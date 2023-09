Am Pumpwerk an der Seebrücke wurde eine Pumpe sabotiert. Wer macht so etwas und welche Folgen hätte der Sabotageakt haben können? Darüber sprechen Yvonne Roither und Julia Baumann im Lindau-Podcast.

Im Pumpwerk an der Seebrücke werden die Pumpen ausgetauscht. Während dieser Zeit leitet eine provisorische Anlage das Abwasser zum Klärwerk. Doch eine der Pumpen wurde von einem unbekannten Mann abgeschaltet. Kameras haben den Täter aufgezeichnet.

