandes zu lernen.

Ältere Kinder aus Flüchtlingsfamilien können, wenn sie die Aufnahmeprüfung bestanden haben, ebenfalls den Unterricht in den Regelklassen besuchen, etwa von Realschule oder Gymnasium.

Ansonsten gibt es für diese Jugendlichen nach Aussage der Schulrätin im Westallgäu vier und am bayerischen Bodensee drei Brückenklassen: Diese sind der Lindauer Mittelschule, der Realschule Dreiländereck sowie dem Valentin–Heider–Gymnasium zugeordnet.