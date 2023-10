Die Zuständigen der Arbeitsagentur sind es gewohnt, dass nach dem Ende der Sommerferien der Arbeitsmarkt wieder in Schwung kommt, sprich die Arbeitslosenzahlen und -quoten spürbar sinken. Darauf haben die Lindauer Agenturleiterin Liliane Wutz und ihr Stellvertreter Björn Patzer auch dieses Mal gehofft – allerdings vergeblich. Denn die Erwerbslosenquote ist in den vergangenen vier Wochen von 2,8 Prozent Ende August lediglich auf jetzt 2,7 Prozent zurückgegangen. Mit Blick auf die deutschlandweiten Probleme der Wirtschaft stellt Wutz fest: „Wir spüren auch hier in Lindau schon eine leichte konjunkturelle Eintrübung.“ 1229 Menschen ohne festen Arbeitsplatz sind Ende September für den Landkreis eine ungewohnt hohe Zahl. Dabei könne sie das nicht einmal an speziellen Branchen festmachen, so Wutz: Die Zahl der freien Stellen im Kreis sei querbeet weiter gesunken, liegt aktuell bei 1267.