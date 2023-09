Die Zahl der Menschen, die im sozialen Bereich Hilfe brauchen, steigt immer weiter. Der Etat des Bezirkstags ebenfalls: Sein Volumen liegt in diesem Jahr knapp unter einer Milliarde Euro. Doch was macht dieser Bezirkstag überhaupt?

Mit Barbara Holzmann und Edgar Rölz schildern zwei langjährige Mitglieder, wie die Aufgaben aussehen und warum sich die Arbeit im Bezirkstag verändert hat.

Barbara Holzmann ist 1994 mit Anfang 30 erstmals in den Bezirkstag gewählt worden, über die Liste der Grünen. „Damals hatte ich gleich drei Fehler“, lacht sie heute: „Ich war eine Frau, ich war jung, und ich war bei den Grünen.“

Einst eine Männerdomäne fest in CSU-Hand

Denn in den 1990er-Jahren ist der schwäbische Bezirkstag eine Männerdomäne: „Das waren vielfach Bürgermeister und Landräte“, sagt Holzmann. „Und das Gremium war fest in CSU-Hand.“

Holzmann sah in Schwaben viel Arbeitsbedarf ‐ gerade im sozialen Bereich. Denn damals wie heute ist der Bezirkstag von seinem Aufgabenbereich her vor allem ein Sozialparlament. „Menschen mit Behinderung, mit psychischer Erkrankung, mit Pflegebedarf brauchen Hilfe“, betont Holzmann. Und deren Zahl steige immer mehr: Heute sind nach ihren Worten an die 25.000 Menschen in Schwaben auf die Hilfe und Unterstützung des Bezirks angewiesen.

So sieht aktuell die Sitzverteilung im schwäbischen Bezirkstag aus. Da für dieses Gremium keine Fünf-Prozent-Hürde gilt, haben auch kleine Gruppen einen Sitz (Foto: LZ )

Edgar Rölz stimmt seiner Kollegin zu: „Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen immer die Menschen.“ Er ist Berufspolitiker, war Bürgermeister in Fischen im Allgäu, sitzt seit 2008 im Bezirkstag von Schwaben. Bei den zurückliegenden drei Wahlen hat er für die CSU jedes Mal das Direktmandat im Bezirkstag geholt.

Klinische Versorgung einst „nicht menschenwürdig“

Holzmann, die fast doppelt so lange dem Bezirkstag angehört wie Rölz, erinnert sich an ihre ersten Jahre in dem Gremium: Die psychiatrische Versorgung im Bezirk Schwaben habe seinerzeit vor allem in den beiden Großkliniken in Günzburg und Kaufbeuren stattgefunden. „Und die war damals nicht menschenwürdig“, lautet ihr Urteil.

Die Arbeit im Bezirkstag und vor allem im sozialen Bereich hat sich gravierend verändert. Barbara Holzmann

Das Problem: „Die Bürgermeister und Landräte unter meinen Kollegen sahen meist nur die Zahlen, die Kosten“, sagt Holzmann. Immerhin: Der damalige Bezirkstagspräsident Georg Simnacher (CSU) sei „bereit für Veränderungen“ gewesen.

Die fordern die Grünen vor allem im ambulanten Bereich. Dort kennt sich die Bezirksrätin aus ‐ es ist das tägliche Arbeitsfeld der Sozialpädagogin. „Es ist wichtig, Menschen mit Problemen frühzeitig zu versorgen und vor allem wohnortnah“, betont sie. „Das verringert auch Folgekosten.“

Quantensprung in ambulanter Versorgung

Was sie stolz macht: „Die Arbeit im Bezirkstag und vor allem im sozialen Bereich hat sich gravierend verändert.“ Mit Außenstellen und Tageskliniken wie beispielsweise in Lindau biete der Bezirk heute ein Vielfaches mehr an ambulanter Versorgung. „Da sind Quantensprünge drin.“

Gerade kleinere Gruppierungen bestehen auf dem Status Quo, um so mitzuwirken. Edgar Rölz

Was sich außerdem deutlich geändert habe: die Zusammenarbeit im Bezirkstag selbst. Es ist keine Männerdomäne mehr. Parteipolitischen Diskussionen gebe es nur sehr selten. Beide Bezirksräte bezeichnen die gemeinsamen, oft einstimmigen Entscheidungen als „sehr angenehm“.

Holzmann spricht von einer schwarz-grünen „Verantwortungsgemeinschaft“ ‐ viele, auch schwierige Themen sind nach ihren Worten in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam angegangen worden. „Da ziehe ich meinen Hut.“

Das Problem der Fünf-Prozent-Hürde

Was beide, Rölz und Holzmann, kritisch hinterfragen, ist das Fehlen einer Fünf-Prozent-Hürde im Bezirkstag, wie es sie im Landtag gibt. „Das macht die Abläufe manchmal mühsam“, schildert der CSU-Mann: „Gerade kleinere Gruppierungen bestehen auf dem Status Quo, um so mitzuwirken.“ Ändern müsste das der Landtag in München.

Worüber die schwäbischen Landkreise und kreisfreien Städte immer wieder stöhnen, ist die hohe Bezirksumlage. So muss der Kreis Lindau in diesem Jahr gut 25 Millionen Euro nach Augsburg überweisen.

In den vergangenen knapp 30 Jahren hat sich das Haushaltsvolumen des Bezirks auf 972 Millionen Euro verdreifacht. Auf die Finanzen angesprochen, verweisen Rölz und Holzmann auf das breite Spektrum an Aufgaben des Bezirks. „Weit über 90 Prozent der Ausgaben sind im Sozialetat verankert“, erinnert Rölz.

Auch Geld für Kultur, Denkmäler, Umweltschutz

„Wir finanzieren die Pflege in Heimen, wenn das Geld nicht reicht. Individuelle Leistungen für Menschen mit Handicap, Träger wie Lebenshilfe und Vereine für Körperbehinderte. Kosten für Wohnen, Essen, Energie steigen dort wie bei uns allen“, gibt Rölz zu bedenken. „Außerdem besteht Einigkeit, dass Mitarbeitende in diesen Einrichtungen mehr verdienen sollten.“

Wenn ich am 8. Oktober wiedergewählt werde, dann bin ich die dienstälteste Bezirksrätin in Schwaben. Barbara Holzmann

Doch neben den sozialen Aufgaben ist der Bezirk auch in der Kulturförderung und Denkmalpflege aktiv, in Heimatpflege, Umweltschutz und Jugendarbeit, erinnert seine Grünen-Kollegin. Zudem verweist sie auf europäischen Partnerschaften: „Damit schafft der Bezirk einerseits Identität und Verbundenheit mit unserer Heimat und zugleich eine Weltoffenheit ‐ durch die Kontakte ins französische Mayenne sowie die rumänische und ukrainische Bukowina“, schildert Holzmann.

„Unverzichtbar“ und Teil der Selbstverwaltung

Einig sind sich Grüne und CSU-Mann in einem weiteren Punkt: Die Bezirke im Freistaat und damit die Bezirkstage sind und bleiben wichtig. „Sie sind Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung“, sagt Rölz. Dass Bürgerinnen und Bürger den Bezirkstag direkt wählen können, betrachtet er als „demokratische Errungenschaft“. Holzmann bezeichnet sie als „unverzichtbar“.

Nach Rölz’ Worten haben „gerade die ehrenamtlichen Bezirksrätinnen und Bezirksräte oft eine Mittlerfunktion zwischen den Menschen und den Verwaltungen“. So könnten regional die Spielräume gesetzlicher Regelungen individuell genutzt werden.

Dass sie, die ehemals als „jung, weiblich, grün“ kritisch beäugte Bezirksrätin, bei der letzten Wahl 2018 schließlich in Augsburg zur Bezirkstags-Vizepräsidentin gewählt worden ist, hätte sich Barbara Holzmann in den 1990er-Jahren nie träumen lassen. „Wenn ich am 8. Oktober wiedergewählt werde, dann bin ich die dienstälteste Bezirksrätin in Schwaben.“