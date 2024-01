Es ist eine Zeit, auf die sich viele Hospital-Bewohner freuen. Dann wird im kleinen Gewölbesaal gemeinsam musiziert. An und für sich nicht Ungewöhnliches für ein Seniorenheim. Wäre da nicht der offizielle Kooperationspartner: die Lindauer Musikschule. Was diese Vormittage so besonders macht und warum Musik manchmal sogar an den Duft von Kaffee erinnert.

Wenn Christiane Sauter-Pflomm kommt, dann huscht über einige Gesichter ein Lächeln. Viele der älteren Menschen an dem großen Tisch sitzen im Rollstuhl. Manche sind von Demenz betroffen. Eine Frau döst unbeeindruckt vom sonstigen Geschehen im Raum vor sich hin. Bis zu einem ganz bestimmten Augenblick.

Immer montags ist Sauter-Pflomm im Hospital zu Besuch. Eigentlich kümmert sich die studierte Kirchenmusikerin in der Lindauer Musikschule um die musikalische Früherziehung vier- bis sechsjähriger Knirpse.

Musik gilt als erster Sinn

Angela Knappe umsorgt und betreut als Geronto-Fachkraft im Hospital die betagten Menschen. Sie verweist auf einen wichtigen Aspekt ihrer täglichen Arbeit: Musik. „Die gilt als der erste Sinn.“ Und sie ergänzt: „Singen können übrigens Menschen mit Demenz noch sehr lange.“

Heimleiter Klaus Höhne hält es für sehr wichtig, die Bewohnerinnen und Bewohner des Hospitals nicht nur gut zu pflegen, sondern in deren Leben auch im hohen Alter noch ein paar Farbtupfer zu setzen. Das kann Kunst sein, wie die Bilder verstorbener Lindauer Künstler an den Wänden des Pflegeheims. Aber auch Musik habe in seinem Haus schon immer eine Rolle gespielt, sagt er.

Nur bei selten gesungenen Liedern nehmen einige Senioren die Texthefte zur Hand. (Foto: Falk Böckheler )

Er erinnert an die öffentliche Konzerte, die vor der Pandemiezeit immer zahlreiche Lindauer in den großen Gewölbesaal gezogen haben. „Jetzt gibt es mehr Kultur für die Menschen, die im Haus leben.“

Singen sorgt nicht nur für besseres Atmen

Seine Mitarbeiterin Knappe will damit nicht nur die kulturell interessierten Senioren ansprechen. Denn „Singen hat auch gesundheitliche Aspekte“, gibt sie zu bedenken. Wie etwa eine verbesserte Atmung.

Mehr oder weniger tief durchatmen, das macht so manche Seniorin, bevor sie mit Sauter-Pflomm das erste Lied anstimmt: „Hallo, hallo, schön, dass Sie da sind...“ Die ersten Töne singt die Musikpädagogin oft noch allein, begleitet die Runde auf ihrem Akkordeon. Doch schon nach wenigen Zeilen Liedtext summen und singen fast alle am großen Tisch mit. Es ist ein Ritual, das die alten Menschen aufzuwecken scheint.

Schulleiterin Regina Kuhn sieht im Engagement der Lindauer Musikschule im Seniorenheim nichts Ungewöhnliches. Zum einen ist für sie „Gesang die Sprache der Emotionen“, wie Kuhn es formuliert.

Sie verweist aber auch darauf, dass „Musizieren mit allen Sinnen in der Kindheit genauso wichtig ist wie im hohen Alter“. Und wenn Sauter-Pflomm ihren musikalischen Vormittag startet, dann werden alle Sinne angesprochen.

Wenn Finger und Hände mitspielen

Hören, singen, mit kleinen Trommeln und Schlagstöcken den Rhythmus mitspielen, all das flicht die Musiklehrerin in ihre Stunde ein. „Orff-Instrumente werden oft als Kinderspielzeug belächelt“, weiß sie.

„Doch das schult den Bewegungssinn insbesondere auch von älteren Menschen“, schildert die Fachfrau für Musikgeragogik, also musikalische Bildung im Alter. Finger, Hände, Arme, so weit sie ohne Schmerz noch einigermaßen gelenkig sind, dürfen im Hospital beim Singen ganz selbstverständlich mitspielen.

Alles andere als ein Kinderspielzeug: Mit Orff-Instrumenten wie den Schlagstöcken werden an den musikalischen Vormittagen Rhythmusgefühl und Motorik der Senioren geschult. (Foto: Falk Böckheler )

„Früher ist den Familien viel mehr gesungen worden“, erinnert Knappe. Es ist jene Generation, die heute im Hospital lebt. Vielfach waren es Volkslieder, später auch Schlager. Deren Texte haben sich die damals Jüngeren intensiv eingeprägt. Die in der Sangesrunde ausgeteilten Liederbücher brauchen deshalb heute nur die wenigsten der Senioren.

Wenn Sauter-Pflomm das „C-A-F-F-E-E“ anstimmt, dann geht ein Strahlen über etliche der Gesichter. „Ja, Kaffee“, sinniert eine ältere Frau. Plötzlich erzählt sie, dass sie in ihrer Jugend auf der Insel gelebt hat. Und dass regelmäßig der Duft des in der Nachbarschaft frisch gerösteten Kaffees durch die Wohnung gezogen sei.

Liedtexte wecken Erinnerungen

Andere am großen Hospital-Tisch lässt die Musiklehrerin die Kurbel einer alten Kaffeemühle drehen - und damit selbst frischen Kaffee mahlen. Dieser Duft reaktiviert so manche Erinnerung. Etwa an die vor 100 Jahren von Melitta Benz erfundenen Kaffeefilter, die früher in jeder Küche standen. „Erinnerungsarbeit ist ein ebenfalls wichtiger Teil der musikalischen Vormittage“, sind sich Knappe und Sauter-Pflomm einig.

Lieder wie jenes über die „kleine Konditorei“ werden angestimmt. Und als Sauter-Pflomm das Akkordeon beiseite legt und auf ihrem Tablet den Udo-Jürgens-Hit „Aber bitte mit Sahne“ anlaufen lässt, sind auch jene Heimbewohner hellwach, die bisher den Vormittag eher verdöst haben: Den Refrain singen alle lauthals mit.

Beim nächsten Treffen der Senioren zum musikalischen Vormittag sind die Gesichter noch schneller wach. Nach dem „Hallo, hallo...“ stimmt die Musiklehrerin das Weihnachtslied „Alle Jahre wieder“ an - die gut 15 betagten Heimbewohner singen textsicher jede Zeile der drei Strophen auswendig mit.

Mit den alten Liedern verfliegt die Zeit

Die in einem Stoffbeutel versteckten Tannenzweige ertastet jede und jeder. Und als Sauter-Pflomm nach den früher selbst gebackenen Plätzchen fragt, sprudelt es nur so: Von Vanillekipferl, Nussmakronen und Zimtsternen bis zu den Lindauer Möckle wird binnen kürzester Zeit mehr als ein Dutzend leckerer Gebäcke genannt.

Natürlich dürfen die Finger beim „Kling-Glöckchen“ wieder mitspielen. Schneller als an so manch anderem musikalischen Vormittag scheint dabei die Zeit zu verfliegen.

Dank Sponsoren kann Kooperation weiterlaufen

Angela Knappe und Christiane Sauter-Pflomm schauen danach in viele glückliche Gesichter. Auch Heimleiter Klaus Höhne ist froh - denn im neuen Jahr kann er den Menschen in seinem Haus weiterhin dieses Angebot machen. Sponsoren machen es möglich, dass Musikschule und Hospital ihre Kooperation „mit allen Sinnen“ fortführen können.

Die Senioren im Hospital werden sich freuen. Wer weiß, was dann noch alles an Erinnerungen auftaucht.