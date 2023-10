Am Tag nach der Wahl bleibt es spannend. Denn noch steht nicht fest, wer über die Liste in den Landtag einzieht. Wer gute Chancen hat ‐ und wer zittert.

Die Tage nach der bayerischen Landtagswahl sind besonders aufregend für die Kandidaten, die nicht wie Eric Beißwenger (CSU) ein Direktmandat bekommen haben. Sie müssen auf die Ergebnisse der Listen warten.

Im Gegensatz zur Bundestagswahl können die Wähler bei der bayerischen Landtagswahl die Listen der Parteien gehörig durcheinander wirbeln. Denn letztlich zählt der Platz, auf den sich die Delegierten der Parteien geeinigt haben, überhaupt nicht. Entscheidend ist vielmehr, wie viele Stimmen ein Bewerber in ganz Schwaben insgesamt sammelt.

So viele Sitze haben die Parteien in Schwaben

Diese übermitteln die jeweiligen Stimmkreise an die Landeswahlleitung. Das haben am Montag bis Redaktionsschluss noch nicht alle geschafft. Er rechne mit den vollständigen Ergebnissen erst im Laufe des Dienstags, sagt ein Mitarbeiter der Landeswahlleitung im Gespräch mit der LZ.

Die Verteilung in Schwaben ist bereits klar: Die CSU hat 13 Sitze, die allerdings alle mit den Direktmandaten aus den 13 Stimmkreisen belegt sind.

Die Freien Wähler haben ein Mandat hinzugewonnen und haben künftig sechs schwäbische Abgeordnete im Maximilianeum. Die AfD kommt ebenfalls auf sechs Mandate, das sind zwei mehr als bei den Landtagswahlen 2018.

Die Grünen dürfen über die Liste vier Abgeordnete in den Landtag schicken, das sind zwei weniger als vor fünf Jahren. Die SPD stellt wie 2018 zwei Landtagsabgeordnete, die FDP überhaupt keinen mehr. Die Partei scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde.

Für den SPD-Kandidaten Markus Kubatschka ist der Traum vom Einzug in den Landtag so gut wie sicher vorbei ‐ zumindest für diese Legislaturperiode.

„Ich bin dann zufrieden, wenn ich wieder im Landtag bin“

Für den Grünen-Abgeordneten Thomas Gehring könnte es knapp werden. Weil seine Partei zwei Sitze verloren hat, und weil er selbst weniger Erststimmen gesammelt hat als bei der Wahl 2018.

„Wir haben es einfach insgesamt im ländlichen Raum schwer gehabt“, sagt Gehring, der von einem „Kulturkampf“ gegen die Grünen spricht.

Gerade darum freut er sich aber, dass die Grünen in seinem Stimmkreis Lindau-Sonthofen stärker waren als im Landesdurchschnitt. „Dieser Stimmkreis gehört zu einem der besten“, so Gehring. „Obwohl hier keine große Stadt und keine Uni ist.“

Zufrieden macht ihn das am Montag aber noch nicht. „Ich bin dann zufrieden, wenn ich wieder im Landtag bin.“

Ulrike Müller von den Freien Wählern rechnete schon am Sonntagabend damit, dass sie über die Liste in den Landtag einzieht. Damit wird sie vermutlich Recht behalten. Weil ihre Partei viele Sitze geholt hat. Und weil sie in ihrem Stimmkreis viele Erststimmen eingesammelt hat.

Die Liste der AfD zählt in Schwaben nur 13 Kandidaten. „Zu 49 Prozent komm ich rein, zu 51 nicht“, sagt Uwe Schweizer am Montagnachmittag. Wenn er es nicht schafft, werde er „kein Trübsal blasen“ und sich weiter politisch engagieren.