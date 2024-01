In das Wasserwachtheim der Ortsgruppe Lindau und der Kreiswasserwacht ist eingebrochen worden. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen.

Wie die Wasserwacht mitteilt, machte der Ortsvorsitzende Thomas Freitag am Samstag eine traurige Entdeckung. Die ehrenamtlichen Wasserretter der Lindauer Wasserwacht wurden am Wochenende bestohlen. Ein oder mehrere Personen drangen zwischen Freitag und Samstag gewaltsam in das Wasserwachtheim am Segelhafen ein.

Die Täter stahlen laut Pressemitteilung nicht nur Bargeld - unter anderem sei ein Spendenkässle für die Jugendarbeit entwendet worden -, sondern hinterließen auch einen Sachschaden am und im Gebäude. Das bestätigte auch die Lindauer Polizei.

„Maßlos enttäuscht“

„Ich bin maßlos darüber enttäuscht, dass ehrenamtliches Engagement und Nothilfe für die Bürger Lindaus so sehr mit Füßen getreten wird“, sagt Thomas Freitag. „Ich danke unseren ehrenamtlichen Mitgliedern, welche am Feiertag so schnell und notdürftig das Wichtigste wieder gerichtet haben.“

Obwohl der Schock tief sitze, seien sowohl die Wasserrettungsstation sowie die Wasseretter weiterhin einsatzbereit.

Wer Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise liefern kann, soll sich bitte an die Polizei Lindau wenden. Wer helfen möchte, den materiellen Schaden zu ersetzen, könne dies mit einer Spende an die Lindauer Wasserwacht tun, heißt es in deren Pressemitteilung weiter.