Werner Mang hat auf der Insel zwölf Gebäude saniert. Das macht er aus Überzeugung. Denn die Insel müsse belebt werden, findet er. Sein Credo: Würde es weniger Leerstand geben und nicht so viele Ferienwohnungen, wäre die Wohnungsnot in Lindau nicht so groß. Ein Haus auf der Insel, das dem Unternehmen seines Sohnes gehört, steht aber trotzdem noch leer.

Herr Mang, vor einigen Jahren haben Sie die Villa Schobloch auf der Hinteren Insel saniert. Wie viel mussten Sie investieren?

Mang: Etwa eine Million Euro. Die Sanierung eines Inselhauses bedeutet Kernsanierung. Das Haus muss energetisch auf den neuesten Stand gebracht wird: Heizung, Sanitär, Dachisolierung, eventuell neue Raumaufteilung. Manchmal müssen sämtlich Wände, Decken und Böden neu und entsprechend restaurieren. Es braucht schalldichte neue Fenster.

Ursprünglich gehörte das Haus der Familie Schobloch. Es war an der Seite noch ein Pferdestall angebaut. Jetzt sind drei Vier–Zimmer–Wohnungen entstanden, für Lindauer Familien.

Wie hoch sind die Mieten?

Mang: Der Quadratmeterpreis liegt im Schnitt bei 10,50 Euro netto Kaltmiete.

Wie können Sie die Mieten recht günstig halten?

Mang: Die Gebäude werden über meine Stiftung finanziert. Das Ziel der Professor–Mang–Familienstiftung ist es, in den nächsten Jahren Wohnraum auf der Insel zu sanieren, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Zurzeit wohnen auf der Insel etwa 500 Personen in unseren Gebäuden.

In einigen Inselhäusern, die saniert wurden, bestanden Altmietverträge von 4 bis 6 Euro pro Quadratmeter. Auch hier legt die Familie Mang großen Wert auf harmonische Mietverhältnisse. Trotzdem kann es auch zu Leerständen kommen, obwohl die Mieten im mittleren Preisniveau liegen. Nicht jeder will auf der Insel wohnen, obwohl es ein Traum ist.

Bei der Villa Schobloch ließen sich die Wohnungen nicht sofort vermietet. Woran lag das?

Mang: Natürlich sind solche Wohnungen nicht einfach zu vermieten, denn auch bei dem Quadratmeterpreis sind die Wohnungen, die alle über 100 Quadratmeter haben, mit einer Miete von über 1000 Euro netto nicht für jeden erschwinglich. Mittlerweile haben wir Vollvermietung.

Ein Gebäude von Ihnen auf der Insel ist unbewohnt. Es geht um das Haus in der Maximilianstraße Ecke Salzgasse. Im Erdgeschoss befindet sich ein Kleidungsgeschäft, aber die Etagen darüber stehen leer. Warum?

Mang: Das ist ein langfristiges Millionenprojekt, für das mein Sohn mit seinem Unternehmen Mang und Sohn zuständig ist. Das Haus steht seit ein paar Jahren leer, weil die Sanierung extrem kostspielig und kompliziert ist. Die Planung ist aufwendig. Das Gebäude besteht aus drei Häusern, die Stockwerke sind ineinander verschachtelt.

Wann wird das Haus saniert?

Mang: Der Denkmalschutz setzt die Hürden sehr hoch. Die Bürokratie muss abgebaut werden. Die Auflagen vom Denkmal– und Brandschutz macht eine Sanierung fast unmöglich. Das Problem ist aber auch: Die Baupreise sind hoch und Handwerker zu bekommen ist schwierig. Wir können nicht mehr kalkulieren.

Die Professor-Mang-Familienstiftung

Die Professor-Mang-Familienstiftung ist im Besitz mehrerer sanierter Inselhäuser. Diese Häuser dürfen laut Werner Mang nicht verkauft werden, sondern gehen auf die leiblichen Nachkommen über, mit der Verpflichtung des Erhalts dieser Häuser. Falls keine Nachkommen mehr existent sind, fällt das Vermögen an die Stadt Lindau, mit der Verpflichtung, die Häuser zu erhalten und nicht zu verkaufen.