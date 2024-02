„Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ gastiert am Theater

Am Theater Lindau wird am Donnerstag, 7. März, um 19.30 Uhr das Stück „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ von Edward Albee zu sehen. Dieses Stück gehört inzwischen zu den großen Bühnenklassikern des 20. Jahrhunderts. Vier grandios verzweifelte, erbärmliche, absurde Helden in einer herrlich verkorksten Nacht, in der die eigentlichen Feinde möglicherweise die Langeweile einer spießigen Provinz und die Angst vor dem Sterben sind. Die Vorstellung ist eine Produktion des Theaters Konstanz unter der Regie von Kristo Šagor. Um 19 Uhr findet eine Stückeinführung im 2. OG im Zuschauerraum der Marionettenoper statt.