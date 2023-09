Es gibt noch immer keine Schlussrechnung für die neue Inselhalle. Somit steht auch fünf Jahre nach ihrer Einweihung nicht fest, was sie exakt gekostet hat. Noch immer unklar ist auch, wer für die Schäden verantwortlich ist.

„Das Projekt ist noch nicht abgerechnet, da noch Rechtsverfahren laufen“, schreibt Bettina Wind, Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage der Lindauer Zeitung. Die tatsächlichen Kosten seien vom Ausgang dieser Verfahren abhängig. „Wie lange diese noch andauern, darauf haben wir keinen Einfluss“, betont sie.

Die Stadt streitet seit Jahren mit Baufirmen. Dabei geht es um die Frage, wer für Schäden haften muss. Im Untergeschoss des Parkhauses und der Inselhalle ist im Juli 2019, als der Bodenseepegel hoch war, Wasser eingedrungen. Als Ursache wurden undichte Stellen in der so genannten weißen Wanne vermutet. Die Stadt sah die ausführenden Firmen in der Pflicht.

66 Millionen bezahlt — Was kommt noch dazu?

Bislang seien für das Gesamtprojekt Inselhalle, Therese–von–Bayern–Platz und Parkhaus mit Feuerwehr, öffentlichen Toiletten und Bootsliegeeinrichtung rund 66 Millionen Euro bezahlt worden, lautete die Auskunft der Stadt vor rund zwei Jahren. Nennenswert teurer, so die Verwaltung damals, solle es nicht mehr werden.

Bezüglich der Schäden gibt es keine neuen Entwicklungen und die Mängel sind auch Gegenstand der laufenden Verfahren. Bettina Wind

Für Begutachtung, Abdichtungen, Pumpen, Schimmelbeseitigung und Rechtsberatung hat die Stadt bis Sommer vergangenes Jahres zusätzlich netto mehr als 230.000 Euro ausgegeben.

Die vermuteten undichten Stellen seien abgedichtet worden. Außerdem sei ein Überwachungssystem installiert worden, das rechtzeitig warnt und reagiert, wenn wieder Wasser eindringen sollte.

Weitere Baumängel

Dass das nicht die einzigen Baumängel sind, hatte die Stadtverwaltung in der Vergangenheit bereits eingeräumt. Details dürfe sie nicht verraten, da es sich um laufende Verfahren und Vertragsangelegenheiten handle, hieß es.

Probleme gab es auch mit der Saaldecke. Nachdem die alte Decke beim Umbau der Inselhalle aus Kostengründen im Gebäude geblieben war, hatte die Verwaltung im Herbst 2020 mitgeteilt, dass diese saniert werden muss. Sie wurde statisch gesichert. Seitdem liegt sie offen und ist über eine Seilnetzkonstruktion gesichert. Für die kaputte Saaldecke rechnete die Verwaltung mit Kosten von insgesamt rund 410.000 Euro.

Wasserschaden vollständig behoben?

Auf die Frage, ob der Wasserschaden im Keller mittlerweile vollständig behoben ist oder ob dort beispielsweise immer noch Pumpen laufen müssen, gibt Wind keine explizite Antwort. Sie schreibt lediglich: „Bezüglich der Schäden gibt es keine neuen Entwicklungen und die Mängel sind auch Gegenstand der laufenden Verfahren.“ Somit ist nach wie vor unklar, welche Kosten noch auf die Stadt zukommen.