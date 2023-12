Wenn selbst ein Baggerfahrer unterdrückt wird - weil er Kurde ist

„Wir sind einfache Menschen“, erzählt der Familienvater. Das Problem der Familie aus dem Nordosten der Türkei: „Wir kommen aus einem kurdischen Stamm.“ Was für den Baggerfahrer und Bauarbeiter bedeutet: Die Türkei habe seine Familie, wie die gesamte kurdische Minderheit, immer heftiger unterdrückt.

Nafiz und seine Frau Hatice Akbulut haben nach eigenen Worten schweren Herzens ihrer Heimat den Rücken gekehrt. Dabei haben sie den Ort, an dem sie zu Hause waren, schon längerer Zeit verlassen müssen: „Man hat uns verjagt - weil wir Kurden sind.“

So gesehen, ist die Familie seit Jahren auf der Flucht. Erst in den westlichen Teil der Türkei. „Doch auch dort wurden wir unterdrückt.“ Aber die Eltern wollen ihren fünf Kindern, die zwischen gut drei und 14 Jahre alt sind, ein unbeschwertes Aufwachsen ermöglichen. Wie nahezu alle geflüchteten Familien, haben sie ihr verbliebenes Hab und Gut verkauft, um sich die Fluchthelfer leisten zu können.

Vater Akbulut war überzeugt, dass er hier in Deutschland schnell Arbeit findet. Doch zum einen dürfen Asylbewerber erst nach drei Monaten eine Arbeitserlaubnis beantragen, übersetzt ihm der Dolmetscher. Und dann ist es auch schwierig, sein berufliches Können zu dokumentieren. Denn Papiere dazu hat der Kurde nicht mehr.

Hauptsache wieder arbeiten

Aber er will etwas tun, nicht nur in seiner Wohnung sitzen. Also geht er nun dem Team des Unternehmens Chance zur Hand, ob beim Sortieren von Warenspenden oder beim Ein- und Ausladen von Möbeln und Hausrat.

Seine Frau Hatice ist Zeit ihres Lebens Hausfrau gewesen. Doch die Mutter von fünf Kindern will ebenfalls einen Beitrag für die Gemeinschaft in Zech leisten - und bringt jetzt ihre Erfahrung als Mama in die Kinderbetreuung im Treffpunkt ein. Sie habe nicht erwartet, „dass sich die Menschen hier in Zech so um uns kümmern“, lässt sie übersetzen. Hatice Akbulut empfindet das als großes Geschenk.

Und während sie Tochter Seval in den Arm nimmt, blickt sie sogar wieder in die Zukunft: „Jetzt verbietet uns niemand mehr, unseren Kindern auch unsere kurdische Muttersprache beizubringen“, übersetzt der Dolmetscher. Und Hatice Akbulut fügt noch einen Satz an: „Ich würde gerne in einem Kindergarten arbeiten.“